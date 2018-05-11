«Игра с огнем»: Трамп начал предвыборную кампанию – 2020

Толпа сторонников президента Дональда Трампа ожидала его, размахивая плакатами под песню Rolling Stones со словами «Не играй со мной, ты играешь с огнем».

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Появившись перед однопартийцами в белой рубашке и красном галстуке, президент Трамп призвал избирателей мобилизоваться, преградив дорогу демократам. Его выступление было приурочено к предстоящим промежуточным выборам в конгресс осенью текущего года.

«Вы должны трудиться каждый день сейчас и до ноября, чтобы избрать больше республиканцев, чтобы вернуть Америке величие», — заявил президент США. Он также заявил, что в случае победы демократов, они «уничтожат рабочие места».

Участие в мероприятии, подобном митингу в Индиане, важно для президента в преддверии так называемых промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Республиканцам необходимо сохранить контроль над сенатом, где у них весьма небольшое преимущество над оппонентами.

Как отмечает обозреватель телеканала CNN Гарри Эстен, рейтинг президента играет большую роль, так как эти выборы — в большей степени «референдум [о доверии] президенту».

В настоящее время республиканцы активно проводят праймериз по выборам в конгресс. В Индиане в сенат от партии баллотируется бизнесмен Майк Браун. Его цель — победить представляющего штат в сенате демократа Джо Донелли. В мероприятиях принял участие и вице-президент Майк Пенс, у которого достаточно сильные позиции в штате — здесь он раньше был губернатором.

Кроме Индианы, праймериз прошли в штатах Огайо и Западная Вирджиния, где победили сторонники Трампа.

В Западной Вирджинии в них участвовал бизнесмен Дон Бланкеншип и генеральный прокурор Пэт Морриси, который был фаворитом президета. Несмотря на то что Бланкеншип часто сравнивал себя с Трампом, сам глава Белого дома ему не симпатизировал. Репутация угольного магната действительно оставляла желать лучшего — в 2010 году на принадлежащей ему шахте произошла авария, в которой погибли 29 человек. Как выяснило следствие, руководство пренебрегало правилами безопасности и суд признал бизнесмена виновным в халатности. Год он провел в заключении.

Трамп — 2020

Для Трампа митинг в Индиане — это также и часть стратегии по участию в следующих президентских выборах в 2020 году, о чем он объявил в феврале этого года. Президент США даже назначил своего советника по цифровым технологиям Бреда Паскаля менеджером своей политической кампании. Известно, что Паскаль близок к советнику Трампа Джареду Кушнеру — влиятельному супругу дочери президента Иванки Трамп. В случае если Трамп изберется на второй президентский срок, он будет самым пожилым человеком, который вступит в эту должность.

Правда, главная проблема соперников Трампа из числа демократов — поиск кандидатов, которые могут противостоять нынешнему президенту на новых выборах.

Издание The Hill среди потенциальных соперников действующего главы государства называет 36 человек, среди которых — левый демократ, сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент США во времена Барака Обамы Джо Байден, сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Пока трудно сказать, каковы шансы Трампа на переизбрание, учитывая огромное количество скандалов и расследований вокруг «российского вмешательства», а также низкие рейтинги. По данным опроса, проведенного телекомпанией CNN и опубликованного 10 мая,

рейтинг доверия президенту США, составляет 41% против 53%, которые не доверяют президенту США.

Вместе с тем активная республиканка из штата Техас, эмигрантка из России Ольга Виттингтон рассказывает, что многие простые американцы «смеются над «фактами» о русском вмешательстве и связи Трампа с Россией». По мнению сторонницы президента, «комиссия Мюллера мешает ему работать, но это единственный шанс левых уничтожить Трампа».

Несмотря на невысокие рейтинги, Трампу помогает ситуация в американской экономике — она значительно улучшилась за последнее время. Уровень безработицы опустился на 4% впервые с 2000 года. Растет количество занятых в таких секторах, как строительство, промышленность и розничная торговля.

Принимая участие в митинге в Индиане, Трамп не только демонстрирует свою связь с партией, но и подчеркивает близость с вице-президентом США Пенсом, имеющим большой авторитет среди консервативных республиканцев. Хотя сам Трамп как президент является председателем партии, он часто входил с ней в клинч, так как его взгляды часто далеки от позиции ее истеблишмента.

«Трампа сложно назвать идейным республиканцем. Партия для него не больше чем инструмент для реализации своих целей»,

— пишет эксперт-американист Виктория Журавлева в недавней статье, опубликованной в аналитическом ежегоднике ИМЭМО «Год Планеты».

При этом автор отмечает, что, несмотря на популизм Трампа, республиканцы нашли с ним общий язык и даже смогли разглядеть в нем «верного республиканца». Кроме того, Трамп смог оказать существенную помощь партийной кассе, собрав $132 млн для Республиканского национального комитета.

Приезд президента в какой-либо штат для участия в политическом митинге или для поддержки того или иного кандидата — распространенная практика. Такие мероприятия финансируются из средств предвыборных фондов, и, хотя «административный ресурс» не используется, преимущества у действующего президента есть.

«Без всякого сомнения, возможности, которые предоставляет для кандидата пребывание в должности, достаточно велики и в особенности — в кампании по переизбранию. Когда у вас Air Force One (самолет президента США. — «Газета.Ru») и прилетаете в какой-то город, то вся пресса следит только за вами. В этом случае президент получает дополнительные преимущества, которые при этом находятся в рамках правового поля», — объяснял ранее «Газете.Ru» президент компании Whitman Insight Strategies Бернард Витман.