«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим

Новый премьер-министр Армении Серж Саргсян утром в воскресенье, 22 апреля, покинул переговоры с главой оппозиции Николом Пашиняном, которые проходили в гостинице Marriott Armenia на площади Республики в Ереване.

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«Политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа. То, что вы предлагаете — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — указала глава правительства.

Он призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров, передает RT. Несколькими часами ранее Саргсян опубликовал ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс», в котором заявил, что «другие деятели» могут принять участие в управлении страной после того, как будет решена проблема непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской (самоназвание Карабаха — «Газета.Ru») проблемы усилия. В моем представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели. Демократию в Армении не удастся «повернуть вспять», — отметил политик.

Накануне президент Армении Армен Саркисян провел встречу с лидером оппозиции Николом Пашиняном и выразил надежду на диалог с протестующими.

Встреча состоялась на площади Республики в Ереване во время протестной акции оппозиции. В ответ на вопрос, возможны ли переговоры с протестующими, глава государства сказал: «Надеюсь».

«Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами», — сказал Саркисян.

В тот же день Служба национальной безопасности Армении задержала двух человек, которые планировали совершить теракты. Двое граждан Армении, по данным СНБ, намеревались устроить серию взрывов в местах массового скопления людей.

В частности, теракты планировались в одном из торговых центров Еревана, на площади Свободы, вблизи мостов и жилых домов. СНБ подозревает этих людей в связи с задержанным оппозиционером Жирайром Сефиляном и группой «Сасна Црер», передает НСН.

В Армении уже восьмой день продолжаются массовые протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Напомним, что в результате референдума 2015 года страна перешла к парламентской форме правления. Саргсян был избран президентом в 2008 году и переизбран на второй срок в 2013-м.

Конституционные изменения фактически позволили ему, как лидеру партийного большинства, удержать власть в премьерском формате на неопределенный срок.

При изменении Конституции, президент Саргсян публично обещал не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра, что было с воодушевлением встречено в широких массах. Нарушение этого обещания вызвало среди общественности нервную реакцию.

Митингующие блокировали движение на центральных улицах столицы Армении, а утром 17 апреля оцепили здание парламента на проспекте Баграмяна.

В ночь на вторник участники акции разбили палаточный городок на примыкающей к этой улице площади Франции, некоторые ночевали прямо на скамейках. Утром в день голосования в парламенте — 17 апреля — Пашинян объявил о начале в стране «ненасильственной бархатной революции».

Формально возглавляемый Пашиняном протест начался еще две недели назад с акции «Мой шаг» — в ее рамках он и его сторонники за 14 дней прошли пешком 215 километров от города Гюмри на границе с Турцией до армянской столицы. Добравшись до Еревана, активисты пробрались в здание Общественного радио. Оттуда они начали транслировать в национальные интернет-порталы призывы не допустить «дальнейшей узурпации власти насквозь коррумпированными людьми».

Лидер всемирно известной американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал участников акций протеста в Армении избегать термина «цветная революция», передает ФАН.

«У меня есть несколько советов: первое, держаться подальше от терминологии «цветной революции», так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом», — прокомментировал происходящее звезда мировой рок-музыки.