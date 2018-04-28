Решение «тройки»: Москва собрала союзников в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве внеочередную встречу с министрами иностранных дел Турции и Ирана. Переговоры «тройки» состоялись спустя почти месяц после встречи в Стамбуле.«Мы сегодня приняли совместное заявление, которое будет распространено, в нем отражены основные итоги нашей встречи. В любом случае мы твердо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии на основе резолюции 2254, на основе рекомендаций Конгресса нацдиалога в Сочи», — заявил по итогам встречи Лавров.

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Речь идет о резолюции Совбеза ООН, принятой в 2015 году. В документе говорится о приверженности членов организации сохранению целостности Сирии, а также поддержке политического процесса и необходимости прекращения огня на всей территории страны.

Несмотря на желание «тройки» в лице России, Ирана и Турции сблизить политические силы в Сирии, внеочередной характер встречи демонстрирует, что ситуация в САР не только не сдвигается с места, но и ухудшается в гуманитарном плане.

На недавней конференции ЕС по Сирии было заявлено, что сейчас в помощи нуждаются 13,1 млн человек, половина из которых — дети. В итоге участники обязались выделить помощь Сирии и странам, которые укрыли у себя беженцев, финансовую помощь в размере $ 4,4 млрд в 2018 году и $ 3,4 млрд в 2019-2020 году.

В этой связи особое внимание на переговорах глав МИД России, Турции и Ирана было уделено гуманитарной ситуации в САР. «Мы побуждаем наших сирийских коллег в Дамаске быть более гибкими, более конструктивно настроенными, хотя порой это непросто, учитывая те дискриминационные подходы, которые они наблюдают от некоторых западных партнеров. Но тем не менее мы это делаем и одновременно призываем ООН, чтобы она избегала давления на себя с целью политизировать гуманитарные поставки, гуманитарную помощь, и ООН, конечно же, не имеет права подыгрывать тем, кто заявляет, что помощь будет оказываться только тем районам, которые находятся под контролем оппозиции», — сказал Лавров на пресс-конференции.

У всех свои заботы

Несмотря на то что большая часть территории страны уже освобождена от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в Росcии — «Газета.Ru»), Сирия существует как единое государство лишь де-юре, а де факто представляет из себя зоны, находящиеся под контролем различных игроков: России, Турции, Ирана и США.

На прошедшей встрече главы МИД трех стран заявили о недопустимости раздела Сирии.

«Россия, Турция и Иран, подтверждая нашу поддержку этим основополагающим принципам устава ООН, искренне заинтересованы в том, чтобы Сирия оставалась единым государством, государством, в котором все этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире», — сказал Лавров.

Говоря о территориальной целостности Сирии, Лавров также упомянул ракетные удара по Сирии 14 апреля. По его словам, инициаторы атаки (США, Великобритания и Франция) своими действиями подтвердили, что для них заявления в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии лишь слова, которые должны «прикрывать планы переформатирования Ближнего Востока и раздела Сирии на части».

В то же время есть вероятность, что после ракетной атаки усилятся противоречия между Россией, Ираном и Турцией. Союзники вновь оказались по разную строну баррикад в сирийском конфликте — в то время как Москва и Тегеран осудили удар США по Сирии, Анкара, напротив, поддержала американцев. При этом у самой Турции есть серьезные претензии к США на сирийском направлении — из-за поддержки Вашингтоном курдов.

Все эти проблемы так или иначе были подняты на прошедшей 28 апреля встрече по Сирии. Лавров заявил, что удар стран Запада по Сирии отбросил назад урегулирование в стране, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США прекратить поддержку курдских партий в Сирии.

Руководство Ирана сейчас больше обеспокоено ситуацией вокруг «ядерной сделки» с США. В случае если США выйдут из соглашения, как грозился Трамп, это нанесет удар по престижу нынешнего иранского руководства и может серьезно ослабить позиции страны в Сирии.

«Безусловно, сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно», — заявил на субботней встрече Сергей Лавров.

В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по ядерной сделке. «С учетом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.), конечно же, наш диалог (с РФ) по этому вопросу будет очень полезным и это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем», — сказал Зариф.

День Помпео

Ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик считает, что основной задачей глав МИД России, Турции и Ирана в рамках очередной встречи было «просчитать шаги, чтобы достичь стратегических и тактических целей». При этом несмотря на то что между Тегераном и Стамбулом есть противоречия, они более сплочены в деле поддержки курдов, и России придется учитывать этот фактор, отмечает эксперт.

Россия, Иран и Турция еще недавно были главными триумфаторами сирийской победы, однако США не оставляют попыток повлиять на ситуацию в САР. Не так давно Вашингтон дал понять, что намерен увеличить число игроков в Сирии, подключив французских военных. В свою очередь, Саудовская Аравия обратилась к руководству Катара с просьбой послать своих солдат в Сирию. Все эти идеи свидетельствуют о том, что действовать в одиночку Вашингтон больше не хочет.

Карасик обращает внимание и на нового Госсекретаря США Майка Помпео, который, едва вступив в должность, активно занялся именно ситуацией в Сирии.

Эксперты отмечают, что новый руководитель Госдепа, который до назначения возглавлял Центральное разведывательное управление (ЦРУ), был настроен по отношению к ситуации в Сирии достаточно жестко. Еще работая в ЦРУ, он называл президента Башара Асада «марионеткой Ирана». «Не думаю, что можно представить ситуацию, когда Асад будет сидеть на троне и это будет отвечать американским интересам», — говорил Помпео.

Правда, не менее жестко Помпео высказывался и о лидере КНДР Ким Чен Ыне, что, однако, не помешало ему провести с ним переговоры по поручению президента США. Впрочем, не исключено, что Помпео может вступить в переговорный процесс о будущем сирийского президента с его главными союзниками Россией и Ираном, используя как посредника Турцию — страну, которая является членом НАТО.

«Экономические, политические и дипломатические мускулы должны быть направлены на одно: прекращение кровопролития в Сирии должно быть приоритетом. Это то, с чего Помпео должен начать», — пишет в своей недавней статье для The Hill экс-глава МИД Британии Дэвид Миллибэнд.

Идею экспертов о том, что Помпео, несмотря на свою репутацию «ястреба», будет искать политический выход из ситуации в Сирии, поддерживает и обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Он с сожалением констатирует, что Помпео будет помогать Трампу быстрее уйти из Сирии, забыв о страданиях сирийцев. Он также напомнил, что, когда Помпео еще возглавлял ЦРУ, именно он прекратил программы помощи боевикам, боровшимся против Асада.