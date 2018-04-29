Захарова обвинила британского журналиста в хамстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что сотрудник британских СМИ задал «хамский вопрос» на брифинге по вопросу предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

По словам Захаровой, британский журналист первым делом поинтересовался у сирийских свидетелей отсутствия химатаки, присутствовавших на брифинге, сколько денег Россия заплатила им за участие в мероприятии.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такие вопросы находятся «сверх цинизма» и задаются специально для введения людей в ступор, обвинения их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации, передает RT.

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Захарова также указала, что на брифинге не присутствовали представители стран Запада — США, Великобритании и Франции, передает ФАН.

Брифинг при ОЗХО с участием свидетелей предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума, организованный Россией и Сирией, прошел в штаб-квартире ООН. В нем приняли участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который ранее рассказал о том, как была инсценирована химическая атака в Восточной Гуте.

27 апреля НСН сообщила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обвинил постпреда США в его бескомпромиссном намерении отвратить западных партнеров от участия в брифинге по «химатаке» в Восточной Гутей.

«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — заявил Шульгин.

Постоянный представитель России при ОЗХО также отметил: Вашингтон боится того, что мальчик Хасан Диаб сможет подтвердить ложность обвинений, которые США выдвигают в адрес законных властей Сирии по вопросу мнимой химатаки в Думе.

Напомним, что 11-летний мальчик Хасан Диаб, житель города Дума, рассказал ранее о том, как была организована видеосъемка химической атаки. В разговоре с журналистом Евгением Поддубным он сообщил, что сидел в подвале с матерью в день, когда якобы произошла химатака.

По словам Хасана, мать сказала ему, что они не смогут в тот день поесть — только лишь на следующий.

«Мы услышали крик на улице, кричали, мол, идите в больницу», — рассказал ребенок. После этого он со своими родными побежал в здание госпиталя, и «едва он вошел, как его схватили и начали поливать водой из шланга». Окончив «очищение водой», боевики положили ребенка «на кровать вместе с другими «пострадавшими».

На опубликованной ранее неправительственной организацией «Белые каски» видеозаписи неизвестные мужчины в гражданской одежде обливают детей и взрослых сирийцев водой из шланга, находясь в вестибюле больницы в сирийском городе Дума, переговариваясь на арабском языке. По заявлениям авторов видеоролика, на кадрах запечатлены жертвы химической атаки, которые будто бы пострадали от «распыленного войсками Асада» хлора.

Рассказ Хасана Диаба подтвердил и отец ребенка: он, узнав, что его сын очутился в госпитале, отпросился с работы и незамедлительно побежал к сыну. «Никакого химического оружия не было. Я стоял, курил на улице, ничего не чувствовал. Забежал в госпиталь и увидал своих родных. Мой ребенок чувствовал себя замечательно», — рассказал он. По словам отца Хасана Диаба, те люди, что снимали видео, выдали «жертвам»-участникам съемки печенье, финики и пакетики с рисом и распустили по домам.

25 апреля ОЗХО предоставила Российской Федерации рекомендацию отложить брифинг со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

«Специалистам ОЗХО также было рекомендовано провести подобное мероприятия после того, как миссия завершит свою работу», — значится в заявлении ОЗХО.

Российская делегация, несмотря на заявление, объявила о намерении провести брифинг. По ее мнению, это не должно помешать работе специалистов по химическому оружию ОЗХО.