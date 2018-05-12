«Это продолжение политики Киева по запугиванию дипломатов»

Российскому дипломату угрожали ветераны украинской армии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, инцидент произошел 9 мая во время работы комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире Всемирной организации. Известно, что военные являются бывшими участниками АТО — антитеррористической операции, которая проходила при поддержке ВСУ на территории Донбасса против самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Захарова, лично участвовавшая в мероприятии Генассамблеи, рассказала журналистам, что во время работы комитета по информации украинское постпредство проводило в зале Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) мероприятие о пропаганде и «фейк-ньюс».

Со стороны Украины были приглашены ветераны АТО, часть из которых которых представили снайперами, приехавшими с юга-востока Украины. Россию на встрече представлял сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ.

По словам Захаровой, после завершения мероприятия ветераны АТО стали бегать по зданию ООН, кричать, фотографировать российских дипломатов и угрожать им. Сотруднику пресс-службы МИДа, в частности, угрожали физической расправой. «Речь шла о прямых угрозах», подчеркнула Захарова в своем заявлении.

В последний день работы комитета российская сторона сообщила об инциденте, который произошел после мероприятие о пропаганде и «фейк-ньюс» со стороны украинской делегации. Официальный представитель МИД Украины подтвердила, что украинская делегация действительно проводила такую встречу. В то же время председатель комитета от него отрекся, заявив, что в рамках комитета никаких дополнительных мероприятий не проводилось.

В ответ на это российская сторона предъявила комитету официальный пресс-релиз мероприятия с сайта постпредства Украины. В этом тексте событие, проведенное украинской стороной, трактовалось как часть работы комитета. Тем не менее его председатель продолжил утверждать, что комитет не давал согласие на проведение дополнительных мероприятий, и заверил российскую сторону в том, что такие вещи впредь повторяться не будут.

«Эти заверения были сделаны перед всеми странами-членами, когда председатель просто был вынужден оправдываться», — рассказала официальный представитель МИДа.

Захарова обвинила украинскую сторону в том, что та обманула страны-члены комитета и в течение работы заседания создала ложные сведения относительно работы комитета Генассамблеи по информации.

По ее мнению, организованное украинской делегацией мероприятие стало «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении.

Она также вспомнила о том, что личная информация о сотрудниках ДИП МИДа опубликована на сайте «Миротворец», где с 2014 года размещается сведения о людях, признанных Украиной «агентами Кремля» и сепаратистами.

МИД Украины, в свою очередь, назвал фейками и инсинуациями заявления российской стороны об угрозах дипломатам со стороны ветеранов АТО. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем твиттер-аккаунте заявила, что лично курировала мероприятие в рамках работы комитета при Генассамблее.

Накануне, 9 мая, в твиттере украинской миссии при ООН появилось сообщение, в котором мероприятие по пропаганде называлось заседанием о «российской пропаганде и фейковых новостях». В следующем твите Беца обвинила Россию в использовании «различных средств информационной войны» с целью оправдать оккупацию Крыма и агрессию в Донбассе.

Отметим, что в конце апреля текущего года президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении формата антитеррористической операции (АТО). Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Официальное заявление об этом было сделано 30 апреля во время заседания военного руководства страны.

С того дня, пояснил Порошенко, Украина прекратила антитеррористическую операцию в Донбассе и начала новую военную операцию для защиты территориальной целостности и независимости своего государства.

При этом власти могут объявить АТО «в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», подчеркнул Порошенко. Впервые Киев объявил о начале АТО в Донбассе в апреле 2014 года.

Еще в феврале 2018 года украинский лидер подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия была официально признана страной-оккупантом ДНР и ЛНР. Кроме того, закон дал Порошенко новые полномочия, в частности, в любое время объявлять на любой территории страны военное положение и вводить войска на неопределенный срок.

Отношения между Россией и Украиной стали ухудшаться в марте 2014 года, когда Крымский полуостров по итогам референдума присоединился к России. В апреле того же года в Донбассе начались военные действия, а украинские власти обвинили Москву в агрессии и пособничестве террористам в ЛНР и ДНР. Россия эти обвинения опровергла.