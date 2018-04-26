Перейти черту: две Кореи творят историю. LIVE

«Газета.Ru» приветствует всех, кому не спится!

Сегодня поистине историческая ночь — в 3:30 по московскому времени лидер Северной Кореи впервые за 65 лет переступит через границу демилитаризованной зоны. Ким Чен Ын пересечет демаркационную линию на Южной границе, где его встретит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Кстати, к границе северокорейский лидер придет пешком.

Они проведут переговоры в зоне совместной охраны Пханмунджом.

«Газета.Ru» внимательно следит за этим эпохальным событием и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.