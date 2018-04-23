От Гюмри до Еревана: как Армения заставила уйти Сержа Саргсяна

После недели беспрецедентных массовых протестов в Ереване Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста премьер-министра Армении. «Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся обстановки несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра Армении. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование», — обратился Саргсян к гражданам, пожелав стране «мира, гармонии и здравомыслия».

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Указ о его отставке в понедельник подписал президент республики Армен Саркисян.

Граждане Армении на улицах столицы и других городов республики тут же начали праздновать ненасильственную передачу власти: жители Еревана устраивали застолья и жарили шашлыки прямо на улицах города.

В ожидании Николая

Саргсян вступил в должность премьер-министра Армении 17 апреля, когда его кандидатура была утверждена на специальном заседании Национального собрания. Его назначение происходило в крайне неспокойной обстановке — еще накануне улицы столицы заполонили протестующие, выступая против избрания экс-президента страны главой кабмина. Организатором протестной акции, получившей название «Наш шаг» стал оппозиционный политик, глава фракции «Елк» («Исход») Никол Пашинян.

Противников Саргсяна возмущало, что назначение его премьером фактически означало предоставление бывшему президенту третьего срока управления государством.

Это стало возможным после проведенного в декабре 2015 года конституционного референдума, в результате которого Армения перешла от полупрезидентской к парламентской системе управления.

В 2017 году парламентские выборы проходили уже согласно новой модели и избирательному Кодексу — исключительно по партийным спискам. Конституционная реформа также позволила Сержу Саргсяну, который уже два срока (с 2008 года) занимал пост президента, остаться у руля власти, став премьер-министром.

Многотысячные акции протеста в столице Армении бушевали с 13 апреля. Движение «Мой шаг» основал оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий фракцией «Елк» («Исход»). Еще за две недели до избрания Саргсяна премьером оппозиционер и его сторонники две недели шли пешком от города Гюмри на границе с Турцией до Еревана. В столице Армении Пашинян призвал жителей города блокировать центральные улицы и перекрестки. Он отдельно обратился к студентам и школьникам с призывом не подчиняться педагогам, а выйти и бастовать вместе с ними.

Армяне, в отличие от русских, применяют в речи не фамилии людей, а имена. Воодушевленные перспективой свергнуть власть Сержа Саргсяна и намекая на Никола Пашиняна, граждане стали шутить на тему։ «Когда же придут времена Николая?», подразумевая также и последнего русского царя, при котором жизнь в Армении считалась обеспеченной.

Двумя руками за свободу

Апогей протестов пришелся на канун дня выборов премьер-министра в армянском парламенте. Правоохранители к тому времени подтянули спецтехнику к зданию Национального собрания. Проспект Баграмяна, где расположены здания парламента и резиденция Саргсяна, перекрыли колючей проволокой. Пока шло голосование, митингующие стали напирать на полицейские кордоны, в ход пошли дымовые и шумовые гранаты. Несколько человек, в том числе и представители правоохранительных органов, получили ранения. Пострадал и сам Пашинян, кинувшийся на колючую проволоку. Однако, проведя пару часов в больнице, он вернулся к митингующим.

Надо заметить, что за время протестов Пашинян не раз инструктировал своих сторонников, как им действовать, если с ним что-то случится.

Перечисляя тактические рекомендации для участников протестного движения, позже названного Пашиняном «бархатной революцией», лидер оппозиции рекомендовал участникам протестов поднимать руки вверх, а также использовать другие способы «ненасильственной борьбы с государством», описанной в книгах американского общественного деятеля Джина Шарпа: пытаться обняться с полицейскими, дарить цветы силовикам, и даже предлагать крупное денежное поощрение перешедшему на сторону народа полицейскому. Первому такому «храбрецу» обещалось $10 тыс., а последующим — по $2 тыс.

Действия в рамках закона и отказ от конфликтов с полицией, по словам Пашиняна, особенно важны с учетом трагических событий, произошедших, когда Серж Саргсян шел на свой первый президентский срок: в ночь с 1 на 2 марта 2008 года в столкновениях с силовиками погибли 10 человек (в том числе и двое правоохранителей), еще около 300 получили ранения.

Сам Пашинян тогда тоже был активным участником протестов. После мартовской трагедии его объявили в розыск, и он полтора года скрывался, но впоследствии вышел из подполья и сдался властям. В январе 2010 года Пашинян был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, однако впоследствии суд вдвое сократил ему срок, а в мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия обретения независимости Арменией.

Протест накануне отставки

Круглосуточные протесты, которые по ночам устраивались на площади Франции, было решено завершить, а акции устраивать исключительно в дневное время суток. Впрочем, протестующим это сыграло только на руку: акции при дневном свете стали выглядеть более массовыми, к пешим митинговавшим присоединились и автомобилисты. Они уже не просто сигналили в знак поддержки, но и останавливали машины на проезжей части. Полиция не справлялась, приходилось вызывать эвакуаторы, иногда люди пытались сдвинуть авто вручную.

В это время протестующие пешеходы по дюжине раз переходили по «зебрам», еще сильнее мешая автомобильному движению и ввергая столицу Армении в транспортный коллапс.

21 апреля на место митинга на площадь Республики, где собралось, по разным оценкам, до 30-40 тыс. человек, пришел новоизбранный президент Армении Армен Саркисян. Через него Пашинян договорился о встрече утром 22 апреля с премьер-министром Сержем Саргсяном. Но диалога не получилось. Саргсян назвал встречу не переговорами, а «шантажом» государства и законных властей: «Вы не осознаете степень ответственности, вы не извлекли уроков из событий 1 марта. Если вы продолжите говорить в том же тоне, то мне лишь остается дать вам совет, чтобы вы вернулись в законное поле и пределы логичных действий. В противном случае, вся ответственность ляжет на вас, выбирайте».

«С нами никто не смеет говорить на языке угроз, — ответил Пашинян, — Вы не представляете себе ситуацию в стране, а она не такая, какой была 10-15 дней назад. Ситуация изменилась, у вас нет той власти, о которой вам докладывают. Власть в Армении перешла в руки народа». На это Саргсян заявил, что фракция, набравшая 7-8% голосов, не имеет права говорить от имени народа, и у него более нет желания продолжать разговор.

После этого Пашинян призвал к более массовым актам гражданского неповиновения, добавив, что акция продолжится в одном из спальных районов Еревана — Эребуни. Однако по дороге от центральной площади к улице Арцаха Никола Пашиняна и его сподвижников ждал полицейский кордон. С применением шумовых гранат полиция начала разгон демонстрантов, а Пашиняна и еще двоих депутатов — Сасуна Микаэляна и Арарата Мирзояна — задержали.

Ночь пустых кастрюль

В выходные на улицы стали выходить новые люди. 22 апреля к десяткам тысяч людей на площадь пришли представители армянского духовенства. По дороге митинговавшие, вспоминая инструкции Пашиняна, поднимали руки, а священнослужители напутствовали участников протеста. Уже на площади к демонстрантам и священникам присоединились политики, представители интеллигенции, местные знаменитости.

Протест к этому моменту поддержали такие известные представители армянской диаспоры как вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян и канадская актриса, супруга кинорежиссера Атома Эгояна Арсине Ханджян, призвавшие власти страны пойти на диалог с Пашиняном.

Некоторые артисты в знак солидарности с народом начали публиковать посты, в которых отказывались от государственных наград и званий, полученных из рук Сержа Саргсяна.

Во избежание кровопролития было предложено к 22։00 всем разойтись по домам, и продолжить бунт массовыми забастовками и митингами в дневные часы. В знак мира в небо были выпущены голуби. Участники протеста, по совету одного из выступивших на этом митинге, вернувшись домой, до глубокой ночи стали бить половниками в кастрюли: звон и гром раздавались в Ереване до рассвета.

В остальном ночь прошла спокойно, а с восходом вновь начались массовые акции, закончившиеся тем, что Саргсян объявил о своем уходе в отставку.

По мнению доктора политических наук Айка Мартиросяна, в результате событий в Армении к власти могут прийти дружественно настроенные к Западу силы. «Это, естественно, не понравится Москве, где сверхревностно относятся ко всему прозападному в Армении, даже если это прозападное прагматично и не противится тесным отношениям с Россией, — пояснил эксперт «Газете.Ru». — При таком раскладе Москва может начать давление на Ереван, а Запад может либо войти в игру, либо продолжать игнорировать Армению, чем и так занимался в течение последнего десятилетия. Однако в обоих случаях это подтолкнет Ереван к поискам, в придачу к Москве, еще и других союзников, которые могли бы стать добавочными партнерами. Такими партнерами могут стать Индия и Китай, которые теоретически могут быть заинтересованы в дружбе нового формата с Арменией. В любом случае нынешняя власть в Армении больше никогда не будет иметь ту структуру и силу, как это было под конец второго президентского срока Саргсяна».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий этого исторического для Армении понедельника.