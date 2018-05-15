Совбез ООН. Экстренное заседание по бойне в Газе. LIVE

- 332987 просмотров Онлайн: церемония открытия Крымского моста с участием Владимира Путина
- 291244 просмотра Сборная России обыграла команду Словакии на ЧМ-2018 по хоккею
- 223449 просмотров Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира
- 177957 просмотров Названа причина исчезновения малазийского «Боинга» в 2014 году
- 109343 просмотра Израиль одержал победу на «Евровидении»
- 89014 просмотров Число погибших при столкновениях в секторе Газа увеличилось до 50. Онлайн
- 77951 просмотр Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Тампу»
На заседании Совбеза выступает российский представитель. Свою речь он начал с соболезнований в адрес палестинского народа.
«Количество жертв вызывает серьезную тревогу. Разделяем высказанные коллегами эмоции по этому поводу», — сказал представитель РФ.
«Палестина имеет право на самоопределение. Израиль имеет право защищаться. Насилие недопустимо», — похоже, основной лейтмотив сегодняшнего заседания в Совбезе.
Постпред Китая при ООН Ву Хайтао, в свою очередь, обратил особое внимание, что Китай всегда выступал в поддержку восточного мирного процесса.
«Мы за создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет полностью независимым и суверенным», — заявил представитель КНР.
Слово взял представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр. По его словам, помимо прекращения эскалации, сегодня международное сообщество должно заняться урегулированием гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Он напомнил, что с 30 марта были убиты 89 палестинцев, из них 12 человек были несовершеннолетними. «Президент Макрон совершенно однозначно осудил насилие, которое чинят израильские вооруженные силы», — отметил Депаттр. Он, как и его коллеги, подчеркнул, что необходимо провести расследование и добиться, чтобы виновные в гибели людей были наказаны.
Постпред Швеции при ООН Олоф Скуг заявил, что позиция всего Европейского союза по поводу статуса Иерусалима остается неизменной. Он подчеркнул, что необходимо в рамках переговоров урегулировать вопрос о закреплении за Иерусалимом статуса столицы и Израиля, и Палестины в соответствии с резолюциями ООН.
ПРедставитель Швеции отметил, что действия США, открывших свое посольство в Иерусалиме до окончательного решения этого вопроса, вызывают сожаление.
По словам постпреда Боливии при ООН, столкновения в Газе спровоцировало решение США о переносе посольства в Иерусалим, и осудил действия Вашингтона, «поддерживающего оккупирующую державу». «Это часть проблемы, а не решения», — констатировал Сача Льоренти, отметив, что поведение США идет вразрез с резолюциями Совета безопасности ООН и Генеральной асамблеи.
Представитель Боливии при ООН Сача Льоренти начал свое выступление с перечисления имен жертв вчерашних столкновений в секторе Газа. Названным им десятерым погибшим, чьи имена идут первыми в списке жертв, большинству нет и 18 лет.
Льоренти также попросил прощения у семей погибших и пострадавших в Газе и всего палестинского народа за то, что международное сообщество допустило гибель людей.
Пирс настаивает на необходимости срочно провести расследование и установить, почему на границе сектора Газы и Израиля допускается применение такого количества боевых припасов.
При этом она отметила, что Израиль имеет полное право защищать свои границы.
Вслед за Хейли слово берет представитель Великобритании Карен Пирс. Она подчеркнула, что происходящее в Газе «шокирует и возмущает», а также от лица Лондона призвала стороны к сдержанности.
Хейли подчеркнула, что вчерашнее открытие американского посольства в Иерусалиме является поводом для торжества, а не осуждения.
«Этот шаг отражает позицию США, что Иерусалим является столицей Израиля. Признание этого факта делает мир более достижимым, а не менее. Мы хотим только мира», — уверяет своих коллег по ООН постпред США. Она выразила надежду, что другие страны присоединятся к этой позиции Соединенных Штатов.
«Они забрасывают коктейлями Молотова израильскую сторону, вчера на одной из таких зажигалок была нацистская свастика — вот что создает реальную угрозу для Газы», — гнет Хейли свою линию о ХАМАСе.
Представитель США добавила, что в ХАМАСе рады тому, что произошло вчера, она также обратилась к своим коллегам с вопросом: «Кто из вас спокойно бы принял такие действия у собственных границ?».
Постпред США заявила, что многие страны восприняли перенос посольства США в Иерусалим как событие, спровоцировавшее насилие в секторе Газа. Однако, по словам Хейли, не это является причиной столкновений, а действия в регионе ХАМАСа.
Постпред США при ООН Никки Хейли начала свое выступление в Совбезе, выразив сожаление по поводу гибели людей в секторе Газа.
При этом она подчеркнула, что внимание Совета безопасности должно быть обращено на «региональное насилие» со стороны Ирана. «В последние дни террористы ХАМАСа при поддержке Ирана осуществляли нападения на израильскую армию обороны и объекты инфраструктуы», — заявила Хейли, добавив, что Соединенные Штаты приветствуют обсуждение дестабилизирующего поведения иранского режима в регионе и выражают сожаление, что этому вниманию не уделяют достаточного внимания.
Представитель Кувейта в своем выступлении также подчеркнул, что Восточный Иерусалим является столицей Палестины, и призвал международное сообщество признать Палестину и «оккупированный Восточный Иерусалим» в качестве ее законной столицы.
Слово взял постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби. Он подчеркнул, что виновные за массовые убийства в секторе Газа должны быть найдены и наказаны.
«Эти события — нарушение Израилем международного гуманитарного права, которого не произошло бы, если бы Совет безопасности занял жесткую позицию и призвал Израиль прекратить такую практику», — заявил Аль-Отейби.
На заседании Совбеза выступает болгарский дипломат Николай Младенов. Он выразил соболезнования семьям погибших в секторе Газа и подчеркнул, что происходящее на границе с Израилем является преступлением.
Младенов также отметил, что Израиль имеет право на защиту своих границ, но должен делать это в адекватных рамках.
По последним данным, предоставленным медицинскими службами Палестины, в результате столкновений палестинцев с израильскими силами безопасности на границе Израиля в секторе Газа погиб 61 человек, в том числе ребенок. Счет раненых идет на тысячи.
Добрый вечер, дорогие читатели!
В 17:00 по московскому времени в Нью-Йорке начнется экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в секторе Газа. Напомним, накануне в результате столкновений на границе с Израилем погибли десятки палестинцев, тысячи человек получили ранения.
«Газета.Ru» внимательно следит за ходом заседания и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.