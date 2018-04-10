Президент без полномочий: физик возглавил Армению

Четвертый президент Республики Армения Армен Саркисян официально вступил в должность главы государства, сменив на этом посту Сержа Саргсяна. Инаугурация состоялась 9 апреля на специальном заседании Национального собрания (парламента Армении — «Газета.Ru»), проходившем в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана в Ереване.

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Торжественную церемонию открыл спикер парламента Ара Баблоян, сообщив, что на заседании присутствуют 92 депутата и кворум обеспечен. Под звуки фанфар избранный глава государства прошествовал в зал, где его встретили продолжительными аплодисментами около 1,5 тыс. человек: политики, дипломаты, общественные и культурные деятели, бизнесмены, а также журналисты и гости из других стран.

Положив руку на специальный экземпляр конституции Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран», Армен Саркисян принес присягу перед всем армянским народом.

«Вступая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — произнес Саркисян, и зал вновь разразился аплодисментами.

После этого Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II благословил четвертого президента Армении. «Приносим Вам наше благословение, поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего избрания на высокий пост президента Республики Армения и инаугурации», — объявил католикос.

Он напомнил и о прошлых заслугах Саркисяна перед страной: «Вы прилагали эффективные усилия на посту премьер-министра Республики Армения, добились успехов на дипломатической арене, благотворительностью внесли вклад и на национально-церковной ниве». Благословив нового президента, католикос Гарегин II прочел молитву.

После этого Армен Саркисян произнес свою речь — уже после инаугурации опрошенные корреспондентом «Газеты.Ru» гости церемонии отмечали, что спич президента отличался богатым литературным языком.

В своей речи Саркисян, в частности, поблагодарил членов Национального собрания, своего предшественника Сержа Саргсяна и граждан Армении за оказанное ему доверие и вновь пообещал оправдать ожидания своего народа. Он также несколько раз обращался к вопросу об Нагорно-Карабахской Республике. На заседании Национального собрания Армении в Ереване присутствовал и ее президент Бако Саакян.

«Сегодня никто пусть не сомневается в том, что Армения стоит за Арцахом и будет бороться за справедливое признание этого вопроса, будет бороться сегодня и завтра», — пообещал Саркисян.

Кроме того, новый глава республики обратил внимание, что каждый гражданин Армении должен вносить свой вклад в развитие страны. «Мы должны последовательно бороться со всеми негативными и порочными явлениями в нашем обществе — начиная с коррупции и заканчивая социальной несправедливостью, равнодушием и безответственностью. Роль каждого из нас необходима в этой бескомпромиссной, честной борьбе», — подчеркнул президент.

Игорь Руссак/РИА «Новости» Армен Саркисян во время теледебатов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2013 год

По завершении инаугурации Саркисяна правительство премьер-министра Карена Карапетяна подало в отставку, как того требует 212-я статья Конституции Армении. До 17 апреля Национальное Собрание республики большинством голосов выберет нового премьер-министра страны, а после президенту представят новый кабмин.

Конституционный референдум

Напомним, что 6 декабря 2015 года в Армении состоялся конституционный референдум, по итогам которого страна превратилась из президентской в парламентскую республику. Переход к новой системе правления должен совершиться в избирательный цикл 2017-2018 года — после инаугурации Армена Саркисяна конституционные изменения окончательно вступили в силу.

Конституционная реформа в Армении подразумевает существенные изменения полномочий президента, который отныне выполняет преимущественно представительские функции — в частности, подписание законопроектов.

Изменился и срок президентских полномочий — Саркисяна избрали на семилетний срок, а не на пятилетний, как это было при его предшественниках. За период с момента развала СССР до назначения Саркисяна Арменией руководили три президента: Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018).

Теперь же реальная власть будет сосредоточена в руках премьер-министра страны, внутреннюю и внешнюю политику Армении будет разрабатывать и проводить правительство. По новой версии Конституции, во время войны верховным главнокомандующим вооруженными силами страны также является именно глава кабмина.

Армянский журналист и режиссер, а также секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, лично знакомый с Арменом Саркисяном, отмечает, что, несмотря на значительное сокращение президентских полномочий, новый глава республики сможет многого добиться на своем посту.

«По Конституции полномочия действительно довольно ограничены. Другое дело, что Армен Саркисян и по уму, и по таланту, и по харизме сможет внутри этих полномочий быть интересен и тем самым в некотором смысле расширить их», — утверждает Джазоян.

Разносторонний президент

По образованию президент Армении Армен Саркисян — физик. Он был профессором в Ереванском государственном университете с 1976 по 1984 годы, а в 1984 году стал научным сотрудником в Кембридже, где впоследствии также являлся профессором. Уже в 2000 году Саркисян создал при Институте управления самого известного британского университета программу Евразия.

Интересным фактом из биографии четвертого президента Республики Армения является то, что в свое время он, как специалист в сфере программного обеспечения, занимался разработкой компьютерных игр — в частности, был главным автором группы компьютерных игр Тетрис-Вордтрис.

Дипломатическая карьера Армена Саркисяна началась в 1991 году — тогда он основал первое на Западе посольство Армении в Великобритании. С 1993 года представлял Армению в Европейском союзе, а с 1995 года был послом республики в Бельгии.

Также Саркисян руководил европейской католической общиной Армении, представлял горную республику в Ватикане и Люксембурге. С 1996 по 1997 годы он вновь представлял Армению в Лондоне.

За свою политическую карьеру Армен Саркисян успел побывать в должности премьер-министра страны при президенте Левоне Тер-Петросяне — нынешний глава Армении возглявлял кабинет министров с 1996 года. Однако уже в 1997 году Саркисян был вынужден оставить этот пост из-за серьезной болезни.