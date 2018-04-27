Конгресс США: Россия подрывала и вмешивалась

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал часть доклада о «вмешательстве России» в американские выборы. Документ называется «Доклад по российским активным мероприятиям» — в нем содержится обзор деятельности России по вмешательству в дела зарубежных стран за последние три года.

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В докладе 200 страниц — он подписан главой комитета Девином Нюнесом. Его авторы считают, что российская сторона с 2015 года вела кампанию по подрыву американской президентской гонки.

Комитет, который занимался расследованием, опросил 73 свидетеля, выдал 20 повесток для дачи показаний, организовал девять слушаний и брифингов, а также проанализировал около 308 тыс. документов.

При этом ни один из опрошенных свидетелей не предоставил комитету доказательств «связи, сговора или сотрудничества» между предвыборной кампанией президента США Трампа и Кремлем.

Также комитет не обнаружил доказательств того, что деловая активность Трампа до начала президентской кампании была как-то связана с «вмешательством» России в американские президентские выборы 2016 года.

Тем не менее, в докладе конгрессменов говорится, что в ходе предвыборной кампании команды Дональда Трампа и Хиллари Клинтон совершали неосмотрительные действия и не заметили предположительных попыток Москвы повлиять на результаты выборов.

«Комитет сохраняет обеспокоенность тем, что Россия продолжит подрывать западные демократии, подогревая социальные проблемы, политическую нестабильность и разделение», — гласит документ.

Кроме того, конгрессмены недовольны «медленной и непоследовательной» реакцией американских властей на предполагаемое вмешательство России во внутренние дела Штатов.

Информагентство «Россия сегодня», радио Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines в докладе конгрессменов названы «частью российского аппарата медиапропаганды», который применялся для «вмешательства в выборы».

«Российское правительство использовало RT для продвижения своей кампании по негативному влиянию во время президентских выборов 2016 года в США», — говорится в отчете.

В комитете утверждают, что у них есть «достаточные доказательства» того, что RT контролируется российскими властями и «этот контроль позволил Кремлю использовать RT для продвижения своей кампании по вмешательству в выборы в 2016 году».

На доклад конгресса США позднее в своем твиттере отреагировал американский лидер Дональд Трамп.

«Только что вышел отчет комитета по разведке. «Никаких свидетельств» того, что кампания Трампа «вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией». Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный от России — ну надо же! Абсолютная охота на ведьм! Теперь это должно прекратиться!» — сообщил президент.

Отметим, что расследование комитета Конгресса по разведке началось в январе 2017 года.

Цель исследования — изучить меры, примененные российской стороной в киберпространстве, и определить, велась ли эта деятельности по указанию Кремля. Кроме того, следователи намеревались выяснить, были ли утечки засекреченной информации США.

После публикации отчета Нуньес обратил внимание, что многие места в нем закрашены черным цветом по соображениям секретности. Комитет конгресса призвал соответствующие ведомства в будущем опубликовать менее отредактированную версию.

Обвинения России во вмешательстве в американскую президентскую гонку поступили от спецслужб США в 2016 году. Тогда же в связях с Кремлем обвинили и предвыборный штаб Трампа.

В течение последнего года показания правоохранителям по этому делу давали бывший глава предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, сын президента Дональд Трамп-младший и другие близкие к президенту люди.

Помимо комитета по разведке, вмешательство России в выборы США отдельно расследует независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине февраля он обвинил 13 российских граждан и трех юридических лиц в попытках вмешаться в американскую президентскую кампанию.

В Москве неоднократно опровергали подозрения американских спецслужб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». По словам главы МИД Сергея Лаврова, никаких фактов, подтверждающих «вмешательство», нет.

Неделю назад национальный комитет Демпартии США подал новый иск по делу о вмешательстве. Ответчиками заявлены правительство России, предвыборная команда Трампа и портал WikiLeaks.