Порошенко перешел на личности

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал российского лидера Владимира Путина за позицию по вводу миротворцев в Донбасс и в своем обнародованном коммюнике обратился к российскому коллеге на «ты».

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По словам Порошенко, несколько лет назад «мир слушать не хотел о миротворцах», а сейчас принять участие в составе миротворческой операции согласились более 40 государств, передает RT со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, почему ты против», — указал украинский лидер.

По мнению Порошенко, российский лидер «легко» может прекратить конфликт в Донбассе и предотвратить гибель людей. Для этого Москве достаточно перестать накладывать вето на предложения по разрешению украинского кризиса, выносимые на голосование Совета безопасности ООН.

Несколькими днями ранее Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал, что в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс есть определенные продвижения.

«Уже есть некоторые подвижки в этом. Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении «голубых касок», все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом США Дональдом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН», — пояснил тогда украинский лидер.

Он указал на различия в украинской и российской позициях в вопросе миротворцев, назвав неприемлемым стремление России разместить их вдоль контактной линии.

«Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по замыслу России, они должны сопровождать исключительно наблюдателей ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы миротворцы разоружали НВФ, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинско-российской границы, временно неподконтрольной Украине», — резюмировал Порошенко.

В начале апреля сообщалось, что Франция, Германия и Украина готовят переговоры по размещению миротворцев в Донбассе без участия России, передает НСН.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции главы государства по данному вопросу — Кремль потребовал привлечь Донецкую и Луганскую самопровозглашенные народные республики к переговорам по размещению миротворцев. Представитель Кремля подчеркнул, что без согласия или консенсуса с представителями республик принимать такого рода решения невозможно, передает ФАН.

«Позиция России абсолютно последовательна и известна. Основная мысль заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-то решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса», — подчеркивал Песков.

Президент России Владимир Путин в прошлом году выступил в поддержку идеи размещения миротворцев ООН в Донбассе. Однако российский лидер уточнял, что речь может идти лишь об обеспечении безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отмечал, что миротворцы могут находиться в Донбассе лишь на линии разграничения.

«Чтобы в Донбасс отправились миротворцы, предложение об этом должно быть сделано в СБ ООН. Когда и если американское предложение туда поступит, там решат, что делать. Пока же здесь нечего обсуждать. Даже если какие-то кулуарные переговоры на этот счет ведутся, то в СБ я не вхожу, а потому ничего о них знать не могу», — так комментировал инициативу о миротворцах в Донбассе заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

В предложенной Москвой резолюции оговаривается, что главной задачей миротворцев ООН в Донбассе должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа», — детализировал замглавы МИД России Григорий Карасин.