Армения: полиция бьется с протестующими. LIVE

Тем временем делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС в Ереване выступили с совместным заявлением по поводу срыва переговоров премьер-министра Сержа Саргсяна и лидера оппозиции депутата Никола Пашиняна.

Евросоюз поддержал инициативу властей установить диалогс демонстрантами. «Европейский союз подтверждает важность того, чтобы стороны проявили сдержанность и ответственность, стремясь найти срочное решение проблемы с помощью переговоров», — говорится в совместном заявлении.

Однако в ЕС выразили обеспокоенность тем, что короткая встреча Саргсяна и Пашиняна не смогла предотвратить дальнейший рост напряженности.