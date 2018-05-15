Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в редакцию РИА «Новости» в Киеве с целью «проведения следственных мероприятий». Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что оперативники СБУ «раскрыли деятельность сети медиаструктур», контролируемых Российской Федерацией.

В своем фейсбуке Гитлянская назвала Россию «страной-агрессором» и обвинила российские СМИ в участии в «гибридной информационной войне против Украины».

«Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно», — отметила пресс-секретарь СБУ.

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Инцидент в редакции РИА «Новости» прокомментировала Маргарита Симоньян, главред МИА «Россия сегодня», в структуру которого входит РИА «Новости». По словам редактора, сотрудники новостного агентства «не выходят на связь, их телефоны заблокированы, а сайт издания не обновляется».

Симоньян предположила, что таким образом Украина решила «отомстить» России «за Крымский мост» — во вторник, 15 мая, запускается автомобильное движение по мосту из Тамани в Крым.

Как сообщает НСН, одновременно с обысками в редакции РИА «Новости», в Киеве сотрудники СБУ задержали российского журналиста Кирилла Вышинского. По словам коллег журналиста, Вышинский был задержан во дворе рядом со своим домом.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ФАН осудил действия СБУ и заявил, что Украина «обречена на самоуничтожение».

«Власти борются с правдой и объективной информацией. Я хочу обратить внимание, что украинские журналисты, которые работают в Москве, пусть они иногда даже и являются авторами провокационных репортажей, остаются неприкосновенными фигурами. Они продолжают бывать гостями наших центральных телеканалов, и пусть их точка зрения не всегда нам нравится, мы даем им право высказать свою позицию»,

— заявил сенатор, подчеркнув, что «воевать с журналистами — последнее дело».

Джабаров полагает, что Совет Европы и Европейский союз журналистов должны осудить инцидент в Киеве. Парламентарий отметил, что на Украине, фактически, установилась диктатура и ведется война против журналистов, чтобы «внутренняя жизнь государства» не становилась публичной.

«Нужно посмотреть, чем это закончится, но повод для операции был совершенно надуманный, потому что РИА «Новости» — это не разведывательная резидентура, а общественно признанное издание, которое работает на территории Украины на законных основаниях», — добавил сенатор.

Кроме того, Джабаров подчеркнул, что Москва выразит официальный дипломатический протест и потребует от Киева извинений.

Ранее СБУ задержала и выдворила с территории Украины в Российскую Федерацию и Казахстан двух журналисток Первого канала и «России 1». Корреспонденты были отправлены своими редакциями в Киев, чтобы готовить сюжеты о праздновании Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украинские силовики утверждают, что журналистки Ольга Юрьева и Валентина Соловьева с помощью отснятых ими видеоматериалов собирались дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, а также «распространить дезинформацию» среди населения страны.

В середине марта с Украины была выдворена корреспондент российского телеканала «Россия 24» Наталья Гончарова, ей запрещен въезд в страну на срок три года.

СБУ сообщила, что украинские спецслужбы «заблокировали деструктивную деятельность» Гончаровой, осуществлявшей «подготовку антиукраинских видеосюжетов». По данным украинских спецслужбистов, в начале марта

Гончарова подготовила четыре ролика, «искажавших ситуацию в стране и наносивших вред имиджу Украины на международной арене».

Спецслужбы Украины регулярно препятствуют работе российских журналистов на своей территории. В ноябре через российско-украинскую границу не пропустили журналиста РИА «Новости» Захара Виноградова. Репортер был снят оперативниками СБУ с поезда «Москва — Одесса». После допроса Виноградову был запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет.