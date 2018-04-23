Добились своего: Саргсян уходит в отставку

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Соответствующее сообщение было обнародовано в понедельник, 23 апреля. Уход главы кабмина последовал после массовых акций протеста, продолжающихся в столице Армении уже неделю.

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«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав, я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — обратился Саргсян к гражданам Армении.

Cегодня к протестующим в Ереване присоединилась группа лиц в военной форме. Как сообщало РИА «Новости», это десятки людей в камуфляжной одежде, они не вооружены и отказываются давать комментарии представителям СМИ.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты в Армении «внутренним делом страны», пояснив, что все разговоры о возможном вмешательстве России в них являются неуместными. «Это исключительно внутреннее дело Армении, это все что я могу сказать», — отрезал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Армения — ближайший союзник России, с которым у нас развиваются самые тесные отношения.

«Для нас важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заверил представитель Кремля.

Министр обороны Армении Виген Саркисян уже прокомментировал присоединение к протесту лиц в камуфляжной форме, которые, по данным Sputnik Армения, называют себя военнослужащими республики. Саркисян пообещал принять жесткие меры и заявил, что подобные протестные акции угрожают безопасности республики. Глава военного ведомства также допустил возможность привлечения армии и объявления в стране чрезвычайного положения.

Напомним, что в 2015 году в Армении состоялся конституционный референдум, по итогам которого страна стала парламентской республикой — в соответствии с принятыми поправками в основной закон реальная власть отныне сосредоточена в руках премьера. В этом и состоит главная претензия протестующих — по их мнению, назначение Саргсяна премьером фактически является его попыткой сохранить за собой полномочия главы государства на третий срок.

До этого экс-президент Cаргсян правил страной десять лет — с 2008 года. Протестующие также обвиняют экс-президента в неэффективном руководстве, которое в том числе привело к ухудшению экономической ситуации в стране.

В понедельник, 23 апреля, из СИЗО был отпущен лидер протестов, депутат Никол Пашиняна, которого накануне задержали вместе с другими оппозиционерами: Сасуном Микаеляном и Араратом Мирзояном. 22 апреля он провел встречу с премьер-министром Сержем Саргсяном, однако переговоры прошли неудачно - - глава кабмина назвал требования протестующих «шантажом» и ушел с переговоров.

За время своего пребывания в следственном изоляторе Пашинян успел встретиться с первым вице-премьером Армении Кареном Карапетяном. Кстати, Карапетян — один из немногих армянских чиновников, публично вступившихся за лидера протеста. «Я думаю, что у нас хватит логики и трезвости, чтобы всему миру показать, что мы, армяне, способны сесть и найти логические решения, несмотря на сложные проблемы и нерешенные вопросы», — подчеркнул первый вице-премьер республики.

22 апреля президент Армении Армен Саркисян прокомментировал сложившуюся ситуацию. Глава республики подчеркнул, что нынешнее положение крайне опасно, и призвал все стороны к диалогу.

«Процессы в нашей стране достигли опасной черты, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры были прерваны, хотя они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности», — приводит РИА Новости слова Саркисяна.

Стоит отметить, что обострение ситуации в столице Армении происходит накануне Дня памяти жертв геноцида — одного из важнейших памятных дней в стране. Только за 23 апреля, по данным правоохранительных органов, полицеские подвергли приводам 41 человека. По данным СК Армении, с 16 апреля было задержано в общей сложности уже 280 человек, а еще семь были госпитализированы.