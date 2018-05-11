Дума определилась: простор для контрсанкций будет увеличен

В пятницу, 11 мая, Госдума практически обнародовала новый вариант законопроекта о контрсанкциях. Документ обсуждался на Совете по законотворчеству при председателе Государственной думы Вячеславе Володине. И хотя само заседание было закрытым для журналистов, приглашенный на него эксперт Екатерина Шульман уже выложила текст проекта в фейсбуке.

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Вероятнее всего, в первом чтении документ будет принят в существующем виде, а вот ближе ко второму чтению его переработают.

При этом даже сейчас понятно, что, по сравнению с тем вариантом, который изначально обсуждался депутатами, нынешние поправки делают законопроект еще более общим.

Суть законопроекта в том, что он даст президенту возможность поручить правительству запретить ввоз продукции, произведенной на территории США или других стран, которые пытаются «умалить» территориальную целостность или безопасность России, или дестабилизировать ее экономическое положение.

В изначальном документе конкретно указывались сферы, которых могут коснуться ограничения, — сельскохозяйственная, алкогольная, табачная продукция и другие. Особый резонанс в обществе вызвало также упоминание в законопроекте лекарственных средств.

Предполагается, что в новом варианте, который будет принят во втором чтении, упоминание конкретных отраслей будет снято.

«Запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных государств», — так, предположительно, будет сформулирована новая мера ко второму чтению.

Отметим, что такая формулировка не сужает действие законопроекта и лекарственные препараты по-прежнему могут попасть под запрет.

Кроме того, в выложенном в соцсети проекте документа также указываются и другие варианты ответных мер. Так, гражданам и компаниям, связанным с недружественными организациями, может быть запрещено участвовать в приватизации имущества РФ. Россия и ее юридические лица могут прекращать сотрудничество с иностранными государствами и компаниями.

Наконец, последний пункт, где перечисляются меры воздействия, гласит: «… и иные меры в соответствии с решением президента РФ».

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников сказал журналистам, что «контур» того, как документ может выглядеть ко второму чтению, уже понятен. Судя по всему, имеется в виду проект, обсуждаемый на заседании Совета по законотворчеству.

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступая по итогам Совета отметил, что США при введении санкций тщательно выбирают отрасли и компании, против которых они будут введены. Предполагается, что и обсуждаемый законопроект даст такие возможности нашим властям.

Также при принятии законопроекта в первом чтении к нему будет прилагаться постановление Госдумы, в котором, в частности, говорится, что ко второму чтению в документ

должны быть внесены изменения, позволяющие президенту и правительству РФ применять санкции в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц, что подтверждает объяснение Кузьминова.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что законопроект может быть принят в целом до конца мая.

За санкции — в суд

Параллельно Госдума может принять и другой не менее резонансный законопроект, вводящий уголовную ответственность за соблюдение санкций. Источник «Газеты.Ru», близкий руководству Госдумы, рассказывает, что он может быть внесен уже в понедельник. С его слов, законопроект предполагает новую статью УК РФ.

Она будет грозить руководству юрлиц, которые своими действиями или бездействиями повлекли ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или компаниями тех или иных сделок.

Как пояснил собеседник «Газеты.Ru», к таким случаям может относиться ситуация, когда тот или иной банк откажет в кредитовании организации, руководствуясь тем, что на нее распространяются санкции стран Запада.

За подобные нарушения предусматриваются различные виды ответственности: штраф в размере до 600 тыс. руб., либо ограничение свободы до 4 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы сроком до 4 лет.

По словам источника призывать к санкциям тоже будет нельзя. В этой же статье УК РФ будет вводиться ответственность для российских граждан, которые будут умышленно способствовать своими действиями введению санкций в отношении российских физлиц и компаний. За такое деяние также предусматриваются различные виды ответственности: штраф в размере до 500 тыс. руб., ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет, арест до 6 месяцев, лишение свободы до трех лет.

По информации «Газеты.Ru», авторами законопроекта, скорее всего, выступят спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предполагается, что вместе с документом будут внесены положительные отзывы Верховного суда и правительства.

Сам Володин признал, что планы по принятию такого законопроекта есть. По его словам, предложение по графику его принятия будет обсуждаться на Совете ГД в понедельник, 14 мая. Предполагается, что первое чтение он может пройти уже 17 мая, второе — 22 мая, третье — 24 мая.