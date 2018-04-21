Украина бессильна как-либо помешать передаче в федеральную собственность РФ участка Тузлинской косы между Керченским проливом и Таманским заливов, где строится Крымский мост. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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«К сожалению, ничего [не можем сделать], если быть честными и откровенными. Кроме дипломатических демаршей и политических заявлений. К сожалению, ничего», — приводит RT слова украинского чиновника.

По его словам, «в краткосрочной перспективе» Россия получит полный контроль над судоходством в Керченском проливе.

«Да. Это, действительно, к сожалению, так. Они получают контроль... Они у нас забрали Крым... А сейчас этот маленький клочок земли, просто на него руку положат и скажут: «Бай-бай!». К сожалению, имеем то, что имеем», — сказал Тука.

При этом он добавил, что Киев собирает данные о «нарушениях» международного права со стороны России, а также выразил уверенность, что когда-нибудь Крым вернется в состав Украины, передает ФАН.

Днем ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что грузовые автомобили начнут ездить по мосту через Керченский пролив ориентировочно в октябре 2018 года. Он отметил, что мост сдается досрочно и первые легковые автомобили и автобусы начнут проезд уже в мае.

«Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов», — сказал глава ведомства.

Он также добавил, что безопасность движения будут обеспечивать подразделения транспортной безопасности и специальные структуры. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые автомобили смогут проехать по мосту в Крым через несколько недель. Он также добавил, что Таврическая и Балаклавская электростанции будут введены в эксплуатацию в этом году.

«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — сказал глава российского региона.

Киев же регулярно озвучивает финансовые претензии к России из-за вхождения Крыма в состав РФ и – по мнению украинских властей – своей недополученной выгоды.

Так, в середине апреля «Укрэнерго» — оператор Объединенной энергетической системы Украины — заявляла, что после присоединения Крыма к России потеряла на полуострове около 15 электрических подстанций, несколько тысяч километров линий электропередач напряжением 220 и 330 кВ. Позднее к этому списку прибавились еще два пансионата, где ранее могли отдыхать украинские энергетики.

«Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов», — написал на своей странице в фейсбуке и. о. главы энергокомпании Всеволод Ковальчук.

Между тем, в рамках своих возможностей Украина продолжает делать шаги по линии претензий на обладание Крымом. Так, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд».

На корабле находились капитан и девять моряков. Киев поясняет произошедшее тем, что находящиеся на судне люди являются украинцами, хотя, по данным МИД РФ, все они — граждане России.

Всем членам экипажа «Норда» украинскими правоохранителями было предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Максимальный срок по данной статье — пять лет лишения свободы.

В свою очередь, Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», передает НСН.

В феврале нынешнего года Украина подала в Международный арбитражный суд в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По заверению Киева, эти нормы были нарушены тем, что Крым вошел в состав России (в 2014 году), строительством Крымского моста через Керченский пролив, а также деятельностью России на полуострове.