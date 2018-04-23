Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что Совет Безопасности ООН перестал быть эффективным. Как сообщает RT, Гутерриш сообщил, что началась «новая холодная война», но она отличается от холодной войны между СССР и США в XX веке.

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Сейчас «Москва и Вашингтон не контролируют всех, как это было тогда», отметил генсек. Он заявил, что в регионе Ближнего Востока и раздираемой гражданской войной Сирии активны многие страны — Турция, Саудовская Аравия, Иран и прочие. По словам Гутерриша,

двух однородных контролируемых блоков больше нет, равно как нет и «механизмов для диалога, контроля и коммуникации».

Он посетовал на то, что сейчас, в условиях новой холодной войны, нет гарантий того, что события не прорвут рамки контроля.

При этом между Российской Федерацией и странами Запада есть «серьезный конфликт», и мировое сообщество должно «приложить все необходимые усилия, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность» — ведь кризис на прошлой неделе «достиг апогея».

Ситуацию вокруг гражданской войны в Сирии невозможно разрешить, отметил Гутерриш, пока в Совбезе есть такие принципиальные разногласия. Гутерриш подчеркнул, что в случае с сомнительной законностью ракетных ударов Запада по объектам в Сирии у ООН есть «понятные правила для разрешения таких ситуаций», но теперь необходимо не оборачиваться назад, в прошлое.

Из-за этого отсутствия коммуникации «ситуация была настолько опасной», заявил Гутерриш, добавив, что он «рад, что все успокоилось».

«В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона», — заявил генсек ООН. При этом думать, что Организация сможет «магически» разрешить эти противоречия было бы «наивно».

Генсек подчеркнул, что Совбез ООН испытывает структурную проблему, представляя мир таким, как он выглядел сразу после окончания Второй мировой войны, но не представляет мир таким, какой он есть сегодня.

«Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», — отметил он.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 апреля на юге шведской провинции Сконе в деревне Бакокра проходила неформальная встреча Совбеза. Члены СБ ООН обсуждали миротворческие миссии Организации, в том числе — и ситуацию в Сирии.

«У нас была очень конструктивная дискуссия, и мы приняли некоторые перспективные решения. Мы решили работать вместе, чтобы попытаться выйти из драматического тупика, в котором мы находились по вопросу ответственности за химические атаки в Сирии», — отметил он.

Напомним, что 1 января 2018 года Антониу Гутерриш объявил по всему миру «красную тревогу» и обозначил штрихи главнейших угроз для человечества. Он заявил, что мир сделал шаг назад, но «все еще возможно сделать его безопасным» — если мировые лидеры объединятся.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что после «окончательной победы» над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии ключевую роль в регионе будет играть все страны, имеющие там интересы.

Он подчеркнул, что «даже Россия и Турция», а также США и Франция и прочие страны должны будут вместе построить «новую Сирию». По словам Макрона, очень важно, чтобы сами сирийцы «могли определять свое будущее», и участники конфликта должны это гарантировать.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перспективы начала диалога по политическому разрешению конфликта в Сирии «не столь радужными» в данный момент.

По его словам, несмотря на складывающуюся ситуацию, Москване намерена «опускать руки» и сделает все возможное для соблюдения достигнутых в Совбезе ООН и на Конгрессе сирийского национального диалога договоренностей по Сирии.

«Мы все продолжаем настаивать на скорейшем запуске конституционного комитета в Женеве при содействии де Мистуры и в координации с другими странами-гарантами», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что нанесенные западными странами удары по сирийской территории осложнили работу спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что в ночь на 17 апреля Военно-морские силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, якобы связанным с производством химоружия. Перед этим Запад обвинил Башара Асада в организации химической атаки на мирных жителей в городе Дума в Восточной Гуте, но никаких доказательств, кроме обвинений и предположительно постановочного видео с «жертвами» химатаки, исходящих от противников правительства Асада, предоставлено не было.