Армения: протестующие блокируют дороги и здания. LIVE

- 153094 просмотра «Будет забастовка»: в Армении не смогли выбрать премьер-министра
- 126283 просмотра «Краснодар» обыграл «Локомотив» в 28-м туре РФПЛ
- 112012 просмотров Каждый третий продавец элитной недвижимости собирается уехать из России
- 91759 просмотров «Спартак» обыграл «Амкар» в матче 28-го тура РФПЛ
- 90536 просмотров В России с 1 мая официально приравняли МРОТ к прожиточному минимуму
- 85594 просмотра Как жили пассажиры сбитого Boeing-707 в Карелии
- 83730 просмотров «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России
Глава Нацсобрания Армении Ара Баблоян попросил граждан воздержаться от оскорблений и вмешательства в личную жизнь депутатов парламента. Он отметил, что в последние дни фиксируются «вопиющие беззакония» в отношении парламентариев.
«Призываю к сдержанности, отказу от оскорблений и угроз в адрес депутатов в социальных сетях, на улицах и в других местах, к прекращению публикации адресов и номеров телефонов парламентариев», — заявил Баблоян.
Действующий президент Армении Армен Саркисян сожалеет о продолжении политического кризиса в стране. Он призвал в ближайшую неделю продолжить консультации по выходу из кризиса во благо национальным интересам.
«Вчера Национальное Собрание не смогло выбрать премьера страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют о его опасности для будущего страны», — говорится в сообщении Саркисяна, распространенном его пресс-службой.
Об обстановке на улицах Еревана — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Оппозиция парализовала Ереван
Очевидцы в соцсетях сообщают, что призывы остановить блокировку движения транспорта не действуют. Местные жители отмечают, что протестующие также препятствуют движению скорой помощи — многие не могут попасть в больницу.
Никол Пашинян также обдумает вопрос о повторном выдвижении своей кандидатуры на пост главы правительства Аремении. «Мы будем думать и обсуждать», — заявил Пашинян Reuters.
Испольняющий обязанности премьера Карен Карапетян в свою очередь сообщил, что главу армянского правительства можно избрать только в парламенте.
«Обращаюсь ко всем политическим силам с призывом проявить волю, решимость и гибкость, сесть за стол переговоров. Все мы осознаем, что необходимы цивилизованные и практические решения, чтобы преодолеть политический кризис, как бы сложно это ни казалось. Премьер-министра можно избрать только в парламенте, конституционным путем. Другого решения не существует ни теоретически, ни практическим. Уверен, что общими силами наша страна преодолеет и это испытание», — отметил Карапетян.
Кроме того, утром в городе была парализована работа метро, а также перекрыта автотрасса из Еревана в международный аэропорт «Звартноц».
Однако позднее лидер протестного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников не препятствовать работе аэропорта. «Призываю в 14:00 часов прекратить блокировать работу аэропорта «Звартноц»», — написал он на своей странице в фейсбуке.
Акции протеста привели к закрытию ряда дорог межреспубликанского и межобластного значения. Так, с обеих сторон была перекрыта трасса Ереван-Ехегнадзор, обеспечивающая выход к иранской границе.
Утром местные СМИ сообщали, что в Армению не могут въехать автомобили из Грузии, так как на границе образовались огромные заторы.
Ранее участники протестной акции в Ереване перекрыли входы в министерство образования и науки, диаспоры и ряд других ведомств. Они устроили там сидячую акцию, а также перекрыли дорогу машинам. Замначальника полиции Армении Валерий Осипян уговаривает демонстрантов разблокировать входы в министерства.
По конституции Армении новые выборы премьера должны быть проведены спустя 7 дней после первых. Во втором туре кандидаты должны быть выдвинуты не отдельными фракциями, а третью от общего числа депутатов. При этом, если премьера не изберут и во второй раз, Национальное собрание Армении будет автоматически распущено.
По словам Тиграна Авиняна, пресс-секретаря партии «Гражданский договор», чьим лидером является Пашинян, кандидатура оппозиционера будет вновь выдвинута на пост премьер-министра. Народное движение «уже достигло успеха», и неделю спустя этот успех «нужно будет просто закрепить юридически», добавил он.
В ответ на объявление забастовки министерство обороны Армении призвало «не мешать проезду военного транспорта» и «обеспечить беспрепятственное передвижение военных автомобилей и колонн по всей территории республики».
Как надеется Пашинян, «число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах».
Вчера, 1 мая, парламент не утвердил кандидатуру Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра – его поддержали 45 депутатов из необходимых 53. В связи с этим Пашинян вновь обратился к своим сторонникам с призывом начать тотальную акцию гражданского неповиновения, перекрыть и забаррикадировать дороги в Ереване и шоссе, ведущие к аэропорту. Также Пашинян призвал госслужащих Армении объявить всеобщую забастовку.
Пашинян выдвигался на пост премьер-министра Армении, кандидатов выбирает и утверждает парламент. До недавнего времени этот пост занимал дважды бывший президент страны Серж Саргсян. Но под давлением общественности он ушел в отставку.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию очередного дня беспорядков в Ереване. Инициатор сегодняшних народных волнений — как, впрочем, и десятка предыдущих — оппозиционный политик, лидер партии «Елк» Никол Пашинян.