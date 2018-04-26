Перейти черту: две Кореи творят историю. LIVE

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9 января этого года КНДР и Республика Корея провели министерские переговоры в Пханмунджоме, по итогам которых было решено «восстановить полномасштабный диалог Юга и Севера по разным областям, в том числе в военной. Кроме того, было принято решение о том, что команда КНДР приедет в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.
В ноябре 2017 года северокорейский военнослужащий под градом пуль перебежал на южную сторону как раз в районе Пханмунджома. Он был тяжело ранен, но выжил. После этого в объединенной зоне безопасности начались инженерные работы по строительству рва, который должен остановить несанкционированное перемещение беженцев через демаркационную линию государств.
Пханмунджом располагается в 52 км от Сеула и 147 км от Пхеньяна. На территории находятся здания для проведения переговоров по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова в демилитаризованной зоне. Именно тут в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, положивший конец Корейской войне. Здесь же работала Комиссия ООН по вопросам перемирия в Корее – встречи проходили в полевом лагере, разбитом неподалеку.
«Эта встреча будет целиком посвящена денуклеаризации и политике для достижения стабильного мира», — заявил 26 апреля Им Чжон Сок, глава администраци Мун Чжэ Ина и руководитель комитета по подготовке переговоров.
В ходе саммита лидеры КНДР и Республики Корея затронут ядерное разоружение и мир на полуострове.
Сегодняшний саммит Сеула и Пхеньяна станет третьим в истории — до этого с южнокорейскими президентами встречался отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир (в 2000 и 2007 году), однако оба предыдущих корейских саммита проходили в Пхеньяне. И потому сегодняшняя встреча в Пханмунджоме кажется особенно символичной — ступив на южнокорейскую территорию впервые с момента окончания войны в 1953 году, Ким Чен Ын, возможно, сделает важный шаг к миру на полуострове.
«Газета.Ru» приветствует всех, кому не спится!
Сегодня поистине историческая ночь — в 3:30 по московскому времени лидер Северной Кореи впервые за 65 лет переступит через границу демилитаризованной зоны. Ким Чен Ын пересечет демаркационную линию на Южной границе, где его встретит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Кстати, к границе северокорейский лидер придет пешком.
Они проведут переговоры в зоне совместной охраны Пханмунджом.
«Газета.Ru» внимательно следит за этим эпохальным событием и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.