Киев в недоумении: «Почему эти люди ездят в Крым?»

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы по-прежнему ездят на отдых в Крым после вхождения полуострова в состав РФ в марте 2014 года.

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«Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать?» — возмутился украинский министр.

Он отметил, что в этом есть вина не только украинских властей — по заверению Черныша, граждане Украины тоже ответственны за принятие таких решений о поездке в Россию, передает ФАН.

«Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России?» — заявил украинский чиновник.

Он добавил, что его ведомство планирует «влиять на этот процесс», правда, как именно, не пояснил. В ответ на это председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк отметил рост посещаемости Крыма в том числе — и гражданами Украины.

«С каждым годом туристов именно с Украины в Крым приезжает все больше и больше. Происходит увеличение их числа в разы. Если в 2014 году украинцы были запуганы до невозможности, и приехало около 100 тысяч человек, то сейчас в Крым прибывает около миллиона граждан Украины. В летний период зафиксирован самый большой пик пересечения границы. Цифры точные: прохождение границы требует заполнения документов и анкет, и те, кто приезжает с туристической целью, ставят соответствующую отметку», — рассказал Черняк.

Депутат подтвердил, что такая статистика действительно связана с внутренними проблемами самой Украины и является следствием действий украинских властей, передает RT.

«Я соглашусь со словами Черныша, что действительно есть проблема и в обществе, и в государстве. Что бы они ни делали, какие бы ни выставляли блокпосты, как бы ни запугивали жителей Украины — все, кто приезжает в Крым, отмечают одно: полуостров развивается,

процветает, отношение к украинцам доброжелательное. Они спокойно приезжают, разговаривают на украинском языке. Многие туристические компании продают путёвки в Крым на территории Украины», — заключил Черняк.

Неделей ранее президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинского гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму. В документе законопроекта обозначено, что основанием для утраты гражданства Украины будет являться приобретение гражданства РФ «в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя». В документе также отмечается, что Порошенко также выступает с идей ужесточения правила получения украинского гражданства, передает НСН.

Представитель от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков поприветствовал эту инициативу украинского лидера. Осталось только согласовать его слова с действиями, заметил чиновник.

«Порошенко нашел какой-то разум, если он выступает с таким предложением. Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского. Решение Порошенко правильное, но в жизни он его не соблюдает. Экипаж нашего российского судна «Норд» из Крыма желает вернуться на Родину, в Россию, а ему не дают возможности, требуют предъявить украинские паспорта. То есть говорят одно, а делают другое. Но если бы это было реализовано, то, о чём говорит Порошенко, это пошло бы на пользу, и крымчанам, и Украине в целом», — заявил парламентарий.

Месяцем ранее глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Газете.Ru» опроверг сообщения ряда туроператоров о том, что число посетивших российские курорты туристов упало по сравнению с позапрошлым годом.

«Крымские курорты в прошлом году посетили 5,4 млн человек.

Ни о каком падении в 20% ни по Крыму, ни в целом по России речи быть не может. Статистика отдельных туроператоров не является репрезентативной. У кого-то турпоток на российские курорты сократился, а у кого-то, наоборот, удвоился», — пояснил Сафонов.

В августе прошлого года глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов рассказывал, что попытки властей Украины создать дополнительные трудности для туристов, которые едут на отдых в Крым, провалились.

«Попытка устроить Крыму туристическую блокаду захлебнулась в многотысячном потоке украинских граждан, которые, несмотря ни на какую пропаганду и долгие очереди, не изменили своего желания посетить Крым. Киевские власти испугались негодования своих же граждан и социального бунта на украинских пунктах пропуска», — сказал он.