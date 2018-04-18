Последние годы жизни Барбара Буш страдала от хронических заболеваний сердца и легких и часто находилась в больнице. Однако весной 2018 года, видимо от отчаяния, она решила не бороться и 15 апреля — после очередного ухудшения самочувствия — отказалась от госпитализации и осталась в окружении близких в своем доме в Хьюстоне (штат Техас). После этого сообщения американский телеканал CBS даже по ошибке опубликовал некролог экс-первой леди.

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Тем не менее, спустя несколько дней информацию о смерти Барбары Буш подтвердил ее сын, экс-президент США Джордж Буш-младший.

«Моя дорогая мать скончалась в возрасте 92 лет. Лора, Барбара, Дженна и я опечалены, но в наших сердцах мир, потому что мы знаем, что и она покоится с миром. Барбара Буш была потрясающей первой леди и неповторимой женщиной, которая дарила миллионам людей свою любовь, непринужденность и учила грамотности», — говорится в заявлении Буша-младшего.

Последняя отсылка — к благотворительной деятельности Барбары Буш, направленной на повышение уровня «семейной грамотности», об этом же говорится и в официальном сообщении от лица представителя семьи.

Глава влиятельной семьи

Влиятельное в США семейство Бушей не назовешь «любимцами Америки», однако Барбара Буш, скорее, исключение.

Ее благородное воспитание позволили ей стать олицетворением семейных ценностей, которые помогли ее супругу Джорджу Бушу-старшему избраться на пост президента США. Журнал Time в своем некрологе, пожалуй, в одном предложении выразил историю покойной:

«Она управляла семьей, которая управляла Америкой», — говорится в материале.

Барбара Буш — в девичестве Пирс — никогда не была простой девушкой. Ее предки владели сталелитейным производством, а отец — издательством McCall Corporation, выпускавшем популярные в 1960-е женские журналы.

В роду Пирсов был и свой президент — Франклин Пирс (правил страной в 1853 — 1857 годы). Безусловно, Барбара получила престижное образование.

Со своим будущим мужем — Джорджем — она познакомилась, еще будучи совсем юной девушкой. На рождественском балу 16-летняя Барбара встретила 17-летнего юношу, который в будущем и стал ее единственным мужем, с которым она приживет 73 года.

Через полтора года после знакомства, в 1943 году, Джордж Буш ушел в армию, а перед этим они помолвились — правда, в тайне от родных. Джордж служил летчиком морской авиации и называл все самолеты, на которых выполнял задания, именем своей будущей супруги — «Барбара I», «Барбара II» и «Барбара III».

«Я люблю тебя, Барбара»

В конце 1944 года Джордж приехал в отпуск, и уже 6 января 1945 года молодые люди поженились. После окончания войны они обосновались в Мидленде (штат Техас).

Супруги очень любили друг друга, но Барбара всегда оставалась в тени своего знаменитого мужа. В одном из интервью в 2012 году Буш-старший назвал супругу «персоной номер один» в его жизни. Внучка президента США Джена Буш рассказывала, что дед, желая супруге спокойной ночи, говорил ей: «Я люблю тебя Барбара».

В своих мемуарах, которые вышли в 1994 году, бывшая первая леди вспоминает, что полюбила мужа потому, что тот был «добрым и воспитанным».

«Он всегда думал о других, хотя иногда он причинял мне боль и ревность, о которой мне иногда стыдно вспоминать», — писала Буш.

Проблемы для любящей матери иногда причинял ей и один из сыновей Джордж Буш-младший, у которого некоторое время были проблемы с алкоголем. Вместе с супругой сына Лаурой ей пришлось приложить немало усилий, чтобы сын бросил пить.

Смерть бывшой первой леди США вызвала огромное количество воспоминаний и соболезнований со стороны американцев. Свои слова сожаления выразил и действующий президент США Дональд Трамп.

«Будучи женой, матерью, бабушкой, супругой военного, бывшей первой леди, миссис Буш была защитницей американской семьи… Ее долго будут помнить за преданность стране и семье, которым она неизменно служила», — говорится в заявлении нынешнего главы Белого дома.

В то время как Буша-старшего многие называли «аристократом» за его манеры, элегантную первую леди многие ценили за такт и безупречный вкус в одежде. Именно она повлияла на Раису Горбачеву, супругу президента СССР Михаила Горбачева, которая проводила с Барбарой Буш много времени вместе.

Буш вспоминала о советской первой леди с симпатией: «Тогда наши страны разделял «железный занавес», но, несмотря ни на что, мы подружились. Сначала нам было трудновато — разные культуры, разные языки. К тому же Раиса страстно верила в коммунизм и смело отстаивала свои убеждения», — рассказывала Барбара Буш.

Однако несмотря на внешний лоск, жизнь Барбары не была столь романтичной и безоблачной, как это всегда казалось со стороны. В 1953 году ей пришлось пережить настоящую трагедию — ее вторая дочь Паулин Робинсон скончалась от лейкемии. Трехлетняя малышка буквально умирала у матери на руках — эффективных методик лечения этого недуга на тот момент не существовало.

Возможно, именно этот драматический эпизод в жизни поспособствовать активному участию Барбары в благотворительных проектах. Она активно сотрудничала и с фондами по борьбе с лейкемией.

Кроме того, она деятельно занималась борьбой с безграмотностью, которая, несмотря на технологическую развитость Америки, была настоящим бичом американского общества.

В 1989 году, когда ее супруг стал президентом, она создала Barbara Bush Foundation for Family Literacy. Эта организация за два десятилетия смогла привлечь более $40 млн на борьбу с безграмотностью. В своем интервью в 2013 году телеканалу С-SPAN она предстала перед американцами, как и всегда, элегантной леди в розовом жакете а-ля Джекки Кеннеди и с ниткой жемчуга на шее. «Я не боюсь смерти, потому что я знаю, что Бог есть, и поэтому я не беспокоюсь».