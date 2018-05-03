Тень войны: чем обернется противостояние Ирана и Израиля

Данные Израиля о наличии у Ирана ядерного оружия могут относиться к прошлому, а ядерная программа страны находится под контролем МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади.

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«Специалисты, участвовавшие в подготовке Совместного всеобъемлющего плана действий и комментарии которых я слышал, говорят о том, что эти документы, вполне вероятно, относятся к прошлой деятельности, которая уже была учтена инспекцией МАГАТЭ», — пояснил российский министр.

При этом Лавров подчеркнул, что, если у какой-либо страны есть документы, подтверждающие сохранение у Ирана ядерного оружия и продолжение его ядерной программы, то они «должны быть незамедлительно переданы в МАГАТЭ».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у израильской разведки есть секретные документы, доказывающие, что

после заключения ядерной сделки Иран сохранил свои наработки в военно-ядерной сфере, и, более того, продолжил наращивать арсеналы данного вида оружия массового поражения.

«На протяжении многих лет мы знали, что у Ирана есть секретная военно-ядерная программа под кодовым названием проект «Амад». Мы теперь можем доказать, что «проект Амад» был всеобъемлющей программой по проектированию, созданию и испытанию ядерного оружия», — сказал израильский премьер.

Комментируя заявление Нетаньяху, в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что МАГАТЭ оценивает всю доступную агентству информацию в области обеспечения безопасности, «однако не практикует публичное обсуждение вопросов, связанных с такой информацией».

Быть или не быть ядерной сделке?

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне споров касательно судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Напомним, документ был подписан Ираном и странами «шестерки» (США, Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году, он предполагал прекращение иранской ядерной программы.

Дональд Трамп, не раз критиковавший СВПД еще в рамках своей предвыборной кампании, сейчас вернулся к обсуждению этого вопроса, допуская выход США из ядерной сделки. Кстати, в ходе своего недавнего визита в США президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с Трампом возможность изменения условий соглашения, однако подчеркивал, что считает выход из сделки негативным шагом.

3 мая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади Сергей Лавров высказался по поводу возможного выхода США из ядерной сделки, подчеркнув, что в таком случае международное сообщество потеряет важный инструмент контроля над ядерным оружием.

«Если США, как об этом говорил президент Дональд Трамп, выйдут из договоренности, то, конечно же, мы все, международное сообщество, потеряем один из важнейших инструментов, который способствует обеспечению нераспространения оружия массового поражения», — предупредил глава МИД России.

Доцент Института общественных наук Сергей Демиденко считает, что заявление Нетаньяху о сокрытии Ираном архивов по ядерному оружию было сделано для того, чтобы подтолкнуть Соединённые Штаты выйти из СВПД и создать антииранскую коалицию.

«Израиль подталкивает США выйти из ядерной сделки, чтобы создать единый фронт против Ирана, задавить его, чтобы влияние Ирана в Сирии и на Ближнем Востоке уменьшилось», — подчеркивает эксперт.

Другой вопрос, отмечает эксперт, — нужно ли это США. «СВПД — это очень большая победа американцев. Если выйти из нее, то Иран больше закроется, станет более агрессивным, и еще более консервативным», — предупреждает Демиденко.

Он добавил, что сейчас администрация Трампа просчитывает все шаги и думает, нужно ли это решение, ведь в ближайшие пару лет, до прихода другого президента США, ситуация может значительно ухудшиться, и никто не сможет контролировать Тегеран.

«Выход из сделки обнулит все внешнеполитические результаты США и вернет ситуацию в состояние до 2013 года», — заключил эксперт.

Судьба ядерной сделки с Ираном будет определена 12 мая — в этот день Трамп должен объявить об окончательном решении США по этому соглашению. Комментируя в твиттере заявление израильской стороны о наличии у Ирана ядерного оружия, Трамп отметил, что подобная ситуация «неприемлема».

«Посмотрим, что произойдет, я не скажу вам, что я сделаю, хотя многие думают, что знают», — добавил американский лидер.

В свою очередь, посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад пообещал, что выход США из ядерной сделки обернется отказом Тегерана выполнять условия, закрепленные в документе.

«Если США выйдут из соглашения, это будет означать, что никакого соглашения не осталось, — пояснил дипломат в интервью CNN. — Следствием этого будет то, что Иран фактически будет готов вернуться к прежней ситуации».

Иран и Израиль: быть войне?

Стоит отметить, что на следующий день после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «лжи» Ирана касательно его ядерной программы, кнессет (парламент) Израиля наделил премьера и главу Минобороны правом самостоятельно принимать решение об объявлении войны. Раньше для того, чтоб объявить военное положение или начать военные действия, нужно было получить разрешение кнессета.

«В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны», — сообщили в пресс-службе кнессета.

Ранее в интервью «Газете.Ru» экс-глава израильской разведки «Моссад» Дани Ятом допустил возможность военного конфликта между Израилем и Ираном в случае, если Иран продолжит усиливать свое присутствие в Сирии.

По мнению Сергея Демиденко, до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, Израиль вообще не обращал внимания на то, что происходит в этой стране, «его не волновала ни судьба Башара Асада, ни его режима — его волновала только «Хезболла» и Иран». Однако за последнее время Иран существенно усилил свое военное влияние в Сирии, особенно вблизи израильской границы — влияние Тегерана растет, констатирует эксперт.

Он добавил, что поддержка сирийского режима входит во внешнюю политику Ирана, который вкладывает много сил и средств, чтобы этот режим не пал, ведь Сирия является единственным последовательным союзником Ирана. «Иран слишком много сил вложил в сирийский режим, чтобы просто так его сдать», — подчеркивает Демиденко.

В свою очередь, генерал Дани Ятом утверждает, что Иран наращивает свое влияние в Сирии с целью «стать региональной супердержавой», а также экспортировать идеи «исламской революции» в другие страны. Для этого, подчеркивает экс-глава израильской разведки, Иран может прибегнуть к помощи ХАМАСа и «Хезболлы».

В случае, если Иран прибегнет к помощи ХАМАСа и «Хезболлы», между Израилем и Ираном может разгореться военный конфликт, так как израильскую сторону уже сейчас не устраивает то, что иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) и «Хезболла» находятся так близко к израильской границе.

Руководитель ближневосточного бюро международного телеканала RTV Евгений Сова считает, что конфликт между Израилем и Ираном может начаться только с подачи Ирана, а также в случае усиления влияния Ирана в Сирии и в регионе в целом.

Между тем Сергей Демиденко считает, что о полноценном военном конфликте речи пока не идет, однако вмешательства КСИРа и «Хезболлы» Израиль не потерпит.

Экс-глава израильской разведки Дани Ятом также рассказал, что в случае, если иранцы направят бойцов «Хезболлы» из Сирии в южный Ливан, чтобы противостоять Израилю, израильская сторона нанесет ответный удар. «Мы тогда не сможем сидеть сложа руки и, вероятно, даже нанесем превентивный удар, чтобы поломать планы иранцев», — заявил Ятом.