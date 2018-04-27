«Американцы боятся мальчика Хасана»

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что его американский коллега Кеннет Уорд «лег костьми», чтобы отговорить Францию и Великобританию от участия в брифинге организации. Брифинг по поводу ситуации в сирийской Думе был организован Россией и Сирией, чтобы прояснить сложившуюся обстановку и опровергнуть заявления Запада о химатаке, сообщает RT.

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«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан», — заявил Шульгин.

По словам российского постпреда, Запад боится смотреть правде в глаза и «боится видеть маленького Хасана, который «разоблачит их ложь», передает НСН.

16 апреля Александр Шульгин заявил, что российской стороне удалось обнаружить участников «съемок постановочного видео» предполагаемой химатаки в Сирии.

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве «доказательства» химатаки», — сказал российский постпред при ОЗХО.

Он добавил, что постановка в Думе могла быть подготовлена с участием неправительственных организаций вроде «Белых касок», на коммерческой основе «сотрудничающих со странами Запада».

11-летний сирийский мальчик Хасан Диаб, «жертва химической атаки», рассказал в интервью журналисту Евгению Поддубному, как «Белые каски» снимали видеоролик о якобы пострадавших в химической атаке людях.

По словам Хасана, он с матерью сидел в подвале в тот вечер.

«Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали, мол, идите в больницу», — рассказал ребенок. После этого он со своими родными побежал в здание госпиталя, и «едва он вошел, как его схватили и начали поливать водой из шланга». Окончив «очищение водой», боевики положили ребенка «на кровать вместе с другими людьми», сообщает ФАН.

На опубликованной ранее НПО «Белые каски» видеозаписи некие мужчины в гражданской одежде обливают взрослых и детей водой из шланга в приемном покое больницы в городе Дума, громко и взволнованно крича по-арабски. Авторы ролика утверждали, что на кадрах засняты жертвы химатаки, пострадавшие от якобы распыленного войсками Сирийской арабской армии хлора.

Рассказ Хасана подтвердил отец мальчика: он, узнав, что его ребенок оказался в больнице, отпросился с работы и мигом побежал к сыну. «Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — рассказал он. По словам отца Хасана Диаба, люди, снимавшие видео, выдали «жертвам»-участникам съемки рис, печенье и финики и отпустили по домам.

25 апреля ОЗХО порекомендовала России отложить брифинг со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

«Секретариат посоветовал делегации России, чтобы вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также было рекомендовано провести подобное мероприятия после того, как миссия завершит свою работу», — говорится в сообщении на сайте организации.

Несмотря на это, российская делегация объявила о намерении провести брифинг. По ее мнению, это не должно помешать работе экспертов ОЗХО.

Напомним, США, Великобритания и Франция использовали информацию о якобы совершенной в Думе химатаке как повод для ракетного удара по объектам в Сирии. Президент США Дональд Трамп несколько раз назвал сирийского президента Башара Асада «газовым зверем-душегубом», получающим удовольствие от атак на своих граждан, и обвинил Россию и Иран в пособничестве «зверствам».

При этом ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что его ведомство готово оказывать содействие в обеспечении безопасности экспертов из ОЗХО, которые должны прибыть в Думу для обследования места «химатаки». Также он подчеркнул, что российские эксперты не обнаружили следов боевых отравляющих веществ в пробах грунта, взятых в Думе.