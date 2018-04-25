Протесты в Ереване: оппозиция перекрывает улицы. LIVE

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Возвращаясь к событиям на улицах Еревана. Народный протест по прежнему выглядит как национальный праздник.
«Если кто-то думает, что можно воспользоваться этой ситуацией и на волне того, что они там в Армении демократическую революцию делают, Азербайджан должен сидеть и мириться с бесконечной оккупацией своих территорий, они глубоко ошибаются. Этого не будет», — заявил накануне в разговоре с «Газетой.Ru» член Комитета по международным отношениям парламента (Мелли Меджлиса) Азербайджана Расим Мусабеков.
Международное сообщество тем временем обеспокоено возможностью эскалации конфликта в Нагорном Карабахе на фоне проходящих в Армении протестов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан и дальше проявлять сдержанность, уважать закон и в качестве приоритета налаживать диалог. «В этот важный для Армении момент Генеральный секретарь призывает и в дальнейшем уважать верховенство закона и права человека, а также сохранять мир и стабильность как в Армении, так и в регионе в целом», — отмечается в сообщении. Пользуясь случаем, генсек хотел бы присоединиться к недавнему призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, адресованному всем сторонам, и не допустить эскалации на линии соприкосновения, активизируя усилия по поиску мирного разрешения карабахского конфликта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают следить за ситуацией в Армении. «По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков.
Никол Пашинян заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян неправильно понял позицию протестующих. Ранее на пресс-конференции Карапетян отметил, что премьер-министр Армении может быть избран только в парламенте, но не на улице. Он также сказал, что если политические партии согласятся, то можно провести внеочередные выборы. «РПА играет на время, я им не советовал бы делать это. Они хотят назначить премьером Карена Карапетяна и думают, что народ такой наивный, и не понимает, что они хотят сменить одного республиканца на другого», — сказал Пашинян. По его словам, Карапетян не хорошо понял, что вообще он и его сторонники говорили на счет избрания премьера. Пашинян считает, что премьер должен быть избран в Национальном собрании в соответствии с законом. Но народ, находящийся на площади, должен одобрить того, кандидата, которого видит на посту премьера.
А вот депутаты правящей Республиканской партии Армении решили остаться верными своим принципам и не переходить на сторону оппозиции. «Мы обратились к президент Армену Саркисяну, чтобы тот в свою очередь обратился к политическим силам страны с призывом к диалогу. Когда это состоится мы примем решение о своем кандидате. Могу вас заверить, что фракция РПА остается единой и сплоченной», — заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
Еще одна любопытная новость о сегодняшних протестах, связанная с партией «Процветающая Армения». Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грач Ростомян, который по его же словам является сторонником этой партии, заявил, что подает в отставку и лично идет на улицу митинговать. «Осознавая насущность дня и ответственность каждого гражданина Армении перед государственностью, я подаю в отставку с должности исполняющего обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении», — передает слова Ростомяна Sputnik Армения. «Заверяю всех спортсменов и представителей спортивного мира: сегодня время поднять флаг Армении над головой народа на площади Республики», — добавляет экс-министр.
Выйти на улицы Еревана сегодня призывает не только фракция «Елк» во главе с Николом Пашиняном, но и другая оппозиционная партия — «Процветающая Армения». «Учитывая то, что ППА во главе с лидером Гагиком Царукяном заявила, что присоединяется к волне всенародного неповиновения и стоит рядом с народом, призываем всех наших сопартийцев во всех областях Армении и Еревана мобилизоваться и выйти на улицы. Мы всегда были и остаемся рядом с нашими согражданами», — говорится в сообщении.
Мы со своей стороны отметим, что партия Царукяна заявила о своем присоединении к протесту и борьбе против премьерства Сержа Саргсяна 23 апреля буквально за несколько минут до того, как премьер подал в отставку. К тому моменту многие армянские СМИ уже написали, что отставка состоится. На протяжении же почти 10 дней до этого, «Процветающая Армения» воздерживалась от комментариев и озвучивания своей официальной позиции по протестам.
В среду, 25 апреля, парламентская фракция «Елк», которую возглавляет Никол Пашинян, выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.
Напомним, что 23 апреля, после недели массовых протестов, экс-президент республики Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы кабмина. В течение недели после его отставки фракции Национального собрания должны выдвинуть своих кандидатов на премьерскую должность. По задумке Пашиняна, правительство возглавит «кандидат от народа», после чего в стране будут проведены досрочные парламентские выборы.
Очевидцы сообщают о появлении в центре армянской столицы БТР и машины с колючей проволокой:
Добрый день, дорогие читатели! В столице Армении продолжаются массовые протесты, возглавляемые главой оппозиционной фракции «Елк» Николом Пашиняном. Протестующие вновь заполонили центральные улицы Еревана, полиция не трогает демонстрантов, однако в центр города начали стягивать живую силу и спецтехнику.
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