«Это хулиганство в международных отношениях»

Совет Безопасности ООН вечером 15 апреля не принял резолюцию России, в которой содержится призыв прекратить военную агрессию в отношении Сирии. Голосование по документу состоялось в ходе заседания. За принятие резолюции проголосовали три государства: Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре воздержались.

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В проекте предусматривалось осуждение ракетных ударов США и их союзников по территории Сирии. Документ также призывал Соединенные Штаты прекратить дальнейшую агрессию в отношении Сирии и воздержаться от использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, заявил, что «Соединенные Штаты, Великобритания и Франция продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов».

«Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета Безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация», — рассказал российский дипломат.

Сотрудник российского внешнеполитического ведомства назвал «хулиганством в международных отношениях» действия США и их союзников в Сирии, использовавших — как утверждает Москва — для обоснования атаки сделанную самим же Западом постановку с якобы применением химического оружия сирийскими правительственными силами.

«Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим президента Сирии Башара. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая в их изложении «не может сдержать диктатора», — подчеркнул Небензя на заседании СБ ООН.

Постпред РФ также заметил, что провокации со стороны Запада чаще всего происходят «по отработанной схеме: провокация — ложные обвинения — фальшивый приговор — наказание».

По его словам, США и их союзники — Великобритания и Франция — не стали дожидаться даже заключения экспертов ОЗХО по расследованию всех обстоятельств предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума, а сами назначили виновных, предварительно распустив с помощью боевиков слухи об инциденте.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — резюмировал постпред РФ.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, обрушился с резкой критикой на США, Францию и Великобританию, призвав их к ответу за ракетную атаку, а также напомнил о последствиях вмешательства Запада в дела Ливии, Югославии, африканских государств, которые пришли в упадок после военной интервенции.

«Я хочу сказать этим трем агрессорам: вы лжецы, вы нечестны, вы пытаетесь подорвать усилия группы по расследованию, вы лицемеры. Вы используете все в своих интересах, подрываете повестку дня Совбеза, чтобы продолжать свою политику вмешательства и колониализма», — сказал сирийский дипломат.

Чуть позже США, Великобритания и Франция направили Совебзу ООН проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия. Проект предлагает «проведение независимого расследования» сообщений о химических атаках в САР. Документ также призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Сирии и требует от Дамаска «добросовестного» участия в мирных переговорах без предварительных условий.

США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по военной и гражданской инфраструктуре в Сирии в ночь на 14 апреля. По данным Минобороны России, более 70 из них были нейтрализованы сирийскими средствами противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп назвал атаку «успешной».