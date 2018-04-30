Юбилей не удался: Венесуэла покидает ОАГ

70 лет назад на Межамериканской конференции в Боготе по инициативе США была создана Организация американских государств (ОАГ). В нее входит большинство стран Северной и Южной Америки — всего 34 государства за исключением Кубы, которая была исключена из организации в 1962 году после перехода к социализму.

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Накануне стало известно о возможном выходе из ОАГ еще одной страны-члена — 29 апреля Организация американских государств получила соответствующее уведомление от Венесуэлы.

О решении Каракаса покинуть ОАГ несколько дней назад сообщал президент Николас Мадуро в телеграмме, направленной в организацию. «Довольно интервенционистского произвола и нарушения законности! Венесуэла — это колыбель освободителей. Мы заставим нас уважать», — писал Мадуро.

Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес, в свою очередь, объявила, что правительство страны не намерено платить деньги за выход из организации, хотя этот пункт прописан в уставе. Она также уточнила, что процедура выхода Венесуэлы из ОАГ займет два года.

Решение Каракаса покинуть ОАГ было принято на фоне массовых протестов в Венесуэле — граждане выступают против политики президента Мадуро и требуют его отставки.

Первые многотысячные антиправительственные акции начались в Венесуэле еще в начале апреля прошлого года. За время их проведения пострадали и были арестованы сотни человек.

Политику властей Венесуэлы осуждают США и Организация американских государств. Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что люди страдают и умирают и есть много вариантов решения проблемы в Венесуэле. «В том числе возможный военный вариант, если это [будет] необходимо», — добавил американский лидер.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дабагяна, Америка не вправе вмешиваться силовыми методами в дела государств. «Поэтому намерение Трампа решить вопрос с Венесуэлой одним ударом — это неприемлемо», — подчеркивает эксперт.

В свою очередь, ведущий специалист по странам Латинской Америки института Cato в Вашингтоне Хуан Карлос Идальго считает, что ОАГ становится все более неуместной. «Организация американских государств является отражением деятельности ее государств-членов. У нее нет собственной идентичности», — поясняет эксперт.

По его словам, в конце 2000-х и в начале этого десятилетия ОАГ и ее генеральный секретарь Хосе Мигель Инсулза были решительными помощниками левых, которые доминировали в регионе, даже когда некоторые из их правительств начали демонтаж демократических институтов своих стран, таких как Венесуэла, Никарагуа и Боливия. Ситуация начала меняться несколько лет назад с приходом центристских правительств в Аргентине, Бразилии и Перу, а также с избранием Луиса Альмагро Генеральным секретарем, который очень критично относился к режиму «чависта» в Венесуэле, продолжает эксперт.

«Но даже сейчас невозможно найти консенсус в Генеральной Ассамблее ОАГ относительно разрушения демократии и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Вот почему были созданы другие специальные группы, такие как Лимская Группа», — заключает эксперт института Cato в Вашингтоне.

Третья статья устава ОАГ гласит, что «каждое государство имеет право выбора своей политической, экономической и общественной системы без вмешательства извне и право принимать такую форму устройства, которая бы ему соответствовала в наибольшей степени». Однако на практике так происходило не всегда. За время существования ОАГ ее страны-участницы — чаще всего Соединенные Штаты — не раз позволяли себе вмешиваться во внутреннюю политику других членов организации и даже осуществлять в их отношении интервенцию.

Куба

Впервые страны-участницы ОАГ позволили себе вмешаться в политику другой страны в 1962 году, когда исключили Кубу из числа участников ОАГ. После возглавляемой Фиделем Кастро революции 1959 года Куба была провозглашена социалистической республикой.

Сразу после кубинской революции США рассматривали возможность свержения нового правительства. Было много планов дестабилизации ситуации на Кубе, в итоге американские власти решили высадить десант в районе залива Свиней. Военная операция не увенчалась успехом. Мировое сообщество осудило Соединенные Штаты, по всему миру демонстранты устраивали пикеты и пытались штурмовать дипмиссии США. В ООН также назвали эти действия актом агрессии.

Однако на этом давление на Кубу не прекратилось. Сначала оно было экономическим, а после, в 1962 году, ОАГ приостановила членство Кубы в организации, аргументируя это тем, что социалистический путь развития, который избрала страна, «опасен» для Америки. В 1964 году организация также обязала все страны-участницы прекратить дипломатические отношения с Кубой.

В 2009 году ОАГ восстановил членство Кубы, однако кубинцы отказались от предложения вернуться.

Операции в Панаме и Гренаде

Отношения между США и Панамой накалились в середине 1980-х годов после того, как Панама отказалась пересматривать условия сделки по передаче контроля над Панамским каналом. Соглашение было подписано еще в 1977 году главой Панамы Омаром Торрихосом и президентом США Джимми Картером, по его условиям к концу 1999 года Вашингтон должен был передать контроль над каналом Панаме.

В 1987 году власти центральноамериканской страны отказались предоставить США свою территорию для ведения деятельности против Никарагуа. Кроме того, панамское правительство стало обвинять Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела своего государства. Ответ последовал мгновенный — Вашингтон перестал оказывать панамским коллегам военную и экономическую помощь, а в 1989 году Штаты ввели в отношении Панамы экономические санкции, надеясь надавить на правительство и добиться его свержения.

Кульминацией этих разногласий стала вооруженная интервенция США на территорию Панамы в 1989 году, операция получила название «Правое дело».

Международное сообщество осудило американское вторжение, а США объяснили свои действия, сославшись на то, что операция проводилась с целью «обеспечения безопасности граждан США».

Подобную операцию Штаты позволили себе и на островах Гренада. В то время как официальная формулировка также содержала слова о «необходимости защитить» американцев, США высадились на Гренаде по просьбе и при поддержке стран ОАГ.

В результате военного переворота на Гренаде в 1979 году к власти пришло левое движение «New Jewel Movement» во главе с Морисом Бишопом, который взял курс на сотрудничество с социалистическими странами, такими как СССР и Куба. США и многие страны ОАГ были обеспокоены, что по демократическому пути отказалась идти еще одна страна. В итоге США объявили бойкот Гренаде и начали проводить военные учения вблизи островов.

В результате внутреннего раскола в движении «New Jewel Movement» в Гренаде был совершен переворот, а Морис Бишоп был расстрелян. Восторжествовала анархия. По официальной версии, для введения миротворческих сил США вторглись на острова.

Мировое сообщество расходится в оценках этой военной операции. Однако по ее завершении США выплатили Гренаде компенсацию за ущерб, нанесенный американской армией.

Фолклендская война

Война за Фолклендские острова между началась 2 мая 1982 года. Хотя острова были открыты англичанами в 1690 году и французами — в 1694 году, Аргентина с начала девятнадцатого века считала эти острова своими.

Конфронтация между Великобританией и Аргентиной в рамках борьбы за Фолклендские острова была долгой, вплоть до войны. В 1981 году к власти в Аргентине пришел Леопольдо Гальтиери, который хотел посредством завоевания островов укрепить свою популярность.

В марте 1982 года на острове Южная Георгия вблизи Фолклендских островов высадились несколько десятков аргентинских рабочих под предлогом разбора старой китобойной станции.

Английские солдаты пытались прогнать аргентинцев, однако вскоре к рабочим подошли аргентинские войска, а после и десант. Боевые действия начались 1 мая 1982 года. Правительство Великобритании рассматривало боевую кампания 1982 года как защиту от аргентинского вторжения на острова, которые являются колонией Великобритании.

Во время десятинедельной войны за острова Соединенные Штаты предоставили британцам свою военную базу на острове Вознесения, которую Лондон использовал для британской авиации. В результате военного столкновения Великобритания одержала победу.

Решением предоставить военную базу США явно отметили свою позицию. При этом США должны были, напротив, оказать помощь Аргентине, так как по уставу «агрессия против одного из американских государств является агрессией против всех остальных».