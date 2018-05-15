Совбез ООН. Экстренное заседание по бойне в Газе. LIVE

Постпред Китая при ООН Ву Хайтао, в свою очередь, обратил особое внимание, что Китай всегда выступал в поддержку восточного мирного процесса.

«Мы за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет полностью независимым и суверенным», — заявил представитель КНР.