День Помпео: НАТО открыл двери, но не для Украины

В Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Событие историческое, во многом потому, что прошедшая встреча была последним мероприятием Альянса в его старой штаб-квартире, использовавшейся на протяжении последних 50 лет. Хотя представители Альянса говорят об этом не без ностальгии, открытие новой штаб-квартиры является долгожданным событием. «Новая штаб-квартира является олицетворением трансформации НАТО», — сказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник «Газеты.Ru» в НАТО отметил, что необходимость переезда косвенно связана с расширением Альянса: «Нам тесновато в старом здании».

Прошедшая встреча уникальна еще и потому, что является первым официальным мероприятием, на котором Майк Помпео присутствовал в должности госсекретаря США. Как говорили «Газете.Ru» несколько официальных источников в НАТО, визит Помпео в Брюссель был под вопросом до последнего — все зависело от того, утвердит ли его Сенат в новой должности.

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И все же в ночь на 27 апреля по московскому времени 57 сенаторов из 100 поддержали утверждение Помпео на главную внешнеполитическую должность США. По словам Столтенберга, Помпео «буквально запрыгнул в самолет сразу после утверждения». «Он обратился к министрам стран НАТО уже через 12 часов после своего назначения на пост госсекретаря США. Это новый рекорд», — сказал Столтенберг журналистам.

Переговоры с террористами

На исторической для Альянса встрече министры иностранных дел обсудили три ключевых вопроса: Россию, борьбу с терроризмом и политику «открытых дверей». Единственное совместное заявление, обнародованное министрами, было посвящено Афганистану. Главы МИД стран-членов НАТО поддержали и одобрили призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к террористической группировке «Талибан» (организация запрещена в РФ) включиться в процесс мирного регулирования в стране и принять участие в грядущих парламентских выборах. В совместном заявлении министров отмечается, что ответственность за прекращение долгого периода конфликтов теперь в руках у «Талибана». Страны НАТО также призывают Иран и Россию «внести свой вклад в региональную стабильность, поддержав руководимый самим Афганистаном мирный процесс».

Ключевой момент заявления заключается в том, что НАТО впервые поддерживает диалог без каких-либо предварительных условий. В связи с этим можно говорить о том, что позиция Альянса по Афганистану изменилась кардинальным образом, отмечает дипломатический источник в российском МИД. «Мы со своей стороны давно говорили, что альтернативы национальному примирению в этом вопросе нет», — говорит источник.

На пресс-конференции Йенс Столтенберг пообещал: силы НАТО вмешиваться в этот диалог не будут. «Мы не будем решать, как организовать мирный процесс, мы только поддерживаем усилия правительства Афганистана», — сказал он.

Однако мирными заявлениями Альянс не ограничился. На саммите страны-члены НАТО предложили направить в Афганистан дополнительно около 1,5 тыс. военных. По словам Столтенберга, это будет сделано для подстраховки.

«Если «Талибан» уверен в победе на поле боя, он вряд ли сядет за стол переговоров»,

— отметил генсек, пообещав, что НАТО продолжит оказывать военную поддержку правительству Афганистана. «Мы в Афганистане для того, чтобы эта страна снова не стала безопасной гаванью для террористов», — заключил генсек.

Двери, открытые для всех — кроме Украины

Политика «открытых дверей» — один из главных вопросов повестки прошедшего саммита. Альянс готов продолжить расширение — в первую очередь за счет Македонии, Боснии и Герцоговины, а также Грузии.

«Вступление Черногории (в Альянс) в прошлом году демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО способствовало укреплению стабильности, сотрудничества и процветания во всем Евроатлантическом регионе», — заявил Столтенберг.

Россия же традиционно выступает против расширения Альянса, о чем отечественные дипломаты и политики неоднократно заявляли публично. Позиция Москвы заключается в том, что европейская безопасность должна быть единой от Лиссабона до Владивостока, а создание разделительных линий на континенте недопустимо.

Отвечая на вопросы журналистов о том, готовы ли в НАТО к усилению конфронтации с Россией по этому вопросу, Столтенберг отметил, что Москва протестует уже много лет. «Россия много лет выступает против расширения НАТО, буквально протестует против новых членов. Но мы регулярно доказываем, что двери НАТО открыты. Только страна, желающая вступить в НАТО, и сам Альянс могут решать, стоит ли ей вступать», — заявил генсек, подчеркнув, что участие третьих сторон в этих вопросах недопустимо.

По словам генсека НАТО, перед каждой из стран, желающих вступить в НАТО, стоит ряд необходимых для выполнения условий. Македония, к примеру, должна решить свой конфликт с Грецией, для чего стране потребуется сменить название. «Наша позиция проста: как только будет решен вопрос названия, мы тут же пригласим Македонию в НАТО», — пообещал Столтенберг.

Чиновники НАТО отмечают, что на сегодняшний день Грузия даже ближе к вступлению в Альянс, чем Босния и Герцоговина.

Эту позицию во многом определяет тот факт, что Грузия является донором операции НАТО в Афганистане. По словам Столтенберга, «все члены Альянса выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства и будут продолжать оказывать практическое и политическое содействие».

Намного хуже дела в этом вопросе обстоят у Украины, которая также заявляет о своем желании присоединиться к НАТО. Ее стремлению не дает реализоваться Венгрия, которая из-за языковых законов Киева об образовании блокирует проведение комиссии НАТО — Украина. За день до встречи глав МИД Столтенберг пообщался с главой МИД Венгрии. «Мы продолжаем призывать обе стороны найти решение как можно быстрее», — сказал он.

Американцы также не спешат давать Киеву конкретных обещаний на эту тему. Госсекретарь Помпео, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров, отвечал на вопрос украинских журналистов. Однако вместо стандартной формулировки о том, что страны Альянса поддерживают стремление Киева, Помпео представил более сложную схему. «Большая группа стран надеется, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых можно будет обсудить их возможное членство в НАТО», — сказал госсекретарь.

Турки санкций не боятся

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» источник в российском МИД, среди стран-членов Альянса есть множество внутренних разногласий, которые в НАТО стараются не выносить на всеобщее обозрение.

Впрочем, одно из этих разногласий все же вышло в публичную плоскость. Речь о конфликте между Альянсом и Турцией, которая намерена купить у России зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400.

Хотя Столтенберг и говорит, что покупка С-400 — национальное решение Турции, на которое НАТО не может влиять, генсек не смог удержаться от того, чтобы порекомендовать Анкаре и другие варианты поставщиков. «Я приветствую тот факт, что Турция обсуждает с США возможность приобретения американских систем Patriot и что она также согласилась сотрудничать с Италией и Францией в вопросе приобретения их систем ПВО SAMP/T», — заявил он.

Вашингтон в этом вопросе занимает намного более жесткую позицию — еще до саммита из США раздавались угрозы о применении санкций в отношении Турции, если та купит российские системы. Неудивительно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел отдельную встречу с Помпео, чтобы обсудить этот вопрос.

«Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы ему сказали, что нуждаемся в этих системах. Процесс по С-400 был закончен еще до санкций. Разговор «если ты купишь С-400, мы применим санкции» — это с нами не пройдет. С С-400 дело закончено, но у нас сохраняется необходимость в системах ПВО. Если мы получим от наших союзников хорошее предложение по Patriot или другим системам, мы их рассмотрим», — заявил по итогам встречи глава МИД Турции.