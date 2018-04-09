Венгрия выбирает обострение

На прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в Венгрии уверенную победу одерживает партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» действующего премьер-министра Виктора Орбана.

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По предварительным итогам, «Фидес» займет 134 из 199 мест в парламенте, что означает переизбрание Орбана премьер-министром на третий срок подряд. Праворадикальная партия «Движение за лучшую Венгрию» («Йоббик») займет 27 мест, социалисты — 19, Демократическая коалиция — 9 и либералы — 7. Явка на выборах составила 68%.

Орбан закрывает Венгрию

По сути, это означает одно — Орбан продолжит тот же политический курс, направленный на повышение самостоятельности Будапешта в международных делах, без каких-либо кардинальных реформ — только теперь он будет еще жестче и увереннее по отношению к ЕС, считает директор Центра Европейской информации Николай Топорнин.

Фактически следует ожидать дальнейшего обострения противостояния с Брюсселем при сохранении нейтральных отношений с Москвой, а также последовательности в политике поддержки венгров в украинском Закарпатье, считает эксперт.

«Орбан попросил у населения мандат доверия на ту политику, которую он проводил в последнее время», — прокомментировал собеседник «Газеты.Ru» итоги венгерских выборов.

Несмотря на критику в отношении миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также осуждение политики ЕС в отношении России — Орбану удается балансировать внутри международных отношений и при этом в достаточно жестких формулировках отстаивать интересы своей страны. Результаты выборов продемонстрировали, что Орбан заручился доверием граждан к своему не только внешнеполитическому, но и социально-экономическому курсу, cчитает Топорнин.

Однако в эту избирательную кампанию «Фидес» сделала акцент на борьбу с наплывом беженцев, хотя ранее в центре внимания политических партий Венгрии все же находились социально-экономические проблемы самого государства.

«В фигуральном смысле Орбан фактически закрывает Венгрию. Уже сейчас на внешних границах страны усилен пропускной режим, а погранслужба находится в повышенном режиме готовности», — подчеркивае Топорнин.

При этом нельзя утверждать, что Будапешт ставит перед собой задачу испортить отношения с Брюсселем. Кроме того, в контексте ограничения приема мигрантов единым фронтом выступают и Польша, Чехия, Словакия, составляющие вместе с Венгрией так называемую Вышеградскую группу.

Тем не менее, Орбан, вероятнее всего, получит конституционное большинство, позволяющее ему формировать такую политику, которую он сам сочтет нужным. «Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения», — заявил Виктор Орбан, не дожидаясь конечных результатов.

Столь сокрушительное поражение для оппозиционных партий уже привело и к первым политическим последствиям. Свои полномочия сложили лидеры двух ведущих оппозиционных партий страны. Габор Вона («Йоббик») и Дьюла Мольнар (Венгерская социалистическая партия) объявили о своих отставках, не дожидаясь официальных результатов выборов.

Политика не изменится

Орбан возглавит венгерское правительство в третий раз подряд, хотя фактически это будет его четвертым сроком во главе государства. Впервые он был избран руководителем кабмина в 1998 году, а после смог добиться такого же результата в 2010 году.

Сыграть на повышение своего рейтинга Орбану удалось во время миграционного кризиса. Тогда он активно противостоял планам ЕС по распределению беженцев между странами и приема их на территории Венгрии.

В октябре 2016 года по инициативе Орбана в Венгрии прошел референдум, на который был вынесен вопрос «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания (парламента)?» По итогам плебисцита против подобной политики Брюсселя высказались 98,32% участников.

Однако Национальная избирательная комиссия Венгрии не признала результатов референдума, поскольку в нем приняли участие 43% избирателей, что ниже установленного порога в 50%, чтобы итоги подобного волеизъявления были признаны имеющими силу.

Оппозиция тогда же воспользовалась ситуацией и потребовала отставки Орбана.

Впрочем, к полномасштабному политическому кризису эта ситуация так и не пришла. Европейский союз продолжает планомерно пытаться противостоять странам, отказывающимся принимать беженцев, и грозит финансовыми наказаниями.

Вместе с тем разногласия Орбана с Евросоюзом возникали и из-за позиции относительно России, с которой Венгрия стремилась поддерживать, если не дружественные, то хотя бы нейтральные отношения. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин уверен, что политика страны в отношении Москвы в течении нового срока Орбана не изменится.

По словам эксперта, Виктор Орбан не боится сотрудничать c Россией. В пользу таких отношений с Кремлем говорит готовность продолжать сотрудничество по строительству АЭС «Пакш», которое вызывало критику со стороны Брюсселя. Однако Орбан смог убедить Евросоюз в том, что это важно для венгерской экономики.

По отношению к Украине Венгрия также продолжит политическую линию, которая заключается в защите интересов венгерского национального меньшинства. Так, например, венгерские политики приняли в штыки новый украинский закон «Об образовании», который предполагает, что с 2020 года обучение должно вестись исключительно на украинском языке. Закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, также раскритиковали Польша, Румыния, Болгария, Молдавия, Греция и Россия.