Армения: полиция бьется с протестующими. LIVE

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Полиция Армении подвергла приводу 228 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на начальника отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна. «По состоянию на 16:00 (15:00 мск) количество задержанных достигло 228», — отметил Джаноян.
Генпрокуратура Армении сообщает о задержании трех оппозиционных депутатов, среди которых и лидер протеста Никол Пашинян.
«Депутаты (Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян) были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. А с 19 по 22 апреля они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке», — говорится в сообщении. Отмечается также, что депутаты неоднократно нарушали закон «О свободе собраний».
Тем временем делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС в Ереване выступили с совместным заявлением по поводу срыва переговоров премьер-министра Сержа Саргсяна и лидера оппозиции депутата Никола Пашиняна.
Евросоюз поддержал инициативу властей установить диалогс демонстрантами. «Европейский союз подтверждает важность того, чтобы стороны проявили сдержанность и ответственность, стремясь найти срочное решение проблемы с помощью переговоров», — говорится в совместном заявлении.
Однако в ЕС выразили обеспокоенность тем, что короткая встреча Саргсяна и Пашиняна не смогла предотвратить дальнейший рост напряженности.
Через полтора часа после неудачных переговоров премьера с лидером оппозиции на улице Арцаха в Ереване начался разгон демонстрации. Начальник отдела связи, анализа и СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил Sputnik Армения, что по состоянию на 13:00 (12:00 мск) приводу были подвергнуты 49 участников акции.
В соцсетях очевидцы рассказывают, что, несмотря на силовой разгон, колонна демонстрантов продолжает движение по улицам Еревана.
Утром в воскресенье, 22 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян пришел на переговоры с главой оппозиции Николом Пашиняном, однако покинул встречу, назвав предложения протестующих шантажом.
«Политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа. То, что вы предлагаете — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — заявил глава правительства. Он также призвал бунтовщиков к соблюдению законности.
Протесты начались в Ереване за день до специального заседания Национального собрания Армении, на котором экс-президент республики Серж Саргсян был избран премьер-министром. Организатором протестной акции выступает лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.
Формально протест начался еще две недели назад с акции «Мой шаг» — в ее рамках Пашинян и его сторонники за 14 дней прошли пешком 215 километров от города Гюмри до армянской столицы. Противники Саргсяна подчеркивают, что отслуживший два своих законных срока экс-президент не должен оставаться у власти.
Добрый день, дорогие читатели! В Ереване уже неделю проходят массовые акции протеста за отставку премьер-министра Армении, бывшего президента республики Сержа Саргсяна. 22 апреля полиция задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства к демонстрантам — протестующих разгоняют с использованием светошумовых гранат и дымовых шашек.
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