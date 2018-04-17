Журналисты из США не нашли фактов химатаки в Сирии

Версия о химической атаке в городе Дума не нашла подтверждений в «эксклюзивном репортаже» американского кабельного телеканала One America News Network (OANN). Телеканал из города Сан-Диего в Калифорнии ориентирован на консерваторов.

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Журналист Пирсон Шарп приехал в Восточную Гуту, и в сопровождении «правительственного эскорта» осмотрел место, где якобы произошла химическая атака — площадь в Думе с разрушенным обелиском — и не нашел там никаких следов отравления. Также Шарп побеседовал с местными жителями, подходя на улице и опрашивая прохожих. Всего он поговорил с 40 жителями Гуты, которые, по их же словам, живут в городе достаточно давно.

Все они отрицают факт распыления боевых отравляющих веществ, даже те, кто живет в районе возле «эпицентра химатаки». По словам местных, отмечает Шарп, химатака была «сфабрикована мятежниками», контролировавшими в то время Думу.

Шарп подчеркнул в своем репортаже, что, по словам жителей Гуты, террористы решили сделать фальшивую «химатаку» чтобы добиться удара коалиции стран Запада по Сирийской арабской армии (САА).

«Это была фабрикация, фальшивка, <…> чтобы [САА] от них отстала, а они смогли скрыться. Такую историю рассказали многие люди», — подчеркнул журналист. Кроме того, Пирсон Шарп побывал на складах группировки «Джейш аль-Ислам» с огромным количеством складированного там оружия и боеприпасов.

Также сотрудник OANN с коллегами посетил больницу, куда поступали якобы жертвы химической атаки, и побеседовал с медицинским персоналом. Один из сотрудников в тот день был на дежурстве, отметил Шарп, и заявил, что «группа неизвестных ему людей ворвалась в приемную, крича, что произошла химическая атака».

Вместе с собой они принесли тех, кто якобы пострадал от газа, и начали поливать их водой из шланга, сообщил медик. Врачи «разнервничались, схватили шланги и стали помогать», добавил он.

При этом «незнакомцы», принесшие «пострадавших», записывали все на видео, а после омовения водой из шланга собрали свои вещи и ушли, подытожил медицинский работник.

Пирсон Шарп добавил, что в разговоре с главным врачом городской больницы Думы глава медучреждения ему заявил, что погибших от воздействия боевых отравляющих веществ (БОВ) в тот день не было, а также «не было зафиксировано признаков их применения».

Напомним, что химатака якобы произошла в Думе 7 апреля, об инциденте с использованием химоружия сообщили несколько неправительственных, оппозиционных правительству Башара Асада организаций, — в их числе и «Белые каски». Спустя два дня военные специалисты по химоружию российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали место химатаки, но никаких следов БОВ там не нашли.

В репортаже OANN также говорится об опросе общественного мнения, который Шарп провел в Думе — по его результатам, люди «особо отмечали», что «любят Башара Асада и считают его великолепным человеком».

По мнению этих сирийцев, «умеренных мятежников» не существует, а контролировавшие район Думы боевики «Джейш аль-Ислам» морили их голодом, не давали лекарства и убивали недовольных.

17 апреля Россия на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наглядно показала, как «Белые каски» устроили провокацию в Восточной Гуте. По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, российские представители в ходе своего выступления раздали материалы, «наглядно демонстрировавшие постановочный характер» инцидента 7 апреля.

Представитель Минобороны России сделал в ходе заседания важное заявление, отметил Шульгин, и было фактически показано, как «псевдогуманитарная неправительственная организация «Белые каски» отрабатывает полученные от западных спонсоров деньги.

ФАН цитирует постпреда: «в первую очередь, деньги были получены от США и Великобритании, для того, чтобы устраивать различного рода провокации».

По данным RT, в понедельник, 16 апреля, в свои дома в Восточной Гуте вернулись 580 мирных жителей, а самого начала гуманитарной операции в свои дома вернулись 59 583 человека, сообщает Минобороны России.

В Думе, тем временем, продолжаются бои между войсками САА и боевиками, хотя ранее Минобороны РФ сообщало о выводе более 21 тысячи боевиков с семьями. По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, гражданская война не придерживается логики мирного времени, и вспышки насилия происходят в Сирии каждый день в самых разных точках страны, сообщает НСН.

«Гражданская война в Сирии, идет там не благодаря или вопреки действиям внешних спонсоров боевиков. Соответственно, какие-то боевики в каком-то населенном пункте, в данном случае, в Думе, решили отвоевать себе плацдарм. Ну и что? Перестрелки в Сирии происходят каждый день в большом количестве мест.

Гражданская война, если вспомнить курс из школьной истории — нашу гражданскую войну, в США и других странах, не подчиняется каким бы то ни было правилам для прессы. Она идет исходя из своей логики», — отметил эксперт.

Он также добавил, что сейчас Сирия «ничем <…> не отличается от России» периода Гражданской войны — и там, и тогда постоянно случались инциденты и боестолкновения.

«Где-то чеченцы наступают, где-то [лидер анархистов Нестор] Махно, а где-нибудь белые с красными сцепились», — сравнил две гражданские войны эксперт.

Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии, якобы связанным с производством химоружия. Большинство ракет были сбиты сирийской ПВО, хотя Вашингтон и отрицает успешное отражение атаки.