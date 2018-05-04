Богатый улов: в Крыму задержали украинское судно

В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный промысел камбалы. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

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Там отметили, что судно было задержано 4 мая неподалеку от крымского мыса Тарханкут. В задержании принимал участие российский пограничный корабль «Аметист».

Пограничники изъяли несколько километров сетей и доставили само судно вместе с экипажем, состоящим из пятерых украинцев, на территорию Крыма «для проведения процессуальных действий».

«Пограничное управление принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях. Деятельность пограничных органов ФСБ России в этой сфере осуществляется в строгом соответствии с международным морским правом», — добавили в погрануправлении.

Ранее в крымской погранслужбе сообщали, что Россия намерена пресечь браконьерскую деятельность украинских рыбаков в Азовском море, из-за которой гибнут дельфины. Представители службы добавили, что сотрудники ФСБ будут требовать соблюдения российских и международных правил рыболовства. С начала 2018 года в акватории и на побережье Черного и Азовского морей специалисты зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за сетей браконьеров, заявили в ведомстве.

Отметим, что накануне крымские пограничники сообщили о проведении регулярных проверок иностранных морских судов в соответствии с международным морским правом.

Данные меры предосторожности не вызывали замечаний и претензий со стороны судовладельцев, отметили в ведомстве. Там добавили, что пограничники предупреждают экипажи судов о возможных провокациях со стороны украинских силовиков в Азовском море.

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», — заявили в погранслужбе ФСБ.

Данная проверка, отметили в ведомстве, необходима для того, чтобы не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Она также является мерой предосторожности для предотвращения контрабанды оружия и боеприпасов и обеспечивает безопасность судоходства и строительства моста в Крым.

Уточним, что все суда, следующие через Керченский пролив, проходят под Крымским мостом, который является важным стратегическим объектом. Чтобы предупредить провокации со стороны Украины, спецслужбы принимают меры по обеспечению безопасности моста.

В Киеве уже готовятся к обострению ситуации в Азовском море. Спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян уверяет, что таких проверок, как осуществляет ФСБ РФ, никогда не было.

На его заявление отреагировал сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он сообщил, что ранее Россия могла идти на определенные уступки по отношению к украинским судам и не так жестко следовала всем процедурам, предусмотренным законом.

«Сейчас ситуация изменилась, на ее перелом, безусловно, повлияли агрессивные действия и риторика Киева. Я напомню, недавно на Украине зашла речь о закрытии внутренних вод для российских судов. Если Россия осуществляет лишь досмотр судов, как то предписывает законодательство, то Киев намерен полностью закрыть внутренние воды для наших судов, что является нарушением нормативной правовой базы», — заявил политик в беседе с ФАН.

Цеков также отметил, что данная процедура является абсолютно нормальной, несмотря на то что раньше российские погранслужбы пренебрегали ей.

Напомним, что накануне от госпогранслужбы Украины поступила жалоба на то, что пограничники ФСБ России начали задерживать и досматривать гражданские суда, следующие на Украину. В ведомстве подчеркнули, что с 30 апреля подобные досмотры проводятся ежедневно.

3 мая стало известно, что один из досмотров прошел в Мариупольском порту. Граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии следовали на теплоходе по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь).

При этом 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море. После инцидента вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин пообещал разработать алгоритм ответных действий в случаях пиратства со стороны Украины в Азовском и Черном морях. Так, для обеспечения безопасности крымских рыбаков создан особый порядок, который предусматривает постоянную связь рыболовецких судов с пограничниками на определенной частоте.