Портон-Даун: «мы не говорили, что этот «Новичок» из России»

Специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым, как утверждает Лондон, отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен в России, сообщает Sky News.

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Директор Военной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхед заявил, что им не удалось установить, где было создано отравляющее вещество, хотя ученые утверждают, что идентифицировали его именно как «Новичок».

«Мы не определили точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать вместе выводы, к которым вы пришли», — заявил Айткенхед.

Впрочем, вопрос о происхождении «Новичка» упорно игнорировался властями Великобритании. Вина России считается «несомненной» лишь на том основании, что вещество впервые было синтезировано в СССР.

Все обвинения и вытекающие из них международные дипломатические последствия основываются на презентации, подготовленной британским посольством. Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что именно эта презентация оказала решающее воздействие на союзников Великобритании в деле принятия решения о высылке российских дипломатов из своих стран.

Вся презентация состоит из шести слайдов, включая титульный лист с датой и заголовком «Инцидент в Солсбери». На втором слайде представлена хронологическая последовательность инцидента, начиная с 4 марта — дня отравления и попадания Скрипалей в больницу — и заканчивая 20 марта — днем высылки 23 российских дипломатических сотрудников. На третьем слайде под заголовком «Новая фаза российской агрессии» описывается боевое отравляющее вещество «Новичок».

Сразу после этого в презентации говорится, что Россия «без малейших сомнений ответственна за происшествие в Солсбери». Британцы утверждают, что «заслуживающего доверия альтернативного объяснения ситуации не существует».

Согласно позиции Лондона, ни одна другая страна мира, кроме России, не имела «одновременно и возможностей, и намерения, и мотива».

Последующие слайды также не проливают свет на связь России и «Новичка» — в них перечисляются другие моменты, в которых страны Запада традиционно склонны обвинять Москву, как, например, включение Крыма в состав РФ.

Между тем, специалисты, способные создать яд, которым отравили Скрипаля, есть и Великобритании, утверждает один из разработчиков нервно-паралитического яда «Новичок» Леонид Ринк. В интервью РИА «Новости» химик отмечал, что технология создания системы химоружия «Новичок», к которой относится вещество А234, фигурирующее в деле Скрипаля, находится в открытом доступе для профессионалов.

Он также добавил, что «Новичок» мог быть изготовлен любой фармакологической или химической корпорацией в своих лабораториях. Ринк отметил, что необходимые для создания «Новичка» формулы были опубликованы ранее другим создателем этого боевого отравляющего вещества — эмигрировавшим в США химиком Вилом Мирзаяновым.

По словам Ринка, Лондон не предоставляет образец отравляющего вещества Москве, поскольку технология производства яда непременно будет отличаться от заявленного вещества. «Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — пояснял специалист. Химик добавил, что в пользу непричастности России к инциденту со Скрипалем свидетельствует и то, что отравленные «Новичком» люди до сих пор живы.

Более того, дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль недавно пришла в сознание. В районной больнице в Солсбери 30 марта сообщили, что ее состояние уже не оценивается как критическое и «быстро улучшается». При этом врач-токсиколог Алексей Водовозов предположил, что британские власти намеренно не показывают пришедшую в себя Юлию Скрипаль, ограничиваясь лишь общими заявлениями об улучшении ее состояния.

«Пока британские власти только «говорят» об улучшении. Никто ничего не видел, никому никого не показывали. Если я посмотрю на такого пациента, то смогу сказать точно. И, видимо, поэтому [Юлию Скрипаль] и не показывают», — отметил эксперт.

Кроме того, вызывают вопросы предположения британских правоохранителей о том, как именно произошло отравление: недавно появились новые версии о том, что «Новичок» якобы мог отравить Скрипалей через дверную ручку или даже гречку, которую привезли из России.

При этом МИД России неоднократно подчеркивал: Москве нечего сказать о производстве «Новичка» — подобных отравляющих веществ в РФ не производится и не хранится.

«Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ», — подчеркивается в заявлении МИДа.

Внешнеполитическое ведомство РФ рекомендовало партнерам из ЕС для начала организовать экскурсию в государственную лабораторию оружия массового поражения в британском городе Портон-Дауне, располагающемся в паре километров от Солсбери, где были найдены Скрипали.