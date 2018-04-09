Можно ли договориться с Биг-Беном

Тренд на позитивное мышление, кажется, обошел стороной международные отношения. Нашумевшее «дело» Скрипалей лишь усугубило и без того напряженную ситуацию в отношениях между Россией и странами Запада.

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Отношения Москвы и Лондона — на фоне продолжающегося противостояния России и США — оставались на втором плане.

Соединенное Королевство всячески поддерживало основную линию США, пусть и не соглашаясь порой в мелочах. Многие видели в американо-британском дуэте единое целое и поддерживали единый же подход.

Последние события заставили Москву если не переоценить, то немного пересмотреть свое видение сотрудничество Лондона и Вашингтона и работать с Великобританией как с особым vis-à-vis, который не демонстрирует дружелюбия.

При этом, несмотря на нарастающие сложности в политических отношениях между Россией и Великобританией, контакты на уровне бизнеса и дипломатии второго трека не прекращаются. Так, более 100 крупных российских компаний ежегодно укрепляют свое присутствие на британском рынке, в то время как в России работают более 600 британских компаний.

И хотя общее политическое похолодание привело к высылке дипломатов и закрытию некоторых некоммерческих организаций, бизнес-сектор пока не понес ощутимых потерь.

Что касается дипломатии второго трека, то российские и британские аналитические центры по-прежнему ведут многочисленные проекты, направленные на стимулирование диалога между двумя государствами.

Кажется, уже не осталось оптимистов, которые искренне верят, что накопившиеся проблемы разрешатся сами собой, а главное — быстро. Причем лечить «больные места» напрямую тоже нельзя — уж слишком высока чувствительность к потенциальным уступкам у обеих сторон. Подобраться поближе к этим вопросам станет возможно тогда, когда будет пройден этап обследования существующих проблемных точек, которые одновременно служат и точками соприкосновения двух сторон.

В докладе, подготовленным Российским советом по международным делам (РСМД) и Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), анализируется текущее состояние и возможности для взаимодействия стран в сфере безопасности. Объяснять причины тех или иных событий — дело, безусловно, во многом полезное, однако оно не сильно способствует решению накопившихся проблем.

При анализе взаимоотношений двух стран можно выделить как минимум три сферы в области безопасности, в рамках которых совместная работа может быть продолжена:

взаимодействие по военной линии, контроль над ядерными вооружениями и кибербезопасность.

Самое интересное, как водится, — в конце. Когда мы говорим о взаимодействии по военной линии, то речь, конечно, не идет о совместных учениях. Ключевое предложение — быть честными в отношении друг друга. Предоставлять правдивую информацию о проводимых крупномасштабных учениях, предвосхищая возникновение недоразумений и обмен претензиями после очередных инцидентов или вбросов фальшивой информации в СМИ. Кроме того, все чаще возникают международные ситуации гуманитарного характера, процесс решения которых лишь выиграет от активного взаимодействия двух государств.

Решение проблемы контроля над ядерными вооружениями на бумаге выглядит как фотография идеального блюда: практическая реализация, как правило, далека от сложившегося образа. Эта сфера, тем не менее, по-прежнему представляет собой прекрасный повод для диалога и сотрудничества между государствами, причем не только в стандартном формате Россия — США. Российские и британские эксперты предлагают расширить диалог до пяти участников (добавить Великобританию, Францию и Китай) и провести многосторонние встречи, посвященные этому вопросу. Появление новых арен для ведения военных действий в очередной раз подчеркивает необходимость обсуждения и поиска решения этой проблемы.

Наконец, необходимо уделить должное внимание сотрудничеству по вопросам кибербезопасности (в России используется понятие информационной безопасности). Пусть это слово громко звучало в последние два года и отнюдь не в положительном контексте, именно в киберсфере ведется самая активная работа «в полях». Российские компании активно вовлечены в расследование киберинцидентов в Соединенном Королевстве.

Такое поведение британских властей создает положительный прецедент, указывая, что в этом направлении между странами не все потеряно. Создание «горячей линии» по реагированию на киберинциденты стало бы логичным продолжением совместной работы в этом направлении, что вдвойне актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Автор статьи — Мария Смекалова, координатор программ Российского совета по международным делам (РСМД). Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.