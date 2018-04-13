На грани войны: Совбез ООН решает, что делать с Сирией. LIVE

После Небензи выступает постпред ООН при США Никки Хейли. Она первым делом заявила, что «шокирована» тем, что ее российский коллега читал свою речь «не меняясь в лице».

После этого Хейли начала долгий рассказ о недопустимости использования химического оружия, а также всех международных соглашениях и конвенциях, запрещающих его применение.

«Сегодня мы должны здесь обсуждать те действия, которые привели нас к этому моменту. Мы не должны осуждать страну или группу стран, которые достаточно смелы, чтобы отстаивать принцип запрещения химического оружия. Вместо этого мы должны осуждать страны, которые в одностороннем порядке помешали Совету безопасности поддержать этот принцип. Кто в СБ чаще всего действует в одностороннем порядке, когда дело касается химического оружия? Это Россия, Россия одна!», — надрывается Хейли.