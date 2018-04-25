Протесты в Ереване: оппозиция перекрывает улицы. LIVE

Выйти на улицы Еревана сегодня призывает не только фракция «Елк» во главе с Николом Пашиняном, но и другая оппозиционная партия — «Процветающая Армения». «Учитывая то, что ППА во главе с лидером Гагиком Царукяном заявила, что присоединяется к волне всенародного неповиновения и стоит рядом с народом, призываем всех наших сопартийцев во всех областях Армении и Еревана мобилизоваться и выйти на улицы. Мы всегда были и остаемся рядом с нашими согражданами», — говорится в сообщении.

Мы со своей стороны отметим, что партия Царукяна заявила о своем присоединении к протесту и борьбе против премьерства Сержа Саргсяна 23 апреля буквально за несколько минут до того, как премьер подал в отставку. К тому моменту многие армянские СМИ уже написали, что отставка состоится. На протяжении же почти 10 дней до этого, «Процветающая Армения» воздерживалась от комментариев и озвучивания своей официальной позиции по протестам.