«Запад создает тепличные условия для террористов»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал теракт, совершенный чеченцем Хамзатом Азимовым. Напомним, вечером субботы, 12 мая, двадцатилетний уроженец Чечни, связанный с радикальными террористическими группировками, напал с ножом на прохожих в центре французской столицы. Был убит один человек, еще четверо были ранены и доставлены в больницу. Нападавший был ликвидирован полицейскими.

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким парижанина, погибшего от рук Азимова. Также чеченский глава подчеркнул, что нападавший, по данным французских правоохранителей, был гражданином Франции, хотя и родился в Российской Федерации.

«Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», — подчеркнул Кадыров.

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Он отметил, что нападавший только родился в Чечне — личность, взгляды и убеждения Азимова формировались уже «во французском обществе». Как сообщает ФАН со ссылкой на французскую прессу, Хамзат Азимов получил паспорт Франции в 2010 году.

Кадыров заявил, что можно предположить о контактах Азимова с французскими спецслужбами, в связи с чем «возникает много вопросов, на которые пока нет ответов».

Он обрушился с критикой на западные демократии, отметив, что страны Запада полагают себя «достигшими небывалых высот» в политике.

«Родителей лишают права заниматься воспитанием детей, делать им замечание, регулировать правила поведения. В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность», — полагает Кадыров.

Кроме того, чеченский глава отметил, что страны Запада создали «тепличные условия» для антироссийски и античеченски настроенных людей. Так, по его словам, сотрудники западных спецслужб «готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», где эти люди «пополняют ряды иблисского государства».

«Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления», — отметил Кадыров, выразив убеждение в том, что если бы детство и юношеские годы Хамзат провел в Чечне, то его судьба «сложилась бы иначе».

Как сообщает НСН, Азимов родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Он не состоял на учете в полиции и не имел ранее судимостей. Однако при этом французские спецслужбы внесли Азимова в список FSPRT — лиц, близких к радикальным исламским кругам.

Вечером субботы Азимов вооружился ножом и напал на парижан на площади Оперы. Убив одного человека, он ранил еще четверых и был застрелен проходившим мимо полицейским патрулем.

По данным RT, в воскресенье, 13 мая, полиция Франции задержала двух сообщников нападавшего. Ими тоже оказались граждане Французской республики чеченского происхождения. В квартире родителей Азимова, проживающих на севере Парижа в 18-м округе, был проведен обыск, их поместили под стражу.

Ранее источник в правоохранительных органах Франции сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации) взяла на себя ответственность за нападение.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Моленс добавил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго в своем твиттере выразила соболезнования семье погибшего 29-летнего француза.

«Наш город подвергся смертоносной атаке. Мысленно я с семьей погибшего. Я думаю о раненых людях и их близких. Я хочу сказать, что все парижане на их стороне»,

— написала Идальго.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные инциденты не станут препятствием в борьбе с «врагами свободы».

«От имени всех французов я отдаю должное мужеству полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция снова заплатила кровью, но не уступит ни на дюйм врагам свободы», — подчеркнул лидер французов.