Без остановок: Армения протестует по-новой

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам, призвав их продолжить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Призыв политика опубликован на его странице в фейсбуке.

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«С 12:00 (11:00 мск) я призываю всех наших сторонников блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», — написал Пашинян. По его словам, внутриполитический кризис в Армении приближается к разрешению.

Как сообщает ФАН, сторонники Пашиняна заблокировали ряд центральных улиц армянской столицы — Еревана.

Митингующие забаррикадировали улицы Пушкина, Туманяна и проспект Месропа Маштоца, сразу в нескольких частях города проводятся демонстрации и манифестации. За гражданскими протестами наблюдают сотрудники органов правопорядка, но никаких мер по их пресечению полицейские не предпринимают.

Массовые акции гражданского неповиновения в Армении начались 13 апреля. Оппозиция требовала отставки Сержа Саргсяна, который по завершению двух президентских сроков кряду занял пост премьер-министра, изменив перед этим конституцию Армении, ставшей в результате парламентской республикой. В результате акций протеста Саргсян 23 апреля добровольно покинул пост премьер-министра, признав свою неправоту.

После отставки Саргсяна и до новых выборов обязанности главы армянского правительства исполняет Карен Карапетян. В течение недели фракции Национального собрания страны должны выдвинуть кандидатов на пост премьер-министра.

Партия «Елк» делает вполне ожидаемый ход и собирается выдвигать своего лидера — Никола Пашиняна. Ранее оппозиционер заявлял, что новый премьер-министр должен представлять армянский народ.

О том, что главой правительства должен быть назначен кандидат, которого поддерживает народ, заявили и в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

В свою очередь, врио премьера Карен Карапетян заявил, что «премьера назначают в парламенте, а не с улицы», а провести внеочередные парламентские выборы можно, если согласятся политические партии.

В ответ на эти слова Никол Пашинян обвинил Карена Карапетяна в том, что он неправильно понимает требования митингующих, а Республиканскую партию Армении (РПА) — в попытках протянуть время и назначить на пост главы правительства «своего человека». В РПА «думают, что народ такой наивный и не понимает, что они хотят сменить одного республиканца на другого», подразумевая Саргсяна и Карапетяна, подчеркнул лидер оппозиции.

Пашинян также потребовал незамедлительной и безусловной капитуляции республиканцев.

За почти месяц массовых протестов к движению Никола Пашиняна присоединились несколько крупных политических единомышленников — к примеру, оппозиционная партия «Процветающая Армения», возглавляемая Гагиком Цурюкяном. Протесты также поддержали представители партии «Дашнакцутюн», до сих пор входившей в коалицию с правящей Республиканской партией. «Учитывая ситуацию в Армении, объявляем о своем выходе из политической коалиции», — говорится в партийном заявлении.

Отметим также, что сторонник «Процветающей Армении» и временно исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян сложил с себя полномочия и решил присоединиться к протестующим, аргументировав свои действия гражданской обязанностью перед Арменией и ее народом.

28 апреля правящая Республиканская партия Армении отказалась от выдвижения кандидата на пост премьера страны, однако примет участие в парламентских выборах, передает RT со ссылкой на члена исполкома РПА Эдуарда Шармазанова.

«Это решение принято, так как РПА выступает с позиций укрепления государства. Это было единое решение, все мы согласились, что на данный момент это правильное решение», — заявил Шармазанов.

По его словам, этот шаг объясняется стремлением партии избежать конфронтации и дестабилизации страны.

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что если к власти в стране придут сторонники либерального развития, то резкого разрыва с Россией не ожидается, сообщает НСН.

«Накануне Пашинян подчеркнул, что отношениям с Россией он придает приоритетное значение. Однако сейчас очень сложно прогнозировать, что будет после. Кризис должен закончиться, правительство должно быть сформировано», — отметил Меликян.