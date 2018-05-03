«Яд был создан Военным институтом в Брно»

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что его страна производила и испытывала яд «Новичок» в небольших количествах, однако вещество было уничтожено после тестирования, передает портал Irozhlas.

По его словам, яд был создан Военно-исследовательским институтом в Брно. В своих утверждениях Земан ссылается на информацию военной разведки.

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«Вывод заключается в том, что в нашей стране были произведены и испытаны «Новичок», в небольших количествах, а затем уничтожен. Лицемерно притворяться, что это не так», — сказал глава государства.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Вликобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Вскоре Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему и указал, что химвещество «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипали, производилось только в СССР и России. Правительство Канады, председательствующей в «Большой семерке» в нынешнем году, опубликовало заявление глав МИД стран-участниц G7, призвав Россию как можно скорее дать разъяснения по данному делу, передает RT.

В заявлении говорилось, что члены «большой семерки», в целом, согласны с оценкой Великобритании и считают, что ответственность России за химическое нападение «крайне вероятна». При этом в G7 высказали убеждение, что события в Солсбери «не имеют правдоподобного альтернативного объяснения».

Россия же в ответ заявила, что Запад до сих пор не предоставил Москве и не обнародовал каких-либо доказательств своим обвинениям, а все мнение мировой общественности базируется пока только на заявлениях премьер-министра Британии Терезы Мэй и принявших ее сторону главы Белого дома Дональда Трампа, а также президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в ответ на заявление стран G7, передает ФАН.

Спустя две недели официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

«Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца.

Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос», — заявила дипломат.

Чехия опровергла слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

«Мы отвергаем утверждения о подобном происхождении «Новичка», которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать», — заявил глава МИД Чехии Мартин Стропницкий.

Спустя месяц отравление Сергея и Юлии Скрипаль обсуждалось в Гааге — там состоялось закрытое заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители организации отметили, что ни в DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни в других лабораториях ОЗХО не смогли определить страну или лабораторию-производителя вещества, использованного в отравлении, передает НСН. Об этом заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.