День Победы по-британски: посол РФ отказался встречаться

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями, однако посольство России ответило, что 9 мая россияне празднуют День Победы, сообщает РИА «Новости».

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«Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой», — написал Брайант в твиттере.

В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.

«Спасибо. 9 мая мы празднуем День Победы и приглашаем вас и ваших коллег по парламенту присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11 часов в присутствии британских и российских ветеранов Второй мировой войны. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день», — говорится в ответном сообщении посольства.

Параллельно продолжает развиваться история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянскому журналу «Панорама», в котором заявил, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям, которые являются гражданами РФ, можно рассматривать как похищение.

Стоит отметить, что Россия уже на протяжении двух месяцев не может получить доступ к пострадавшим российским гражданам — 4 мая пройдет ровно два месяца после инцидента в Солсбери.

«Это абсолютно неприемлемо», — указывает российский министр иностранных дел.

По словам Лаврова, Москва в первую очередь обеспокоена состоянием здоровья пострадавших, «втянутых англичанами в эту провокацию».

«Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами», — говорит министр.

Официальный представитель МИД Мария Захарова при этом отмечает, что хотя СМИ Великобритании и перестали писать о «деле Скрипалей», России есть что рассказать — и Следственному комитету, и посольству в Лондоне, и Министерству иностранных дел. По словам Захаровой, британские журналисты «замолчали в один день, как будто <…> пришел приказ всем замолчать». Представитель МИД отметила, что «неинтересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий либо видео пострадавших».

Захарова заверила, что российские дипломаты продолжат «радовать новостями с фронта».

Напомним, что 4 марта 2018 года 66-летний экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в состоянии крайне тяжелой интоксикации на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Изначально предполагалось, что они были отравлены фентанилом — мощным препаратом опиоидной группы. Однако некоторое время спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали стали жертвами боевого отравляющего вещества А234 «Новичок», созданного еще в конце восьмидесятых в СССР. При этом создатели «Новичка» заявили, что формула оказалась в открытом доступе еще в начале 2000-х годов.

Официальный Уайтхолл (правительство Британии) сразу после отравления обвинил в атаке на перебежчика Москву. Российская сторона утверждает, что не принимала никакого участия в этом преступлении и нарушении международного права.

Российские дипломаты заявили, что, не располагая возможностью самим расследовать инцидент в Солсбери, российские специалисты ставят перед собой новые вопросы.