Новый защитник Трампа: что известно о Рудольфе Джулиани

8 мая бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выступит с речью на большом гала-мероприятии в Далласе, штат Техас. Джулиани стал звездой американского телевидения, защищая своего старого друга Дональда Трампа и демонстрируя при этом подчеркнутую лояльность. Правда, его выступления оказывают обратный эффект, вызывая все новые атаки на Трампа в прессе.

Реклама

Появление Джулиани на мероприятии, где соберутся покупатели и продавцы элитной недвижимости, станет большим событием: девелоперы не скрывают, что участие Джулиани, который в качестве адвоката Трампа стал «сверхновой звездой» телеэфира, поможет повысить продажи. Джулиани действительно постепенно становится главным ньюсмейкером американских СМИ — все благодаря его достаточно агрессивным попыткам защищать Трампа на телевидении и в печатных СМИ. Австралийское издание The Sydney Morning Post называет Рудольфа Джулиани «новым агрессивным лицом» в команде Трампа.

Однако его высказывания лишь вызывают еще больше вопросов к президенту, как, например, в случае со скандалом вокруг порнозвезды Сторми Дэниелс.

Недавно она заявила, что Трамп заплатил ей 130 тыс. долларов за молчание об их связи в 2006 году. Джулиани заявил журналистам, что факт выплаты действительно был, но то были личные деньги Трампа, а не средства кампании.

Но тем самым Джулиани поставил президента США в неловкое положение, так как тот вообще отрицал, что подобный случай имел место. Вдобавок Джулиани допустил, что денежные средства от президента США Дональда Трампа могли получать и другие женщины, кроме Дэниелс.

Звезда с голливудским пафосом

Автор этой статьи впервые услышал фамилию Джулиани в Центральном Парке в Нью-Йорке в 1997 году. Ее с ожесточением скандировали демонстранты, выступавшие против мэра: «Что мы хотим? Чтобы Джулиани ушел! Когда мы хотим этого? Сейчас!», — кричали собравшиеся.

В то время Джулиани уже три года являлся мэром Нью-Йорка, и его деятельность далеко не всегда вызывала восторги у горожан. «Он был большой популист. Я помню, как он предлагал за нетрезвую езду конфисковывать автомобили», — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» американский журналист и предприниматель Грег Вайнер.

Однако Джулиани достаточно жестко боролся с преступностью, используя свой огромный опыт борьбы с мафией еще во время службы в офисе Генпрокурора США в годы президентства Рональда Рейгана.

Тогда ему удалось посадить на скамью подсудимых пять мафиозных семей, включая знаменитого Джозефа Бонанно (Бананового Джо), При этом впоследствии стало известно, что мафиозные группы даже вынашивали планы убийства Джулиани, имеющего итальянские корни.

Успехи в борьбе с преступностью помогли Джулиани переизбраться на пост мэра. Интересно, что во время предвыборной кампании он активно боролся за голоса русских эмигрантов, и даже посетил концерт российских звезд «Старые песни о главном» в комплексе Radio City Music в Нью-Йорке. Кандидат в мэры с удовольствием аплодировал финальной песне концерта «Надежда», сидя рядом с директором телеканала ОРТ Константином Эрнстом.

Второй срок мэра Джулиани запомнился нью-йоркцам послаблениями, связанными с нелегальными эмигрантами, а также разрешением на заключение «гражданских союзов» для представителей секс-меньшинств.

Однако большинство американцев запомнило его достаточно решительные действия во время терактов 11 сентября. Джулиани, окруженный полицейскими и пожарными — этот образ ассоциируется с теми драматическими днями у многих жителей города.

Однако Грег Вайнер все равно называет Рудольфа Джулиани «дутой фигурой», оставившим город с многомиллиардным бюджетным дефицитом после своего ухода.

Эксперт, который в свое время сотрудничал со многими политиками-республиканцами, вспоминает, что Джулиани произвел на него не очень приятное впечатление при личном знакомстве: «Очень скупой на эмоции, а пафоса — как у голливудской звезды», — вспоминает Вайнер.

Сравнение с «голливудской звездой» кажется подходящим — на публике Джулиани постоянно улыбается и смеется, а еще мастерски уходит от неудобных вопросов репортеров. Однако показывая на фото, где Трамп запечатлен рядом со знаменитой порноактрисой, экс-мэр говорит с нескрываемым уважением: «Мой друг Дональд Трамп, перед тем, как он стал президентом».

Верный пехотинец Трампа

Трампа и Джулиани действительно связывают многолетние приятельские отношения. Как отмечает в своей нашумевшей книге об американском президенте «Огонь и ярость» журналист Майкл Вольф, когда Трамп оказывался в сложном положении, «Джулиани был рядом в своем боевом неистовом и беспощадном стиле».

Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп даже рассматривал кандидатуру Джулиани на пост Госсекретаря США. Правда, потом экс-мэр сам снял свою кандидатуру. Стоит отметить, что Джулиани и сам пытался участвовать в президентских выборах в 2008 году, однако получил слишком мало голосов для вступления в предвыборную гонку.

По мнению Вайнера, сегодня Трампу, прежде всего, нужна преданность старого друга: «Трамп напуган большим количеством предательств, и поэтому он приближает к себе людей по принципу наибольшей лояльности».

Джулиани действительно всячески показывает свою лояльность Трампу, которая проявляется в агрессивной тактике защиты. Он даже заявил, что президент США не должен подчиняться специальному прокурору Роберту Мюллеру даже в случае, если тот вызовет его в суд. Он заявил, что президент может использовать 5 поправку к Конституции США, где говорится, что «лицо не должно принуждаться свидетельствовать против себя». Как пояснил Джулиани, «отцы-основатели создали иммунитет для президента и президент не может быть привлечен к суду».

Но хотя Джулиани и стремится защищать президента, многим из окружения Трампа может не понравиться, что тот пытается вмешиваться и в дела, связанные с международной политикой. Так, недавно Джулиани заявил о намерении Трампа «сменить власть в Иране», об этом писало американское издание Politico.

Это заявление он сделал, выступая на съезде Организации иранско-американских сообществ (ОИАС) — лоббистской структуры, выступающей против режима в Тегеране. Джулиани в достаточно экспрессивной манере отозвался и о ненавистной Трампу иранской ядерной сделке.

В какой-то момент своего выступления Джулиани, некогда являвшийся неофициальным советником Трампа и даже рассматривавшийся на пост госсекретаря, порвал бумаги со своими заметками, изображая тем самым Иранскую ядерную сделку, после чего бросил обрывки на пол и плюнул на них.

Пока Трампу, по его же словам, нравится, что делает Джулиани, однако издание The Washington Post приводит слова профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который весьма критически относится к высказываниям Джулиани, касающимся юридических вопросов. Дершовиц сам давал советы Трампу, и считает, что Джулиани не должен был обсуждать все это на телевидении. «Так нельзя относиться к вещам подобной сложности», — считает эксперт.