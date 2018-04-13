«В воде «Новичок» растворяется мгновенно»

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) получила на анализ «хороший очищенный продукт», заявил в разговоре с «Ъ FM» один из создателей отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов. Хотя в докладе ОЗХО и не указано прямым текстом, что Скрипали были отравлены «Новичком», комиссия согласилась с данными британских следователей, утверждавших это.

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Эмигрировавший в США Мирзаянов отметил, что если исследованный ОЗХО химический продукт был крайне высокой степени очистки, то скорее всего, он был синтезирован в специализированной лаборатории, а не произведен на промышленном предприятии. Химик добавил, что в «чистейшем» веществе не могут быть обнаружены примеси — но на отравляющих свойствах яда это не отразилось бы.

Объем примесей относительно общего количества вещества обычно столь ничтожен, что не имеет значения «ни для силы [яда], ни для эффективности», передает RT слова Мирзаянова.

Синтезировать вещество такого уровня очистки возможно только в специальной, «высококвалифицированной» лаборатории, добавил химик. Любитель не мог создать «Новичка» в домашних условиях — это Мирзаянов назвал «сказками».

Один из создателей «Новичка» заявил, что применять это боевое отравляющее вещество (БОВ) в условиях «влажного британского климата» было чистым идиотизмом и ошибкой. Недостаток этой серии БОВ в том, что они легко разрушаются обычной водой, а устойчивыми могут быть только в условиях сухости.

Те, кто применили «Новичка» в Солсбери, по словам Мирзаянова — «идиоты». Скрипали остались в живых благодаря тому, что в начале марта над городком стоял туман, капли воды висели в воздухе. Ручка входной двери дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, агента SIS, была «вымазана в желе А234», но моментально началась реакция гидролиза — из-за высокой влажности, концентрация «Новичка» упала и урон оказался гораздо менее серьезным.

«Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет. Мы работали с этим «Новичком» в лабораториях с дегазатором — в качестве дегазатора был 3% раствор соляной кислоты», — отметил Мирзаянов.

Химик предположил, что в ходе лечения Скрипалей необходимо было просто «повысить кислотность».

Он добавил, что исследования эффективности «Новичка» велись в СССР и России только в сухом климате, в условиях пониженной влажности – в частности, на полигоне Шиханы. При этом А234 не сильнее других известных отравляющих веществ — только в условиях малой влажности его характеристики начинают превышать аналогичные показатели у конкурентов.

Мирзаянов заявил, что «Новичка» могли доставить в Великобританию на самолете — «при желании» и в условиях вакуума, без влаги, это БОВ можно «хоть на Луну, хоть на Марс» отправить.

«Главная беда этого «Новичка» --это влага», — подытожил ученый, добавив, что масло или желе могут серьезно замедлить процесс гидролиза.

Ранее британская разведка заявила, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, якобы было произведено на территории военной научно-исследовательской базы в закрытом городе Шиханы под Саратовом. Об этом представители разведки сказали на специальном инструктивном совещании союзников Британии. При этом этот брифинг был созван с целью «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва».

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, бывший ранее главой комиссии по химразоружению, заявил «Интерфаксу», что лаборатория в Шиханах «не входила в спектр работы» его ведомства. Он подчеркнул, что все военные базы ВС России, где находились запасы химоружия, были известны, и Шиханы в этом списке не значились.

При этом британские химики в военной лаборатории Портон-Дауна не смогли с точностью установить страну происхождения яда «Новичок», заявил директор лаборатории Гэри Айткенхед еще 3 апреля.

Как сообщает ФАН, МИД Великобритании запросил провести заседание Совета безопасности ООН в связи с публикацией доклада ОЗХО, посвященного инциденту в Солсбери, где получили отравления экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Предполагается, что заседание Совбеза ООН должно состояться на следующей неделе.

Отметим, что химическая формула вещества, примененного в Солсбери, не была опубликована в широком доступе. Эксперты ОЗХО также ничего не сказали по поводу происхождения отравляющего вещества. Российская сторона подчеркивала ранее, что не примет результатов работы ОЗХО, пока к вещественным доказательствам не будут допущены российские специалисты.

В эфире НСН экс-член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин предположил, что неудавшееся отравление могло быть одним из экспериментов британских ученых.

«Я вообще пока не вижу ни одного основания, которое указывало бы на Россию в данном деле. По-моему, все это эксперименты британских ученых, которые постоянно что-то там экспериментируют. У них же в этот день проходили учения в Портон-Дауне под названием «Токсичный Кинжал», — заявил эксперт.

Ранее МИД России в официальном заявлении подчеркнул, что Лондон отказывается вести чистое и объективное расследование, скрывая факт проводившихся учений и «неспособен обеспечить безопасности российских граждан на своей территории».