Пушков: Мацейчук никакой не журналист

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков одобрительно отозвался о депортации и запрете на въезд в Россиию для польского политолога и журналиста Томаша Мацейчука. В своем твиттере

Пушков назвал поляка «скандалистом и русофобом», напомнил, что Мацейчуку запрещен въезд в РФ до 2048 года и подчеркнул, что это «верное решение».

Также Пушков заявил, что Мацейчук «просто самозванец», а не польский журналист – комиссия Совфеда по информполитике в ходе исследования скандала с выдворением Мацейчука установила, что он никогда не работал ни на одно средство массовой информации, и поэтому «считаться журналистом не может», передает RT.

Реклама

Сам Томаш Мацейчук в разговоре с НСН заявил, что разочарован решением российских властей о его возможной депортации и запрете на въезд в страну. Для него это «было бы печально», потому что он хочет написать о России книгу; а для того, чтобы стать экспертом по России, ему нужно «быть здесь, общаться с русскими, стараться их понимать».

Польский политолог подчеркнул, что его действия и речи на ток-шоу на российском ТВ — это «все так ярко, резко, но это формат ток-шоу».

По данным ФАН, Томаш Мацейчук был задержан российской полицией в московском аэропорту «Домодедово». Там сотрудники правоохранительных органов вручили поляку запрет на въезд в Россию сроком до 30 лет — до 2048 года.

Сейчас польский националист направился в немецкий Франкфурт, заявил отец Мацейчука; он собирается связаться с выдворенным из РФ сыном сразу же, как он доберется до аэропорта.

Ранее сообщалось, что в отношении польского журналиста было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ — возбуждение ненависти или вражды, разжигание межнациональной розни и экстремизм.

Мацейчук заявил в конце февраля, что у него по 282-й статье был проведен обыск, полиция не нашла никаких связей с экстремизмом. Поэтому, подчеркнул поляк, он не собирается отказываться от своих взглядов.

Журналист отметил, что он подозревает, почему его проверяли на экстремизм — кто-то «заказал» проверку.

«Я здесь уже почти год, и никаких проблем раньше не было. Я даже думаю, что в последнее время стал выступать чуть спокойнее. Что случилось сейчас, кто отдал приказ отправить меня в Польшу, я не знаю. Я догадываюсь, но не хотел бы сейчас об этом. Такие темы лучше держать при себе. Может, когда-нибудь расскажу. Пока не время. Пока еще не было суда, меня пока не депортировали, потому лучше пока буду молчать», — отметил он ранее.

День спустя стало известно, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская подготовила запросы в Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный Комитет России с просьбой проверить деятельность Мацейчука на предмет экстремизма.

Томаш Мацейчук известен тем, что участвовал в потасовке в студии НТВ в середине весны 2017 года, после того как он назвал солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии «красными фашистами».

27-летний поляк Томаш Мацейчук родился в Познани в семье польских военных. Работал в сфере продажи медицинских принадлежностей, изучал программную инженерию. Сам он заявляет, что журналистом стал, когда поехал на «евромайдан». В 2013 году он стал волонтером варшавского фонда «Открытый диалог», возил в Киев продукты, одежду и лекарства для митингующих и поддерживал бойцов, которые воевали на востоке Украины в АТО против ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Позже он начал работать с известным украинским блогером и журналистом Анатолием Шарием, эмигрировавшим после Майдана в Европу. Опубликовав несколько материалов о неонацистах, воюющих на стороне Киева, журналист столкнулся с угрозами украинских радикалов и получил пятилетний запрет на въезд в Украину. Сам Мацейчук объяснил это тем, что он освещал «неудобные» для властей в Киеве политические и общественные темы.

В середине лета 2016 года Мацейчук объявил, что начинает сотрудничать с телеканалами Российской Федерации. Широкую известность в РФ он получил не своими репортажами, а резонансными инцидентами в различных ток-шоу с его участием и русофобскими высказываниями.