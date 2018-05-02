Армения: протестующие блокируют дороги и здания. LIVE

Глава Нацсобрания Армении Ара Баблоян попросил граждан воздержаться от оскорблений и вмешательства в личную жизнь депутатов парламента. Он отметил, что в последние дни фиксируются «вопиющие беззакония» в отношении парламентариев.

«Призываю к сдержанности, отказу от оскорблений и угроз в адрес депутатов в социальных сетях, на улицах и в других местах, к прекращению публикации адресов и номеров телефонов парламентариев», — заявил Баблоян.