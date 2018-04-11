Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил в разговоре с ливанским телеканалом «Аль-Манар», что РФ считает себя вправе сбивать любые ракеты, направленные США против целей в Сирии.

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Дипломат отметил, что Вооруженные силы РФ «будут исполнять заявление [верховного главнокомандующего], связанное с любой агрессией США на Сирию, <…> нанося удары по источникам огня».

Добавим, что Военная доктрина Российской Федерации содержит пункт о применении Вооруженных сил, других войск и органов в мирное время. Согласно положениям доктрины,

только президент России может принять решение о военном ударе — в порядке, определенном федеральным законодательством.

Кроме того, в случае решения главы государства применить Вооруженные силы эти действия «должны осуществляться решительно, целенаправленно и комплексно», основываясь на заблаговременном и постоянном анализе политической и военной ситуации в мире.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что «Россия пообещала сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Готовься, Россия, потому что они прилетят, новые, славные и «умные»! Не стоило вам быть партнерами с Газовым Зверем-Душегубом [президентом Сирии Башаром Асадом]».

Американский лидер опубликовал такую запись в своем твиттере.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что не хотел бы обсуждать вопрос вероятного военного столкновения РФ и США в Сирии.

«Я не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам: что будет, если будет нанесен такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что ситуация в Сирии требует самого пристального наблюдения, а все заявления о применении якобы химического оружия не основываются на реальных фактах.

США не просто проявят агрессию, если ударят по Сирии, передает ФАН слова Андрея Красова, первого заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне. Москва будет расценивать подобную атаку «как военное преступление» со стороны западной коалиции, отметил депутат.

Зампред добавил, что слова Запада о якобы химических атаках в городе Дума в Восточной Гуте — провокация, не повлекшая за собой никакого расследования. Красов подчеркнул, что действия Вашингтона сейчас «невозможно предсказать».

Во вторник, 10 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Москва «не позволит американцам клепать гвозди на чужой наковальне». Экс-командующий ВДВ заявил, что Россия «суверенная держава, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии».

Шаманов добавил, что Запад продолжает провокации по делу о возможной химатаке в Думе даже после того, как российские военные опровергли после расследования сам факт распыления хлора и других боевых отравляющих веществ.

В МИД России считают вероятным прямое военное столкновение РФ и США, передает ФАН. Источник в МИДе заявил, что риск вооруженного конфликта между США и Россией стал значительно выше, чем был до 7 апреля.

Сотрудник внешнеполитического ведомства России добавил, что в случае удара США по Сирии ответные действия будут возможны только в случае угрозы российским гражданам — в соответствии со словами главы Генштаба Валерия Герасимова.

НСН ранее сообщила, что первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил: российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе надежно прикрыты и защищены от любых атак.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что

около 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

«В частности, [у пациентов] были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы», — говорится в заявлении.

По данным организации, более 70 человек, которые укрывались в подвалах, погибли. При этом 43 смерти связаны с симптомами отравления токсическими химикатами. Всемирная организация здравоохранения отказалась сообщить источник этой информации, отметив, что получила эти сведения «от своих партнеров» в Сирии.

Ранее глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что российские военные специалисты по химзащите не нашли в районе города Дума следов боевых отравляющих веществ в пробах грунта.