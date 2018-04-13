На грани войны: Совбез ООН решает, что делать с Сирией. LIVE

- 821592 просмотра Трамп советует готовиться к ракетным ударам по Сирии
- 483605 просмотров Трамп анонсировал ракетный обстрел Сирии
- 207355 просмотров Нефть подкинула рубль: доллар ниже 63 рублей
- 189869 просмотров Мосгорсуд оставил в силе срок Улюкаева, но немного смягчил приговор
- 162371 просмотр 8 лет и штраф: как Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву
- 156126 просмотров В сенате США прошли слушания по назначению Помпео госсекретарем
- 145683 просмотра Названа причина, почему суд заблокировал Telegram
На заседании Совбеза по Сирии тем временем выступает постпред Франции. Он, как и его американская коллега, подчеркнул, что Совбез ООН долгие годы «парализован» в процессе урегулирования сирийского конфликта из-за «постоянных вето», накладываемых российской стороной на резолюции по Сирии.
«12 раз Россия наложила вето на Сирию, и 6 раз — только по химическому досье», — заявил французский представитель, добавив, что Россия «намеренно решила пожертвовать способностью Совета безопасности к действию».
Ранее 13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.
«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.
После Небензи выступает постпред ООН при США Никки Хейли. Она первым делом заявила, что «шокирована» тем, что ее российский коллега читал свою речь «не меняясь в лице».
После этого Хейли начала долгий рассказ о недопустимости использования химического оружия, а также всех международных соглашениях и конвенциях, запрещающих его применение.
«Сегодня мы должны здесь обсуждать те действия, которые привели нас к этому моменту. Мы не должны осуждать страну или группу стран, которые достаточно смелы, чтобы отстаивать принцип запрещения химического оружия. Вместо этого мы должны осуждать страны, которые в одностороннем порядке помешали Совету безопасности поддержать этот принцип. Кто в СБ чаще всего действует в одностороннем порядке, когда дело касается химического оружия? Это Россия, Россия одна!», — надрывается Хейли.
Небензя предупредил, что события в Сирии развиваются по «опасному сценарию», угрожающему глобальной безопасности.
«Ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты Америки и их союзников», — заявил российский представитель.
По словам постпреда РФ при ООН, российской стороне достоверно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок были отданы приказы начать наступление после «возможной силовой акции». «Неужели новый виток этого хаоса затевается только ради этого?», — вопрошает Небензя.
Он добавил, что факт атаки химическим оружием, якобы осуществленной правительством Сирии в отношении собственных граждан в городе Дума, ничто не подтверждает — специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ, а местные жители ничего не знают об атаке. «У нас есть все основания полагать, что заявления об атаке являются провокацией», — констатировал постпред, добавив, что нынешние события повторяют сценарий в Хан-Шейхуне.
После выступления Антониу Гутерриша слово взял постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он напомнил присутствующим, что два дня назад американская сторона угрожала Сирийской арабской республике применением военной силы, причем в угрозах упоминалась и Российская Федерация. Небензя обратил внимание на тот факт, что Вашингтон не только сыплет угрозами, но и осуществляет непосредственные военные приготовления. «Наращивается воинственная риторика на всех уровнях, включая высший. К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников», — перечислил российский представитель.
«Ощущение такое, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария в Сирии. Этого допустить нельзя», — подчеркнул Небензя.
«Меня возмущают продолжающиеся сообщения о применения химического оружия. Я вновь решительно осуждаю применение химического оружия любой стороной конфликта и при любых обстоятельствах. Применение этого оружия — это гнусное деяние и очевидное серьезное нарушение международного права», — подчеркнул Гутерриш, отметив, что все предполагаемые случаи применения химоружия должны быть тщательно расследованы в соответствии с международными правилами.
Он добавил, что первая группа специалистов ОЗХО уже прибыла в Сирию, а вторая прибудет в течение одного-двух дней.
Генсек ООН Антониу Гутерриш принимает участие в сегодняшнем заседании — ему предоставили вступительное слово.
Он заявил, что ближневосточный регион является наиболее серьезной угрозой миру и стабильности во всем мире. Генсек напомнил о палестино-израильском конфликте, ситуации в Йемене, Ливии, попутно призывая стороны к мирному урегулированию конфликта.
Накануне, в ночь на 12 апреля, Гутерриш уже принимал участие в заседании СБ по Сирии. Однако по итогам той встречи члены Совбеза так и не смогли прийти к компромиссу.
Так, в ходе заседания Москва заблокировала американский проект резолюции о предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума. В свою очередь, США, Великобритания и Франция проголосовали против обоих предложенных Россией проектов резолюций по разрешению ситуации в Сирии.
Ожидается, что на заседании будет присутствовать сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в связи с последними событиями мир «действительно находится в очень опасной ситуации», и запланированная встреча «просто обязывает генерального секретаря на ней быть».
Добрый день, дорогие читатели!
13 апреля в 17:00 по московскому времени в штаб-квартире Совбеза ООН в Нью-Йорке стартует запрошенное Москвой экстренное заседание по ситуации в Сирии. В рамках встречи будут обсуждаться в том числе возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска.
«Газета.Ru» внимательно следит за ходом заседания и рассказывает вам о происходящем в режиме онлайн.