СЕ не справится без российских денег

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд пригрозил в следующем году принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации, передает RT.

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«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен предпринимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации», — сказал европолитик.

По его словам, СЕ без взносов России и Турции «сможет справиться до конца следующего года». Он добавил, что считает поведение России неприемлемым.

«Я уже об этом четко заявлял и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру (иностранных дел России. — Газета.Ru) Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции и в рамках международного права», — сказал Ягланд.

В свою очередь, докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье указала, что финансовая ситуация в СЕ является «не самой радужной», дефицит бюджета организации составляет €18 млн. Причиной такого положения стали отказы РФ и Турции выплачивать членские взносы.

«Видим, что Турция в конце 2017 года отказалась от статуса основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», — заявила дипломат.

В связи с текущим положением Бюро Ассамблеи вынуждено пересмотреть приоритеты организации и методы ее работы, отметила докладчица. Она также призвала все члены ПАСЕ к совместной ответственности и выполнению своих обязательств. Паскье напомнила, что участие в Совете Европы означает и значительную финансовую поддержку, и активное участие в работе организации, передает ФАН.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что, хотя уставом Совета Европы (СЕ) действительно предусмотрена возможность принятия мер в отношении стран, не выплачивающих взнос, ключ от решения этой проблемы находится не у России, а у европарламентариев. Он добавил, что уставом Совета Европы предусмотрена возможность принятия мер в отношении страны-неплательщицы, «но именно как возможность, не более», передает ТАСС.

«Все возможно. Но ключ к решению — не у России, он внутри ПАСЕ, создавшей целый клубок проблем для Совета Европы в целом: и юридических, и политических, и, как следствие, финансовых», — указал сенатор.

Днем ранее заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Илья Субботин заявил, что отношения России и Совета Европы переживают самый трудный момент за то время, что Россия находится в этой организации.

«Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ», — сказал дипломат.

Об этом он заявил во время выступления на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы «Реализация международных и конституционных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной̆ практике».

«Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон — и в России и со стороны Совета Европы — сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся», — сказал он.

В начале марта сообщалось, что власти России могут принять решение о выходе страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Такую возможность изучают по причине конфликта РФ с ПАСЕ, из-за которого Москва не принимает участие в выборе судей для ЕСПЧ.

Отношения между Москвой и Страсбургом серьезно обострились в 2014 — 2015 годах, после того, как членов российской парламентской делегации лишили ряда прав из-за вхождения Крыма в состав РФ. В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов, передает НСН.