Торговая война: Европа даст отпор США

Лидеры Франции, Великобритании и Германии договорились вместе противостоять торгово-экономическим мерам со стороны США и защищать свои интересы. Во время телефонных переговоров, прошедших в субботу и воскресенье между немецким канцлером Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Терезой Мэй, стороны решили защищать свои экономические интересы, передает НСН.

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT заявил в контексте этих переговоров, что Европа столкнулась «с логикой шантажиста». По словам эксперта, Соединенные Штаты стараются заставить ЕС в одностороннем порядке соблюдать торговые ограничения, которые были наложены Вашингтоном.

В данном случае речь идет о санкциях, необходимых президенту США Дональду Трампу для защиты американской экономики. В частности, в этот контекст попадают санкции против третьих стран — например, Российской Федерации и Ирана (Тегеран попадет под удар после 12 мая).

«В этой ситуации у Европы есть два выхода. Смириться и продолжать подчиняться логике шантажиста, но, один раз уступив, ЕС будет вынужден уступать и дальше. Либо в итоге отказаться от подчинения и дать отпор в виде коллективных контрсанкций», — отметил Мирзаян.

Обсуждения второго варианта чиновники в Брюсселе ведут с давних пор — но перейти «от слов к делу» Европейский Союз еще не решается, добавил он, подчеркнув нехватку коллективной политической воли.

Если ЕС решил ответить США — это ударит по отношениям по разные берега Атлантического океана, передает ФАН слова Мирзаяна.

«Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы Европа наконец начала вести себя суверенно и независимо. Иранцы тоже этого бы хотели, поэтому они давят на ЕС, говоря, что если Трамп уходит из ядерной сделки, то это не значит, что ей конец. Если Европа там останется, то иранцы готовы из сделки не выходить. То есть стимулов ЕС достаточно. Осталось только проявить политическую волю», — резюмировал эксперт.

28 апреля президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель санкции против России. Меркель заверила американского президента, что Германия вместе с США оценивает эффект от антироссийских санкций, а также занимает схожую с Вашингтоном позицию по вопросу Москвы.

Федеративная республика Германия, как и другие страны Евросоюза, ввела в отношении России санкции после присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. При этом до введения санкций Германия была крупнейшим европейским торговым партнером России — так, в 2013 году товарооборот между двумя странами достиг $74,9 млрд.

26 апреля российско-германская внешнеторговая палата подготовила релиз для СМИ, в котором оценила ущерб от санкций против РФ для немецких компаний. По данным ведомства, при самом плохом сценарии развития событий ущерб может дорасти до планки в €1,5 млрд.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — отмечается в тексте.

Во палате внешней торговли Германии и России подчеркнули, что германские компании ощущают на себе прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами.

Отметим при этом, что ФРГ, невзирая на санкции, сумела заключить крупную сделку с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2», проходящего по дну Балтийского моря из России до северного побережья Германии. В создании проекта участвуют крупнейшие немецкие газонефтедобывающие концерны и компании.

Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить наложенные ограничения. Об этом сообщил ранее Reuters со ссылкой на источник из Министерства финансов РФ.

«Все смотрят, удастся ли Меркель договориться с Дональдом Трампом о том, чтобы добиться исключения из правил. Именно поэтому в России не расчехляют все орудия в ответ», — заявил чиновник.