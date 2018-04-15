Невыученный урок: как правые ЕС скрывают антисемитизм

Сегодня партии правых националистов в Европе «публично заявляют о своем позитивном отношении к Израилю и провозглашают верность борьбе с антисемитизмом» — к таким выводам пришли специалисты Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете. В докладе «Антисемитизм в Европе», опубликованном в середине апреля, они также отмечают, что подобные декларации «пока не слишком соотносятся с реальностью».

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«Эти партии провозглашают поддержку Израиля, но мы не должны жить в иллюзиях», — подчеркнула глава исследовательского центра Дина Порат на презентации доклада.

Действительно, многие националистические партии Европы, которые в последние годы набрали популярность в своих странах, не только публично осуждают антисемитизм, но и заявляют о поддержке Израиля. Во многом это происходит потому, что лидерам этих партий импонирует Израиль как «еврейское государство», военная сила этой страны, а также тот факт, что оно вынуждено противостоять арабским странам.

Авторы доклада «Антисемитизм в Европе» также отмечают, что «правонационалистические партии декларируют произраильские и проеврейские позиции в надежде на альянс с Израилем и евреями против эмигрантов, многие из которых являются мусульманами».

При этом специалисты Центра Кантора считают подобные заявления противоречивыми, так как большинство мигрантов из мусульманских стран являются законопослушными людьми, в которых Израиль «видит потенциальных союзников».

Националисты против антисемитизма?

Одной из партий, которая открестилась от антисемитизма и даже стала приглашать в свои ряды евреев, стал «Национальный Фронт» во Франции. Ранее лидер партии Марин Ле Пен открестилась от антисемитских взглядов своего отца, основателя «Национального фронта» Жана Мари Ле Пена.

Между тем специалисты Центра Кантора не говорят о наличии связи между изменением имиджа партии «Национальный фронт» и улучшением отношения к евреям во Франции. Однако согласно данным МВД Франции, который они приводят в своем докладе, количество антисемитских актов в этой стране уменьшилось на 7,2% в 2017 году — всего был зафиксирован 331 случай.

Иную картину исследователи Центра Кантора увидели в Австрии, где по итогам выборов в октябре 2017 года в правительственную коалицию вошла правая националистическая Партия Свободы.

Хотя авторы доклада пишут, что партия провозгласила «дружественный курс» в отношении Израиля, антисемитизм по-прежнему составляет «ядро» идеологии партии. «Партия Свободы никогда не порывала со своими антисемитскими традициями», — говорится в докладе Центра Кантора. Его авторы также отмечают, что партия выступает с осуждением антисемитских поступков, «только когда он исходит от мусульман».

При этом в докладе говорится, что приход к власти в Австрии правой партии в целом поспособствовал ухудшению ситуации с расизмом и антисемитизмом.

Так, по данным австрийской неправительственной организации «Форум против антисемитизма», в 2017 году в стране было зарегистрировано 503 антисемитских инцидента, в то время как годом ранее организация зафиксировала 477 подобных эпизодов. При этом серьезный всплеск антисемитских актов пришелся на период перед выборами 2017 года — они «были частью политического дискурса», отмечают представители организации.

В Германии тоже ухудшилась ситуация с антисемитизмом, причем авторы связывают это и с успехом популистской правонационалистической партии «Альтернатива для Германии». В докладе приводятся высказывания лидеров партии касательно мемориала в память о Холокосте, который один из партийных лидеров «назвал постыдным монументом».

Согласно официальной статистике, в 2017 году количество различных антисемитских инцидентов в Германии увеличилось и составило 707 случаев по сравнению с 644 в прошлом году. Возросло и количество преступлений против евреев: с 15 в 2016 году до 24 в 2017 году.

В рамках опроса, недавно проведенного в ФРГ, 8% немецких евреев рассказали, что их родственники или знакомые подвергались психологическим атакам.

Тревогу у авторов доклада вызывает и обстановка в Польше, где у власти находится националистическая партия «Свобода и справедливость», возглавляемая Ярославом Качиньским. Хотя в Центре Кантора подчеркивают, что эта партия не продвигает антисемитские идеи, в ней есть лидеры, которым близки подобные взгляды.

По данным МВД Польши, за последний год количество ксенофобских, расистских и антисемитских выступлений в стране возросло. Только за первую половину 2017 года, прокуратура страны завела 947 дел, связанных с преступлениями на почве антисемитизма. Для сравнения, за аналогичный период в 2016 году было заведено 863 подобных дела.

Кроме того, в Польше, несмотря на хорошие отношения с Израилем, не так давно был принят закон, запрещающий говорить о причастности граждан Польши к уничтожению евреев в период Второй мировой войны.

Трамп виноват? Антисемитизм в США

Тон националистическим настроениям на Западе задают и США — в 2017 году число различных антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах увеличилось на 57% и достигло отметки в 1986 случаев.

Все эти эпизоды специалисты Центра Кантора делят на три категории: использование в отношении евреев оскорблений антисемитского характера; вандализм по отношению к собственности еврейских учреждений; и даже наличие на теле у людей татуировок антисемитского и нацистского характера. Правда, количество преступлений антисемитского характера в США снизилось на 47% по сравнению с 2016 годом.

В докладе Центра Кантора не говорится о причинах, послуживших спусковым крючком для ухудшения ситуации с антисемитизмом в США. При этом некоторые другие эксперты утверждают, что росту подобных настроений поспособствовало избрание президентом США Дональда Трампа.

Несмотря на то, что сам Трамп дистанцируется от антисемитских настроений, часть его электората придерживается подобных взглядов. Среди голосовавших за Трампа было немало представителей ультраправых групп, которые называют себя «альтернативными правыми». Их идеологом считается Стивен Бэннон, который некоторое время был советником президента США. Как констатируют авторы доклада «Антисемитизм в Европе», члены движения альтернативных правых «не сделаны из одного теста, однако среди них есть фанатики, которые считают правительство США «Оккупационным Сионистским режимом».