Рабинович: Запад хочет менять на Украине власть

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что Запад хочет сменить на Украине власть. Об этом президент Всеукраинского еврейского конгресса заявил в интервью телеканалу «112 Украина». По словам Рабиновича, для «правящей системы» в Киеве сложилась «очень простая и достаточно тупиковая ситуация», передает RT.

Он предположил, что «абсолютно все» поняли «сигнальчики», исходящие от Запада и говорящие только о том, что западные государства требуют «смены власти» на Украине.

Он заявил, что представители фракции ВР «Народный фронт» совершили ранее визит в Соединенные Штаты, встретившись там с американскими властями. Украинских делегатов «приняли великолепно», отметил парламентарий. Рабинович добавил, что представителей правящей партии «Блок Петра Порошенко» не присутствовал на двусторонней встрече в Вашингтоне.

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Депутат также подчеркнул, что сложившаяся на Украине и в мире ситуация «является безвыходной» для президента Петра Порошенко.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев заявил в разговоре с ФАН, что Вадим Рабинович «трактует сигналы Запада как хочет». Рабинович, по его мнению, основывается на анализе западных СМИ — в первую очередь американских.

«Да, действительно, если читать американскую прессу, то можно прийти к выводу, что Порошенко больше не пользуется поддержкой Вашингтона. Американцы заинтересованы в его замене на другого политика. Всей подноготной мы не знаем, но формальная причина — это коррупция на Украине и дискредитация власти неэффективным управлением», — подчеркнул политолог.

Киреев отметил, что Петр

Порошенко не может начать войну с Россией, управлять своими активами и «много чего еще». Кроме того, желание сместить Порошенко может быть вызвано междоусобными конфликтами в американских правящих кругах.

При этом Киреев заявил, что у Рабиновича есть свой определенный интерес — он пытается увеличить долю своего присутствия в политике Украины. По словам Киреева, Рабинович хочет сказать, что Порошенко потерял доверие со стороны «вашингтонского обкома» и его, Рабиновича, политический вес в предполагаемом «смутном времени» должен возрасти.

По словам политолога, скорее всего, американские СМИ просто подогревают интерес к Украине, но действий за этим не последует. Вашингтон не видит Украину как экономического партнера, а для провокаций Москвы сгодится и Порошенко, отметил он.

«В действительности коррупция и неэффективность власти на Украине американцев не интересует, у них сейчас много своих проблем. Так что

сигналы Запада, которые воодушевили Рабиновича, не более чем оценка ситуации на Украине американскими СМИ, а не подготовка к новому Майдану. Рабинович их истолковал так, как ему удобно»,

— подытожил он.

Госдеп США 21 апреля опубликовал доклад по вопросам правозащитной деятельности за истекший 2017 год, в котором указано, в частности, что на Украине были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.

«Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», — указано в отчете Госдепа.

В докладе Госдепартамента сообщается, что СБУ якобы причастна к ряду преступлений, в том числе пыткам, вынужденным исчезновениям и незаконным задержаниям. Отмечается, что виновные в стрельбе во время Евромайдана в 2014 году в Киеве не были привлечены к ответственности.

Петр Порошенко сталкивается с проблемами и в армии, которую он называл «лучшей в Европе» после совместных учений с НАТО.

НСН сообщила, что группа из 35 офицеров ВМС Украины пригрозила президенту страны Петру Порошенко возвращением в Крым и попытками получить российское гражданство, если тот не разрешит их жилищный вопрос и не предоставит им утраченные в 2014 году квартиры.