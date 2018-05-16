«Кровавая Джина»: Хэспел утвердили на пост главы ЦРУ

Комитет по разведке сената США утвердил Джину Хэспел на должность главы ЦРУ — за ее кандидатуру проголосовали 10 членов комитета, против — пять. Кроме республиканцев, разведчицу поддержали двое демократов, включая влиятельного замглавы комитета Марка Уорнера, сообщил CNN.

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Как отмечают американские СМИ, утверждение комитетом означает, что Хэспел получит одобрение всего сената. Голосование может пройти в четверг.

Джина Хэспел, проработавшая в ЦРУ более 20 лет, станет первой женщиной на посту главы Центрального разведывательного управления. Она считается протеже бывшего главы ЦРУ Майкла Помпео, который недавно занял пост госсекретаря США.

Главной претензией к Хэспел было то, что она, работая в ЦРУ, фактически одобрила применение пыток к задержанным по подозрению в терроризме. В 2002 году Хэспел, например, руководила секретной тюрьмой ЦРУ «Кошачий глаз», расположенной в Таиланде. В ней содержались члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ).

Еще когда Хэспел назначили заместителем Помпео в феврале 2017 года, американские газеты писали, что в 2002-2005 годах она курировала сверхсекретную программу ЦРУ, в рамках которой сотрудники спецслужбы жестоко пытали заключенных, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой».

Одного из них — Абу Зубайду — сотрудники американской спецслужбы лишали сна и подвергали «пытке водой».

В 2005 году Хэспел велела уничтожить видеозаписи пыток. Правда, некоторые СМИ опровергли эту информацию, сославшись на источники, которые заявили, что Хэспел не имела отношения к тюрьме в Таиланде.

Хотя ситуация с тюрьмой неоднозначна, прошлое Хэспел дало о себе знать на прошлой неделе. Во время слушаний в сенате по кандидатуре нового главы ЦРУ церемония была прервана протестующими, которые выкрикивали: «Кровавая Джина! Ты палач!» Нарушителей вывели из зала.

Сенаторы не преминули напомнить Хэспел об эпизодах с применением пыток, однако та заверила, что ЦРУ сожалеет о подобной практике, отметив, что она «нанесла урон нашим офицерам и положению в мире». Известно, что применение пыток даже к самым опасным террористам не одобрялась многими сотрудниками ЦРУ. Часть из них объясняло это тем, что под пытками подозреваемые часто сообщали ложные сведения, чтобы прекратить истязания.

Желая убедить сенаторов, что на посту главы ЦРУ она не будет прибегать к подобным практикам, Хэспел даже отправила письмо заместителю главы комитета по разведке Марку Уорнеру. Она заверила, что «не будет предпринимать каких-либо действий, которые противны ее моральным и этическим ценностям».

Хэспел также пообещала проверять каждую операцию ЦРУ на соответствие этим критериям. Эти заверения помогли ей заручиться поддержкой части демократов.

Хэспел вступает в должность руководителя американской спецслужбы в достаточно непростое время. Известно, что президент США Дональд Трамп с подозрением относится к спецслужбам и не доверяет людям, которых не знает лично. Примером здесь может послужить история с главой ФБР Джеймсом Коми, от которого Трамп требовал «лояльности», однако, не дождавшись ее, уволил руководителя бюро расследований.

В связи со слушаниями по утверждению Хэспел тот случай с Коми вспомнил и обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он отметил, что расследование о «российском вмешательстве», вынуждающее Трампа и его администрацию «сражаться за свою жизнь», создает большие трудности для главы ЦРУ. «Президент Трамп демонстрировал в своих заявлениях о ФБР, что будет выступать против карьерных профессионалов, чтобы спасти свою шкуру. Сможет ли Хэспел противостоять попыткам Белого дома манипулировать ЦРУ?», — интересуется Игнатиус.

Хотя многие американские президенты с уважением относились к руководителям управления, у части из них не всегда складывались хорошие отношения с ними. Так, президент США Джордж Буш-старший (сам в прошлом — глава ЦРУ), был настолько недоволен деятельностью директора разведуправления Уильяма Уэбстера, что быстро заменил его своим давним другом Робертом Гейтсом.

Со знаниями о России

Хотя Хэспел — полная противоположность яркому харизматичному Гейтсу, со знаменитым директором WHE ее роднит хорошее понимание российских реалий. Как отмечает The Washington Post, первые 15 лет Хэспел занималась различными операциями, связанными с СССР. Она также провела некоторое время в одной из стран восточной Африки, режим которой ориентировался на Советский Союз. С 1998 по 2000 год она работала в отделе, занимавшемся евразийским направлением и операциями, связанными с Россией.

В качестве заместителя директора ЦРУ Хэспел также курировала взаимодействие с британской разведкой по «делу Скрипаля». По данным газеты, именно она порекомендовала Трампу выдворить из США 60 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери.

Эксперты предполагают, что после назначения Хэспел на пост главы ЦРУ активность американской разведки в России может повыситься. Впрочем, это не исключает и возможности сотрудничества российских американских спецслужб — например, в сфере борьбы с терроризмом.

«По терроризму информацию передавали всегда», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» один из ветеранов советской разведки.

О том, что разведывательные органы двух стран сотрудничают и сейчас, может свидетельствовать февральский визит в Америку директора СВР Сергея Нарышкина, руководителя ГРУ Игорь Коробова и главы ФСБ Александра Бортникова, которые встречались в том числе с Майклом Помпео.

Кстати, Джина Хэспел станет первой женщиной не только во главе ЦРУ, но и вообще первой женщиной, которая возглавит разведывательную структуру США. Прежде женщины занимали только посты заместителей директоров Центрального разведывательного управления.

В 1996 году исполнительный директор агентства Нора Слаткин, говоря о роли женщин в разведуправлении, вспоминала популярный в обществе стереотип о том, что в ЦРУ «полно белых мальчиков-мужчин из школ «Лиги плюща», и они выполняют всю настоящую работу». «Есть много людей, которые этому верят», — заметила Слаткин.

При этом в офицерском корпусе ЦРУ немало женщин — сегодня они составляют половину сотрудников спецслужбы. Многие из них пришли в разведку в достаточно молодом возрасте, как и Хэспел.

«Хэспел — это не яркий персонаж, который сошел со страниц книги про шпионов», — пишет в The Washington Post Дэвид Игнатиус. А коллеги будущей главы ЦРУ, к которым журналисты обратились с просьбой вспомнить о ней какую-нибудь интересную историю, так и не смогли ничего о ней рассказать.