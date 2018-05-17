Домой не вернется: Сороса выгнали из Венгрии

Фонд американского филантропа венгерского происхождения Джорджа Сороса «Открытое общество» прекращает свою деятельность в Венгрии. Офис из Будапешта в скором времени переместится в Берлин

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«Решение переместить все операции из Будапешта принято, так как правительство Венгрии подготавливает дальнейшие ограничения для неправительственных организаций (НПО) с помощью законопроекта «Остановить Сороса», — цитирует Reuters заявление организации.

Все дело в новом законопроекте — венгерское правительство планирует ужесточить контроль над распространением нелегальной миграции в стране и обложить 25% налогом неправительственные организации, которые, по мнению властей, помогают мигрантам в обход государства. Одним из первых в списке таких организаций числился фонд Сороса «Открытое общество», представительство которого работает в Венгрии с 1984 года. Это был первый открытый Соросом филиал за пределами Штатов.

Венгрия без Сороса

Решение Сороса не выглядит спонтанным. За последнее время отношения между миллиардером и главой венгерского правительства Виктором Орбаном перешли на уровень взаимных обвинений.

Во время предвыборной кампании в Венгрии в апреле этого года Орбан использовал Сороса в качестве мишени для нападок. По всей стране на рекламных щитах красовались надписи «господин Сорос организует массовую миграцию в Венгрию и остальную Европу».

«Это вопрос почти личного противостояния Орбана и Сороса», — отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта, Виктор Орбан видит угрозу в могущественных зарубежных организациях и таким образом выдавливает из политического поля своих противников, которым эти организации могут оказывать поддержку. При этом Сорос не скрывал, что он является оппонентом правонационалистической диктатуры Орбана, которая, по его мнению, не соответствует европейским принципам демократии.

«Сорос пытался поддерживать политические силы и общественные организации в Венгрии, которые были против Орбана и его партии «Фидес». Это прямое противостояние, которое продолжается давно», — подчеркивает Топорнин.

Виктор Орбан еще во время апрельской предвыборной кампании критиковал Джорджа Сороса, называя его спекулянтом. В частности, он обвинял Сороса в объединении с европейскими политиками, которые способствуют наплыву мигрантов. А миграционная повеcтка Орбана, которая рассорила его с Брюсселем, была одной из центральных в его кампании. Именно антимиграционные лозунги дали ему широкую популярность среди избирателей.

«Есть два варианта будущего. Одно из них предлагают кандидаты Сороса, другое — партия [Виктора Орбана. — «Газета.Ru»] «ФИДЕС», — ультимативно заявлял Орбан, выступая перед публикой.

В то время Орбан выступал в роли защитника нации от «враждебных западных сил» и вторгшихся на территорию Венгрии мигрантов, писала NYT. Такая позиция в принципе отражает позицию политика, выступающего за повышение самостоятельности внутренней политики. При этом сам Сорос однажды пожертвовал орбанскому правительству миллион долларов, однако затем разочаровался в нем и заявил, что оно превратило Венгрию в «государство мафии».

В то же время в Европе режим Орбана обвиняют в попрании демократических принципов. Открытый конфликт между Соросом и Орбаном начался в прошлом году. Тогда венгерское правительство пригрозило закрыть Центральный европейский университет в Будапеште, основанный американским филантропом. История завершилась за несколько месяцев до победы Орбана — в феврале этого года университет смог получить повторную аккредитацию на следующие пять лет. Между тем к конфликту подтолкнула в основном соросовская помощь мигрантам, ситуация с которыми в 2015 году в Венгрии была кризисной.

Финансирование фонда в Венгрии имело своей главной целью развитие образования, даже сам Орбан был получателем соросовской стипендии для обучения в Оксфорде в 1989 году. Помимо этого, фонд оказывал беженцам и мигрантам финансовую, а также бесплатную юридическую помощь. Всего на протяжении этих долгих лет помощь Сороса в Венгрии оценивается в сотни миллионов долларов.

Во время предвыборной кампании в апреле Орбан также нападал и на Госдепартамент США. Это произошло из-за решения американских властей оказать финансовую поддержку в размере до 700 тыс. долларов региональным СМИ Венгрии. Такое решение в Штатах приняли в ноябре 2017 года в целях предоставления венграм «доступа к объективной информации». На Западе были обеспокоены жестким контролем над СМИ, который осуществляет Орбан. В ответ на действия Госдепа венгерский премьер обвинил Вашингтон во вмешательстве в избирательную кампанию.

«Неофициальные представители Запада»

Между тем организация Джорджа Сороса действует по всему миру. Офисы фонда открыты в более чем 30 странах. Фонд Сороса на протяжении многих лет упрекают во вмешательстве во внутреннюю политику стран, где открыты его представительства. Это связано в первую очередь с поддержкой протестных движений.

Так, считается, что фонд Сороса активно участвовал в «цветных революциях». В частности, пресса зачисляла в его «заслуги» свержение президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, лидера Cербии Слободана Милошевича, а также дестабилизацию ситуации на Украине в 2014 году. Не так давно — в феврале 2018 года — Сорос объявил о поддержке противников Брекзита (процесса выхода Великобритании из ЕС). На это он выделил 400 тыс. фунтов.

На официальном сайте фонда при этом указано, что за последние годы более $1,5 млрд было потрачено на продвижение «демократического развития» в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза.

Власти стран по-разному относятся к деятельности Сороса. По словам эксперта Института славяноведения РАН Георгия Энгельгардта, власти, к примеру, Сербии, видят в зарубежных неправительственных организациях представителей Запада. Президент Сербии Александр Вучич спокойно относится к таким организациям, видя в них поддержку для дальнейшего вступления в ЕС. Совсем недавно он лично встречался с представителями НПО, действующих в стране. «Александр Вучич принимал представителей НПО, в числе которых был и фонд Сороса, рассказывал о своей политике, выслушивал их пожелания и рекомендации», — отметил эксперт.

При этом западные НПО в Сербии остаются крайне влиятельными, несмотря на недружественное отношение к ним сербских СМИ, уточнил Энгельгардт. В частности, такие организации имеют серьезный вес в рамках сербского процесса евроинтеграции и внутреннего диалога по Косово. Такие организации выступают «неофициальными представителями Запада». В самой Сербии административного давления на неправительственный сектор нет, уверяет Энгельгардт, а сам Вучич демонстрирует к ним внимание по вопросам о внешнеполитическом курсе.

Сам Сорос отмечал, что его поддержка направлена на демократическую часть общества. Даже в Америке Джордж Сорос всегда был в оппозиции к действующему правительству. Так, после победы Трампа тот назвал его администрацию «опасностью для мира», обвиняя президента в готовности начать ядерную войну с КНДР.

В России фонд Сороса по решению Генпрокуратуры признан нежелательной организацией с 2015 года. Фонд попал вместе с другими 11 международными НПО в так называемый «патриотический стоп-лист», сформированный Советом Федерации.

В том же году российские правозащитники предупреждали о возможном закрытии фонда в России. Это было связано с принятыми Госдумой поправками в так называемый «закон Димы Яковлева», которые ввели понятие «нежелательной организации».

Однако «Отрытое общество» Сороса свернуло свою деятельность на территории РФ еще в 2003 году — спустя шесть лет после открытия российского офиса. Тогда он приостановил выдачу грантов и стал действовать с помощью других созданных структур в РФ. За все время деятельности в России фонд потратил около 950 млн долларов. В РФ Сорос оснащал школы современными технологиями, а также поддерживал выпуск образовательного журнала.