«Порошенко видит Украину как свой бизнес»

Игорь Коломойский уверен, что Порошенко не сможет переизбраться на второй срок.

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Характерно, что эти слова беглого олигарха были обнародованы финансируемой США радиостанцией«Свобода» в рамках антикоррупционной программы «Схемы». Кстати, журналисты именно этого проекта сообщили о скандальном отдыхе

Порошенко на Мальдивах, который пришелся на Рождество.

В этот раз внимание «Схем» привлек визит в Женеву бывшего главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина.

Коломойский пояснил, что Ложкин приезжал к его партнеру Геннадию Боголюбову. «Они – давние друзья. Кроме того, были партнерами. У них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше. Ложкин рассказывал, как убегают все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него поскорее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг», – охотно сообщил олигарх.

Заявление Коломойского весьма примечательно.

Наблюдатели подчеркивают, что за считанные дни до свержения Виктора Януковича в феврале 2014 года никто из ведущих украинских бизнесменов так резко о главе государства не высказывался.

С одной стороны это может говорить о том, что положение Коломойского отчаянное (большинство его средств заблокированы по искам некогда принадлежавшего ему, а ныне национализированного ПриватБанка), а с другой — свидетельствует о зыбкости положения самого Порошенко на вершине пирамиды украинской власти, о чем как минимум свидетельствуют последние социологические опросы.

Как бы там ни было подконтрольные Коломойскому СМИ (главным образом, речь об одном из самых популярных на Украине телеканалов «1+1») некоторое время назад начали выпускать материалы, критикующие Порошенко.

Более того, в эфире «1+1» было показано интервью с беглым украинским депутатом и бизнесменом Александром Онищенко.

Власти настаивают на том, что он мошенник, украл из казны 100 млн евро, и теперь должен быть экстрадирован из Испании на Украину. Он же говорит, что пострадал только потому, что отказался выполнять деликатные поручения Порошенко, в том числе «нужное» голосование в Раде по важным для президента вопросам.

Журналистам телеканала Коломойского Онищенко продемонстрировал записи с голосом Порошенко. По словам экс-парламентария, президент Украины не хочет, чтобы у людей был бизнес.«Его задача — любым способом отобрать бизнес, чтобы ни у кого не было возможности финансировать (политических конкурентов)», — пояснил Онищенко.

Если верить беглому депутату — а судя по всему, ничего другого не остается, особенно если он продолжит публиковать аудиозаписи с голосом Порошенко — то до событий февраля 2014 года на Украине все же не было такой коррупции, как сейчас.

«Янукович поддерживал бизнесменов. Я не говорю хорошее о Януковиче, но у него была другая схема. Ему было интересно, чтобы бизнесмены развивались и зарабатывали больше. Чтобы потом отдавать 50%. Чем ты успешнее, тем больше отдашь», — говорит Онищенко.

«Если бы Порошенко был умным, он бы дал бизнесу развиваться, — продолжает экс-депутат. — Создал бы, допустим, правило для бизнесменов. Все работают, все зарабатывают, но из того, что заработаете – 50% отдавайте. Не мне в карман, а в государство. Постройте дороги, школы, экономику воскресите... Порошенко говорит, что борется с олигархами. У одного отобрал то, у другого это. У третьего все это. Но для страны он ничего не делает. Отобрал - уничтожил. Стоят все заводы. А куда дели тысячи рабочих? Если раньше заводы работали, был экспорт, валютная выручка... То теперь всё стоит. Ничего нет. Страна беднеет. Мы сели только на валютную иглу. Получаем только деньги в фонды и кредиты. У страны кредитов 100 млрд долларов. Вы понимаете сколько процентов мы должны?!».

Онищенко считает, что за счет разорения конкурентов и страны Порошенко получает в год порядка $5 млрд.

«За все время у нас новых бизнесменов не появилось. У нас есть только бизнесмены, которые обанкротились, теряя свои активы. А нового никого не появляется. Ни один инвестор не зашел на Украину. Страну они (Порошенко и его окружение. — «Газета.Ru») видят как свой бизнес. И все активы закупают на себя, на подставные компании», — отметил экс-парламентарий.

Несмотря на разрастающуюся коррупцию, Порошенко пока устраивает американцев, поскольку сидит у них «на крючке», констатирует Онищенко.

«Но будет переломный момент времени и они ему скажут: «Сейчас ты потеряешь все деньги на своих счетах если не будешь выполнять то, что нам необходимо». Не случайно же мы газ покупаем по тысячу долларов через европейские компании... Или почему у нас уголь с Америки? Есть определенные финансовые договоренности (между Порошенко и Западом)», — отметил экс-депутат.

Почему столь скандальные материалы выходят в эфир на телеканале Коломойского?

«Цель здесь — вызвать кризис внутри команды президента и намекнуть другим финансово-промышленным группам не поддерживать Порошенко в новой президентской кампании, — констатирует политолог Руслан Бортник. — Коломойский по-прежнему считает, что президент не выполнил договоренности, заключенные в момент его ухода из Днепропетровской облгосадминистрации».

Коломойский и Онищенко никогда не дружили, отмечает в свою очередь политолог Ростислав Ищенко.

Но судя по всему, они решили объединиться против Порошенко. Нелицеприятные оценки в адрес президента со стороны обоих олигархов, а также вываливаемая на суд общественности коррупционная «кухня» действующей власти, судя по всему, в очередной раз расстроят здоровую часть украинского общества, которая надеялась на перемены к лучшему.

Публикация Онищенко с помощью принадлежащих Коломойскому СМИ откровений «голоса, похожего на Порошенко», для рядовых граждан страны, скорее всего, означают дальнейшее обнищание и полная потеря веры в будущее страны. Ну а России стоит готовиться к очередной дестабилизации Украины с предсказуемо негативными последствиями, подытоживает Ищенко.