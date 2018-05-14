«ЕС показал свое отношение к жителям Крыма»

Москва имеет право ответить Евросоюзу на санкции против пяти россиян, введенные в связи с прошедшим в Крыму голосованием на выборах президента России 18 марта нынешнего года. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Обратили внимание, что 14 мая Совет ЕС принял решение о включении ряда сотрудников избирательных органов Крыма и Севастополя в список лиц, на которых распространяются незаконные персональные санкции ЕС. Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», — заявила дипломат.

Также она указала на негуманную позицию Европы в отношении жителей Крыма.

«Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова.

Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове. «ЕСовцам», видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое «светлое будущее», — пояснила Захарова.

При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Европа вполне осознает непродуктивность ограничительных мер, направленных против России.

«Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской «солидарности». Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее в ЕС рассказали, в связи чем были введены санкции.

«Совет добавил пять человек в санкционный список из-за действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им. Они внесены в список, поскольку участвовали в организации президентских выборов 18 марта 2018 года в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе», — говорилось в сообщении Совета ЕС.

В список вошли лица, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя».

Согласно опубликованному в Официальном журнале Евросоюза списку, новые санкции вводятся в отношении председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова, секретаря избирательной комиссии Севастополя Анастасии Капрановой, заместителя избирательной комиссии Крыма Инны Гузеевой и секретаря комиссии Крыма Натальи Безрученко.

В этой связи депутат Госдумы от Крыма и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек вспомнил фразу «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить» и посоветовал политикам на Западе отказаться от попыток сломить российское общество «поставленными на поток» санкциями. Он добавил, что такие действия не отражаются на ментальности России и ее политических принципах, но вынуждают усиливать оборону.

«Сегодня Крым для европейских элит — это пример собаки Павлова: только озвучили — сразу слюни потекли, затем слезы, а руки к санкционным спискам потянулись. Я бы сказал, что Крым — это политический тренд, позволяющий сводить личные счеты и греть руки на санкционных списках», — заявил парламентарий.

На следующий день после выборов ЕС отказался признать итоги выборов президента России на территории Крыма, сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

«Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которую произвела Россия, и поэтому не признает выборы на Крымском полуострове», — говорилось в коммюнике ведомства.

Также в документе отмечалось, что бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ сочло президентские выборы в России «эффективными и открытыми», передает НСН.

Депутат Госдумы РФ и бывший вице-спикер Государственного Совета Республики Крым Константин Бахарев заявил, что Брюссель такими шагами продолжает политику непризнания статуса воссоединившегося с Россией Крыма. Эта политика Евросоюза остается неизменной с весны 2014 года, передает ФАН.