Зачастил в гости: Ким Чен Ын снова поехал в Китай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже во второй раз посетил Китай, где встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на члена китайской коммунистической партии, принявшего участие в связанных с визитом главы КНДР мероприятиях.

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Еще до официального объявления о визите высокопоставленного северокорейского чиновника в Китай сообщали агентства Yonhap и Kyodo. Как отмечается, встреча лидеров состоялась 7 мая в китайском городе Далянь, где на время визита Кима были усилены меры безопасности, а в аэропорту прекратились регулярные рейсы.

Согласно официальной информации, лидеры двух государств провели переговоры и обменялись мнениями по текущим проблемам.

По словам Ким Чен Ына, он надеется на прогресс в политическом урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Он отметил, что у КНДР не будет потребности в наличии ядерного оружия, если другие стороны откажутся от враждебной политики.

«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении Северной Кореи, тогда у КНДР не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер Северной Кореи также выразил надежду на доверие, которого поможет добиться диалога между КНДР и США. Си Цзиньпин высказал поддержку курсу Северной Кореи, а также заметил, что встреча будет способствовать развитию двухсторонних отношений между странами.

Предыдущая поездка Ким Чен Ына в Китай состоялась в конце марта — тогда визит северокорейского лидера в КНР длился два дня. Правда, китайские власти официально подтвердили информацию о визите и встречу Кима с председателем КНР только 28 марта — на следующий день после того, как глава КНДР отбыл из Пекина.

Согласно официальным данным, представленным агентством «Синьхуа», Ким Чен Ын с супругой посетили Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в том числе вопрос его денуклеаризации.

Комментируя поездку главы КНДР в Пекин, директор Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин отметил, что визит неслучайно состоялся незадолго до встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, запланированной на конец мая — начало июня.

«Главная цель визита Кима — выяснить, насколько Китай готов оказать поддержку КНДР в случае, если саммит с Трампом завершится неудачей и стороны не достигнут какого-то соглашения», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Кстати, визит в Китай 25-27 марта стал первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына за последние семь лет — и северокорейский лидер явно решил на этом не останавливаться.

27 апреля состоялась историческая встреча глав КНДР и Республики Корея. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет северокорейским лидером, ступившим на территорию Южной Кореи.

По итогам встречи лидеры КНДР и Республики Корея подписали совместную декларацию, в которой обозначили целый ряд амбициозных задач по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В частности, стороны заявили о намерении подписать мирный договор и осуществить полную денуклеаризацию.

Однако эксперты довольно скептически отозвались о сделанных на встрече заявлениях. «Реальных договоренностей очень хотят обе стороны, но их просто невозможно достичь по условиям игры», — констатировал профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков во время дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 апреля.

Корейский саммит в Пханмунджоме стал для Кима своеобразной репетицией перед встречей с американским президентом Дональдом Трампом. Как заявил 1 мая сам глава США, дата и место проведения встречи будут объявлены в ближайшие дни.

«Мы прорабатываем встречу. Я думаю, что об этом объявят в ближайшие пару дней», — пообещал Трамп.

При этом ранее СМИ высказывали массу предположений насчет того, где может состояться первая в истории встреча лидера КНДР с действующим президентом США. 29 апреля телеканал CBS со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что встреча лидеров США и КНДР может пройти в Монголии или Сингапуре.