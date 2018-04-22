«Обаятельный Гордон»: британцы нашли отравителя Скрипалей

Одним из участников покушения на жизнь и здоровье экс-полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть «бывший агент ФСБ», работавший в Англии под псевдонимом «Гордон». Об этом сообщает RT со ссылкой на воскресный выпуск таблоида People.

Реклама

По данным источников в контртеррористических силах Великобритании, ядовитый газ в Солсбери распылил 54-летний бывший сотрудник ФСБ, пользовавшийся подложным именем «Михаил Савицкис». В качестве прикрытия Савицкис-Гордон использовал историю о том, что он — успешный бизнесмен в сфере безопасности.

Агент Гордон на данный момент уже, по-видимому, покинул территорию Британии и вернулся в Россию, отметил собеседник издания. Как сообщает ФАН, бывший эфэсбэшник мог использовать еще два других псевдонима, но они не раскрываются.

В британской полиции полагают, что за нападением на Сергея и Юлию Скрипалей стоит «ударная группа» из шести человек, в состав которой входил и «Гордон-Савицкис».

Отмечается, что имя вероятного киллера полиции сообщил еще один перебежчик — экс-агент КГБ Борис Карпичков, которого допрашивали не менее пяти часов кряду. Он заявил, что он работал вместе с «Савицкисом» в Риге в начале девяностых, и последний был его подчиненным, сообщает НСН.

Карпичков охарактеризовал «Гордона» как очень «умного, образованного, амбициозного и беспощадного человека». Бывший разведчик заявил, что возможный отравитель Скрипалей при этом крайне привлекательный и симпатичный человек, умеет очень быстро завоевывать доверие незнакомцев.

Карпичков отметил, что агент «Гордон» владеет боевыми искусствами, специализируясь на джиу-джитсу. Также он имеет степень юриста, окончил Латвийский государственный университет в Риге. Рост предположительного отравителя — примерно 1 метр 75 см (5 футов 9 дюймов).

Также Карпичков добавил, что к моменту распада СССР и переформирования КГБ в ФСБ Савицкис имел звание капитана.

В субботу, 21 апреля, британская газета The Telegraph сообщила, что Лондон установил ключевых подозреваемых в отравлении Скрипалей. Сотрудники Скотленд-Ярда предполагают, что отравители вернулись в Российскую Федерацию. На ключевых подозреваемых британские полицейские вышли после анализа всех пассажиров, посетивших Туманный Альбион на короткий срок.

Дальнейшее расследование, по словам официального представителя полиции Великобритании, должно занять многие месяцы.

Напомним, что 4 марта 2018 года 66-летний экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия — были найдены в состоянии крайне тяжелой интоксикации на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Изначально предполагалось, что они отравились фентанилом — мощным опиоидом. Однако впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали стали жертвами боевого отравляющего вещества А234 «Новичок», созданного еще в конце восьмидесятых в СССР.

Впоследствии специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, направленных им ОЗХО и использовались в Солсбери, а затем представили свое заключение.

Эксперты установили, что в пробах ОЗХО найдены следы созданного американскими военными химиками вещества BZ, которое временно нейтрализует человека. Психотоксичный эффект, говорится в швейцарском докладе, достигается спустя тридцать или шестьдесят минут и продолжается до четырех суток.

В России и в СССР подобные разработки и исследования не велись, заявил в этом контексте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как известно, официальный Лондон сразу после отравления обвинил в этом инциденте Москву. Российская сторона утверждает, что не принимала никакого участия в этом преступлении.